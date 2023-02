Über 400 Athlet:innen bei den Beach Tennis Open Saarlouis 2023

Hamburg (ots) - Deutschland und die Schweiz trennen sich am ersten Tag 1:1-Unentschieden. Oscar Otte verlor das Auftaktmatch in drei Sätzen. Alexander Zverev konnte im Topmatch ausgleichen. 6:4, 6:1 - Alexander Zverev konnte das Duell der Topspieler gegen Stan Wawrinka am Abend in Trier für sich entscheiden und auf 1:1-Unentschieden gegen die Schweiz stellen. Vor ausverkauftem Haus - 4.000 Zuschauer:innen waren vor Ort ...

