Billie Jean King Cup-Qualifiers: Porsche Team Deutschland gewinnt 3:1

Am zweiten Spieltag der Billie Jean King Cup-Qualifiers in der Porsche Arena in Stuttgart führten Jule Niemeier und Anna-Lena Friedsam das Porsche Team Deutschland zum 3:1-Sieg über Brasilien. Damit qualifizierte sich die DTB-Auswahl für die Finals, die Ende November stattfinden.

Jule Niemeier holte im ersten Match des zweiten Spieltages die 2:1-Führung für das Porsche Team Deutschland. In knapp drei Stunden bezwang die 23-Jährige die brasilianische Topspielerin Beatriz Haddad Maia 7:6 (3), 3:6, 6:2. Erst kurzfristig wurde sie für Tatjana Maria aufgestellt, die gestern bis spät abends spielte. "Es war von Anfang an unser Plan. Wir hatten das Gefühl, dass das Matchup so besser passt", so Niemeier, die ihren Erfolg emotional feierte. "Es war ein sehr wichtiges Match für mich, für das Team und für das Land. Es war mein erstes Heimspiel und ich war alles andere als selbstbewusst. Den Druck habe ich gespürt, aber wurde vom Team bestärkt. Sie sagen mir immer, dass ich eine gute Spielerin bin."

Für die Entscheidung sorgte im Anschluss Anna-Lena Friedsam, die bei den Qualifiers zum zweiten Mal zum Einsatz kam. Gegen Laura Pigossi hatte sie wenig Probleme. Nach nur 1 Stunde und 12 Minuten verwandelte sie ihren zweiten Matchball zum 6:1, 6:0. "Dass wir die letzten Tage so gemeistert haben, freut uns sehr. Die ersten drei Matches waren nicht einfach. Dass Jule heute den Punkt geholt hat, hat mich noch einmal anders aufschlagen lassen", so Anna-Lena Friedsam.

Rainer Schüttler erklärte in der abschließenden Pressekonferenz seine Aufstellung: "Für mich war es so das beste Matchup. In Kroatien haben wir das auch so gehandhabt, dass wir nach Matchup aufstellen." Außerdem ist er "sehr stolz auf das Team. Wenn man die Matches gestern gesehen hat, hätte es auch 0:2 stehen können."

Das abschließende Doppel entfiel, da das Tie beim Stand von 3:1 bereits entschieden war.

Finals Ende November

Durch den Erfolg über die Brasilianerinnen ist die DTB-Auswahl eins von zwölf Teams, das vom 7. bis 12. November 2023 bei den Billie Jean King Cup-Finals um den Weltmeistertitel kämpft. Das Team wird, laut Friedsam, mit Ambitionen anreisen: "Wir müssen sehen, gegen wen es geht. Aber wir müssen uns gegen niemanden verstecken, weil wir in der Breite sehr gut aufgestellt sind. Andere Teams zeichnet das nicht so aus. Die haben meist nur eine Topspielerin."

Für Beatriz Haddad Maia, Laura Pigossi und Co. geht es dagegen bei den Billie Jean King Cup Play-Offs um den Verbleib in der Weltgruppe.

