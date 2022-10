Valdivia Consulting GmbH

Personalie: Saad Malik verstärkt das Team von Valdivia

Frankfurt am Main (ots)

Verstärkung für Valdivia: Saad Malik ist seit Anfang Oktober Principal im Beraterteam von Valdivia, das sich auf die Besetzung von Top-Positionen in der Bau- und Immobilienbranche spezialisiert hat. Vor seiner Tätigkeit bei Valdivia sammelte Herr Malik bereits umfangreiche und tiefgreifende Erfahrung in einer Executive-Search-Boutique sowie in der klassischen Personalberatung. Früh spezialisierte er sich hierbei auf die Besetzung von Führungspositionen im Bereich Legal und fungierte deutschlandweit als Berater in diesem hochkomplexen und anspruchsvollen Segment.

Seine Beraterkarriere begann Herr Malik in einer Executive-Search-Gesellschaft in Frankfurt am Main, wo er sein Handwerk erlernte. Daran anschließend baute er sein Netzwerk und seine Kompetenz weiter aus und etablierte zuletzt für ein Unternehmen die Sparte Legal & Compliance als neuen Fachbereich. In dieser Funktion positionierte Herr Malik sich im Markt als kompetenter Ansprechpartner für die Besetzung von anspruchsvollen In-House Positionen mit Fokus auf die Bereiche Bau- & Immobilienrecht sowie auf bankrelevante Rechtsbereiche, wie Bank- und Kapitalmarktrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht.

Daniel Bauer, Gründer von Valdivia: "Mit seinem sensiblen Gespür für Zusammenhänge und tiefgreifenden Verständnis seiner Mandanten und das gesuchte Profil pflegt Herr Malik auf professionelle und nahbare, sympathische Art und Weise, auf Langfristigkeit ausgelegte, belastbare und vertrauensvolle Beziehungen zu Kunden und Kandidat:innen. Wir freuen uns über diese kompetente Verstärkung unseres Teams."

Über Valdivia

Valdivia ist eine unabhängige Executive Search Beratung mit Sitz in Frankfurt am Main. Für nationale und internationale Unternehmen aus allen Bereichen der Immobilienwirtschaft vermittelt Valdivia Spitzenkräfte für Führungspositionen in Deutschland.

Bildmaterial: https://bit.ly/3rVUyBC

Original-Content von: Valdivia Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell