Andrea Petkovic wird Beraterin für DTB-Talente

Im August letzten Jahres beendete Andrea Petkovic ihre aktive Tenniskarriere. Doch die 35-Jährige bleibt dem deutschen Tennis weiter erhalten. Zukünftig wird sie sich als Mentorin für die neue Generation im Deutschen Tennis Bund (DTB) engagieren.

Andrea Petkovic blickt auf eine lange und erfolgreiche Laufbahn als Sportlerin zurück. 2006 spielte sie ihre erste Profisaison. Ein Jahr später folgte die erste Nominierung für das deutsche Fed-Cup-Team. Seitdem holte Petkovic insgesamt acht Titel auf der WTA-Tour. Ihr Erfahrungsschatz ist unermesslich - und diesen möchte sie zukünftig teilen.

Ab sofort wird die ehemalige Top-10-Spielerin die Nachwuchstalente im DTB unterstützen und als Mentorin begleiten. Bei Lehrgängen und Turnieren wird sie besonders den Spielerinnen des DTB-Bundeskaders zur Seite stehen. Auch Potentialeinschätzung und die Mitwirkung bei leistungssportlichen Konzeptionen zählen zu Petkovics Aufgaben.

"Ich weiß, wie schwierig und anstrengend der Weg nach oben ist und welche Hürden man überwinden muss. Auch ich hatte im DTB Begleiterinnen, die mir immer zur Seite standen - und das hat mir extrem geholfen. Nach 16 Jahren als Profi möchte ich die jungen Spielerinnen mit dem unterstützen, wovon ich echt viel habe: Erfahrung. Ich freue mich extrem darauf, denn ich brenne für Tennis und möchte anderen dabei helfen, es an die Spitze zu schaffen", sagt die ehemalige Nummer 9 der Welt.

Andrea Petkovic hat die Arbeit in ihrem neuen Job bereits aufgenommen. In Stuttgart trainierte sie mit Ella Seidel und unterstützte Noma Noha Akugue, die beide nur knapp in der Qualifikation für den Porsche Tennis Grand Prix gescheitert sind. Viele weitere Trainingseinheiten mit den Nachwuchstalenten werden folgen...

