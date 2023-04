Messe rocks

Julia Hägele wird Chefredakteurin von herCAREER

herCAREER baut ihre redaktionellen Inhalte aus und positioniert sich weiterhin als unabhängiges Medium rund um Female Career. Seit 1. März 2023 arbeitet Julia Hägele, 37, als Chefredakteurin für herCAREER in München.

Zuvor arbeitete Julia Hägele als freie Journalistin und Autorin in München. Die Buchautorin blickt auf eine langjährige Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Zeitung, mitunter SZ PLAN W, zurück. Sie hat einen Magisterabschluss in Philosophie, Politikwissenschaften und Neuerer Deutscher Literatur und wurde an der Deutschen Journalistenschule in München ausgebildet.

Natascha Hoffner, Gründerin und CEO von herCAREER:"herCAREER hat sich neben der jährlichen Live-Expo in den letzten Jahren immer weiter zu einer digitalen Plattform für weibliche Karriere entwickelt. Um den steigenden redaktionellen Bedürfnissen unseres breiten Angebots entgegenzukommen, haben wir die Position der Chefredakteurin neu geschaffen. Mit Julia Hägele konnten wir eine erfahrene Journalistin gewinnen, die bei unseren Themenschwerpunkten exzellente Kenntnisse besitzt und über ein breites Netzwerk verfügt. Wir freuen uns sehr, Julia im Team begrüßen zu dürfen, um weiter im Markt als unabhängiges Medium und als Expert:in für die weibliche Karriere und Female Recruiting wahrgenommen zu werden."

Julia Hägele: "Als freie Journalistin durfte ich Natascha und das Team der herCAREER bereits im letzten Jahr kennenlernen - umso mehr freue ich mich, nun selbst Teil des Teams zu sein und die redaktionellen Inhalte zu gestalten."

