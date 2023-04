DTB - Deutscher Tennis Bund e.V.

Billie Jean King Cup-Qualifiers: Unentschieden nach Tag 1

Hamburg (ots)

Bei den Billie Jean King Cup-Qualifiers in der Porsche Arena in Stuttgart steht es nach zwei Einzeln am ersten Spieltag 1:1. Die Topspielerinnen beider Mannschaften - Tatjana Maria und Beatriz Haddad Maia - holten die beiden Punkte für ihre Teams.

Kurz vor 22 Uhr besiegte Tatjana Maria die Brasilianerin Laura Pigossi 6:3, 3:6, 7:5 und sorgte für den ersten deutschen Punkt bei den Billie Jean King Cup-Qualifiers. 2:32 Stunden duellierten sich die beiden Kontrahentinnen, ehe drei Spielgewinne in Folge der Deutschen zum Sieg verhalfen. "Am Ende des dritten Satzes habe ich mir vorgenommen, aggressiv zu sein. Ich habe meine Position beim Returnspiel etwas angepasst und wollte sie zum Nachdenken bringen. Das hat Gott sei Dank geklappt. Ich hätte am Ende gerne einfach nur geweint", erklärte Maria.

Im Match zuvor hielt es Anna-Lena Friedsam lange spannend. Die Deutsche ergriff gegen Beatriz Haddad Maia - Nummer 14 der Welt - zum Start die Initiative und stellte auf 6:3. "Ich bin sehr gut in das Match reingekommen, habe wenig zugelassen und war sehr aktiv", so Friedsam. Ab Mitte des zweiten Durchgangs hat sich Haddad Maia "etwas mehr zugetraut und Anfang des dritten Satzes unglaublich gespielt." Folgerichtig drehte die Brasilianerin die Partie - Endstand 6:3, 4:6, 3:6.

Entscheidung fällt am Samstag

Morgen stehen (voraussichtlich) zwei Einzel und ein Doppel auf dem Programm. Die Matches entscheiden darüber, welches Team im November an den Billie Jean King Cup-Finals teilnimmt. Für die Verliererinnen geht es bei den Billie Jean King Cup Play-Offs um den Verbleib in der Weltgruppe.

Die aktuelle Ansetzung sieht folgende Matches vor*:

Einzel Nr. 3: Tatjana Maria vs. Beatriz Haddad Maia

Einzel Nr. 4: Anna-Lena Friedsam vs. Laura Pigossi

Doppel: Jule Niemeier / Laura Siegemund vs. Beatriz Haddad Maia / Luisa Stefani

*Die Coaches haben die Option, die Aufstellung für den zweiten Spieltag noch einmal zu ändern. Das Doppel kann gegebenenfalls entfallen.

Los geht es morgen schon um 14 Uhr. Eintrittskarten für die Matches in der Porsche-Arena gibt es beim Ticketanbieter easyticket (Hotline 0711/2 555 555), bei Reservix (Hotline 0761/88 849 999) oder an der Tageskasse. Tagestickets sind bereits ab 30 Euro zu haben. Für Kinder bis zum Alter von 6 Jahren ist der Eintritt frei. Jugendliche (bis 18 Jahre), Student:innen und Menschen mit einer Behinderung profitieren von ermäßigten Preisen.

Alle Informationen zum Ticketverkauf auf www.dtb-tennis.de.

Tennis Channel International überträgt die Partien des Ties im Livestream.

Original-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuell