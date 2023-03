DTB - Deutscher Tennis Bund e.V.

Mit Maria, Niemeier & Co. gegen Brasilien: Porsche Team Deutschland für Stuttgart nominiert

Hamburg (ots)

Die deutsche Mannschaft für die Billie Jean King Cup-Qualifiers am 14. und 15. April in Stuttgart steht fest. Kapitän Rainer Schüttler hat Tatjana Maria, Jule Niemeier, Anna-Lena Friedsam, Eva Lys und Laura Siegemund für das Porsche Team Deutschland nominiert. Damit spielt das Team gegen Brasilien in bereits bewährter Besetzung.

"Wir werden mit unserer aktuell besten Mannschaft antreten. Die Mädels waren alle sofort bereit, dabei zu sein und freuen sich schon riesig darauf, zu Hause zu spielen. Die Stimmung ist sehr positiv - der Teamgeist war schon in Kroatien großartig", sagt Schüttler.

Das Porsche Team Deutschland hatte sich im November durch einen 3:1-Sieg in Rijeka den Platz bei den Billie Jean King Cup-Qualifiers gesichert. Abgesehen von Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria (WTA 70), die verletzungsbedingt kurzfristig absagen musste, waren alle Nominierten auch gegen Kroatien dabei. Drei Einzel-Debüts gab es damals in der deutschen Mannschaft: Jule Niemeier (WTA 72), Anna-Lena Friedsam (WTA 98), die gerade wieder den Sprung in die Top 100 geschafft hat, und Eva Lys (WTA 118) holten bei ihrer Premiere die notwendigen drei Punkte. Lys hat zudem gute Erinnerungen an den Austragungsort Stuttgart - in der Porsche-Arena konnte sie 2022 ihre ersten WTA-Hauptfeldpunkte holen.

Teamchef Schüttler mit Blick auf die Partie: "Brasilien ist kein einfacher Gegner. Besonders Top-Star Beatriz Haddad Maia, aktuell die Nummer 13 der Welt, ist stark und wird uns sicher fordern." Auch im Doppel ist die 26-Jährige sehr erfolgreich (WTA Doppel 26). In diesen Tagen steht sie an der Seite von Laura Siegemund (WTA Doppel 28) beim 1000er-Turnier in Indian Wells im Doppel-Halbfinale. Bevor sich Lokalmatadorin Siegemund und die Brasilianerin im April gegenüberstehen, kämpfen sie derzeit gemeinsam um Punkte.

Eintrittskarten für die Matches in der Porsche-Arena gibt es beim Ticketanbieter easyticket (Hotline 0711/2 555 555) und bei Reservix (Hotline 0761/88 849 999). Es sind Einzel- und Dauerkarten in vier verschiedenen Kategorien erhältlich. Dauerkarten, mit denen man an beiden Spieltagen alle Matches sehen kann, gibt es ab 50 Euro. Tagestickets sind bereits ab 30 Euro zu haben. Für Kinder bis zum Alter von 6 Jahren ist der Eintritt frei. Jugendliche (bis 18 Jahre), Student:innen und Menschen mit einer Behinderung profitieren von ermäßigten Preisen.

Alle Informationen zum Ticketverkauf auf www.dtb-tennis.de.

Original-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuell