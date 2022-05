die Bayerische

Versicherungsgruppe die Bayerische: 2021 starkes Wachstum über dem Marktdurchschnitt, Eigenkapital auf Rekordniveau, mehr als 1 Mio. Kundinnen und Kunden gewonnen

München (ots)

Die Versicherungsgruppe die Bayerische verzeichnet 2021 ein Wachstum bei den Beitragseinnahmen um +16% auf mehr als 722 Millionen EUR. Die Anzahl der Kundinnen und Kunden erhöht sich um 10% auf mehr als 1 Mio. Das Neugeschäft in allen Sparten wurde erheblich gesteigert. Die Netto-Verzinsung der Kapitalanlagen liegt bei der Konzernmutter bei 4,9% und bei der BL die Bayerische Leben bei 5,9% und damit in der Spitzengruppe des Marktes. Der Jahresüberschuss ist mit 11 Mio. Euro im Plan. Das Eigenkapital der Gruppe konnte um mehr als 32% auf 372 Mio. EUR und damit auf den höchsten Stand der 163-jährigen Unternehmensgeschichte gesteigert werden.

Der Versicherungsgruppe die Bayerische gelingt es trotz der anspruchsvollen Rahmenbedingungen auch im Jahr 2021 erheblich zu wachsen. Im zweiten Pandemie-Jahr sind die Bruttobeitragseinnahmen sogar noch stärker als im vorangegangenen Geschäftsjahr und um 16 Prozent auf 722 Mio. Euro gestiegen. Das Wachstum liegt damit weit über dem Branchendurchschnitt, den der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) mit +0,2 Prozent beziffert.

Sehr positiv entwickelte sich auch die Anzahl der Versicherten: Über 1 Mio. Kunden setzen mittlerweile auf Versicherungs- und Vorsorgelösungen der Bayerischen. Der Jahresüberschuss betrug 11 Millionen Euro und bleibt damit leicht unter dem der Vorjahre aber genau auf Plan.

Auch das aktuelle Geschäftsjahr 2022 beginnt positiv für die Bayerische: In den ersten vier Monaten Januar bis April wuchs das Neugeschäft in Leben um 15 Prozent auf 240 Millionen Euro Beitragssumme. In Komposit legte das Neugeschäft in den ersten vier Monaten 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12 Prozent auf fast 17 Millionen Euro zu.

Sparte Leben

Die Sparte Leben mit der BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Konzernmutter Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. konnte insgesamt 19 Prozent bei den gebuchten Brutto-Beitragseinnahmen zulegen. Allein die BL verzeichnete ein Wachstum von 30 Prozent. Der GDV verzeichnet im Vergleich für die Branche der Lebensversicherer einen durchschnittlichen Rückgang von -1,7 Prozent.

"Trotz der steigenden Inflation und dem zugleich niedrigen Leitzins ist die Bayerische in der Sparte Leben hervorragend aufgestellt. Wir können dabei auch auf die Sicherheitsmittel bauen, die wir seit der Finanzkrise 2008 kontinuierlich weiter ausgebaut haben", sagt Dr. Herbert Schneidemann, Vorstandsvorsitzender der Versicherungsgruppe die Bayerische. Insgesamt verzeichnet die Unternehmensgruppe 2021 das beste Ergebnis beim Neugeschäft im Bereich Leben: Die Beitragssumme stieg von 1,1 Mrd auf 1,32 Mrd Euro - ein Wachstum von 17,5 Prozent.

Sparte Komposit

Die gebuchten Beiträge der Komposit-Tochter BA die Bayerische Allgemeine AG legten 2021 um 7 Prozent auf 190 Millionen Euro zu und wuchsen damit erneut deutlich stärker als der Markt (+2,2%). Die Anzahl der Verträge stieg um 6 Prozent von 1,04 Mio. (2020) auf 1,1 Mio. (2021). Die mit den Elementarschadenereignissen im Jahr 2021 - verursacht unter anderem durch das Tief Bernd - verbundenen Belastungen haben zu einem Anstieg der Schadenquoten geführt.

"Die Bewältigung der Elementarschäden hat unsere Organisation in nie dagewesener Weise gefordert. Ich bin stolz auf unsere Mitarbeitenden, die sich über die Maßen engagiert haben und die so, gemeinsam mit unseren Partnerinnen und Partnern im Vertrieb, unkompliziert und schnell unseren Kundinnen und Kunden helfen konnten. Trotz dieser Belastung hat die Versicherungsgruppe erhebliche Investitionen in ihre Zukunftsfähigkeit und die weitere Digitalisierung des Geschäftsmodells getätigt", erläutert Martin Gräfer, Vorstandsvorsitzender des Kompositversicherers der Gruppe und verantwortlich für Vertrieb, Unternehmensorganisation und IT.

Pangaea Life

Die nachhaltige Marke der Bayerischen versteht sich als Pionier im Markt und als Speerspitze für die Versicherungsgruppe insgesamt. Mit Stand 31.03.2022 belief sich das aufgebaute Fondsvolumen auf rund 440 Mio. EUR inkl. verbindlicher Investitionszusagen. Die erwirtschaftete durchschnittliche Rendite nach Fondskosten betrug 8,5% (p.a. nach Fondskosten) für den Fonds Blue Energy und für den erst in 2021 gegründeten Fonds Blue Living hochgerechnet für einen Zeitraum von 12 Monaten 8,0%.

Die Einzigartigkeit dieses Leistungsangebotes besteht darin, dass den Kundinnen und Kunden vollständig transparente Investments zu den Konditionen institutioneller Anleger geboten werden. Die überdurchschnittliche Rendite wird dabei bei einer sehr geringen Volatilität und niedriger Risikoklasse erzielt.

Eigenkapital, Solvabilität und Ausbau der Kapitalanlagen

Das Eigenkapital der Gruppe weist mit einem Plus von 32 Prozent weiterhin eine positive Entwicklung auf. 2021 waren es 372 Millionen Euro nach 282 im Vorjahr. Die Bayerische übertrifft die Eigenkapitalanforderungen nach Solvency II erneut deutlich. Die Solvabilitätsquote II der Konzernmutter Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. lag bei 292 Prozent, die operative Leben-Tochter Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG erzielte 244 Prozent und die Komposit-Tochter Bayerische Beamten Versicherung AG 165 Prozent.

In 2021 konnten die Kapitalanlagen der Gruppe (Zeitwert) von 4,935 Mrd. auf 5,055 Mrd. EUR erhöht werden. Die stillen Reserven belaufen sich auf gut 641 Mio. Euro und bleiben damit auf einem erfreulich stabilen Niveau. Inklusive der fondsgebundenen Lebensversicherung konnte der Wert der Kapitalanlagen sogar von 5,392 Mrd. auf 5,655 Mrd. EUR um knapp 5% erhöht werden. Besonders erfreulich waren die Ergebnisse der Netto-Verzinsung der Kapitalanlagen. Hier liegt die BL die Bayerische Leben AG in der Spitzengruppe des Marktes - es konnte ein Wert von 5,9% erzielt werden. Auch bei der Konzernmutter, der Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. wurde ein herausragendes Ergebnis mit 4,9% erzielt.

"Konsequenter Weise werden deshalb auch alle drei Gesellschaften der Bayerischen im Geschäftsjahr 2021 von der Ratingagentur Assekurata mit der Notengruppe A - mit stabilem Ausblick ausgezeichnet", freut sich Thomas Heigl, Mitglied des Vorstandes und verantwortlich für Finanzen und Kapitalanlage, und ergänzt weiter "auch in dieser Hinsicht zahlt sich unsere Anlagestrategie mit einem großen Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit aus."

die Bayerische

Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), BL die Bayerische Lebensversicherung AG und der Kompositgesellschaft BA die Bayerische Allgemeine Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen über 722 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 12.000 persönliche Berater stehen den rund 1 Millionen Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Konzernmutter in einem aktuellen Bonitätsrating die Qualitätsnote A- ("sehr gut") verliehen und bescheinigt dem Unternehmen eine weit über der Branche liegende Finanzkraft. Der BA die Bayerische Allgemeine AG wurde ebenfalls im Rahmen eines Bonitätsratings ein A- verliehen. Die BL die Bayerische Lebensversicherung AG hat im Rahmen eines umfassenden Unternehmensratings ein A+ erhalten.

Original-Content von: die Bayerische, übermittelt durch news aktuell