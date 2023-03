DTB - Deutscher Tennis Bund e.V.

Wilson bleibt Partner des DTB und baut die Kooperation aus

Hamburg (ots)

Der Deutsche Tennis Bund (DTB) und Wilson verlängern ihre Partnerschaft vorzeitig bis einschließlich 2026. Der internationale Sportartikelhersteller bleibt damit exklusiver Ball- und Besaitungspartner des DTB und wird ab 2023 offizieller Ausrüster des Spielerportals mybigpoint.

Als offizieller Ballpartner wird Wilson weiterhin für alle Turnierveranstaltungen des DTB, unter anderem für die Deutschen Meisterschaften, sowie für die Spiele der 1. und 2. Bundesligen den Spielball "DTB Tour 2.0" stellen. Der Ball wurde 2018 von Wilson und dem DTB neu entwickelt und zeichnet sich durch eine hohe Strapazierfähigkeit und eine lange Haltbarkeit aus.

Zudem sponsort Wilson als Presenter der DTB Internationals, eine bundesweite, internationale Turnierserie mit rund 50 Events. Vom ATP-Challenger bis hin zum ITF-Jugendturnier werden dabei knapp 35.000 Spielbälle zur Verfügung gestellt. Die DTB Internationals ist ein wichtiges Element der Nachwuchsförderung, da die Talente auf den Turnieren um wichtige Punkte für die Weltrangliste kämpfen.

"Die erstmalige Einführung eines offiziellen Spielballs unter verbandseigenem Label hat sich bewährt. Der Ball wurde von den vielen Spieler:innen unser nationalen Tennisveranstaltungen sehr gut angenommen und mit ihm wird an allen Bundesstützpunkten trainiert. Es ist ein Zeichen des Vertrauens und spricht für die Leistungsfähigkeit beider Partner, dass wir die Partnerschaft mit Wilson fortführen und sogar ausbauen können", so Raik Packeiser, DTB-Vizepräsident. So wird sich Wilson neben der Ballpartnerschaft darüber hinaus künftig auch als strategischer Partner auf dem Spielerportal mybigpoint als auch auf der geplanten Plattform tennis.de engagieren.

Wilson und der DTB können auf eine langjährige Kooperation zurückschauen. Bereits seit 2014 ist das Unternehmen offizieller Besaiter des mitgliederstärksten Tennisverband der Welt und übernimmt auch weiterhin im Rahmen der Partnerschaft den Service der Schlägerbesaitung bei den Einsätzen des Porsche Team Deutschland im Billie Jean King Cup sowie den Herren im Davis Cup.

"Wir sind sehr stolz darauf, die Partnerschaft mit dem DTB schon vorzeitig verlängert haben zu können. Die Ball- als auch Besaitungspartnerschaft liegt uns über die Jahre sehr am Herzen. Vor allem aber freuen wir uns zusammen mit dem DTB, in Bezug auf die neu geplante Plattform tennis.de, die Zukunft des digitalen Tennissports ins Deutschland mitgestalten zu können und zu dürfen", so Jonas Wäschle, Sports Marketing-Verantwortlicher von Wilson DACH.

Original-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuell