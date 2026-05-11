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Für Stadion-Feeling zu Hause: Hisense lockt mit Technik-Highlights und Cashback

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Garching (ots)

Die Vorfreude auf die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026(TM) steigt: Hisense ist als offizieller Sponsor am Start und sorgt mit Technik-Highlights für echtes Stadion-Feeling zu Hause. Im Mai startet die Cashback-Aktion, bei der man bis zu 2.000 Euro sparen kann.

Wenn der Anpfiff zur WM ertönt, verwandelt sich das Wohnzimmer in diesem Sommer wieder in eine Fußballarena: mitfiebern, mitjubeln und keinen Moment verpassen. Für die perfekte Stadionatmosphäre zu Hause braucht es mindestens zwei Dinge: Ein gestochen scharfes Fernsehbild und kühle Getränke. Hisense, offizieller Sponsor der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026(TM), hat die passenden Angebote vom TV über smarte Mini Projektoren bis hin zu Haushaltsgeräten. Das Beste: Beim Kauf ausgewählter Produkte lassen sich im Aktionszeitraum zwischen 11. Mai und 26. Juli 2026 bis zu 2.000 Euro sparen.

Cashback gibt es auf über 80 Hisense Produkte aus den Kategorien TV, Laser und Haushaltsgeräte. Hier kommt eine Auswahl der besten Technik-Highlights für einen unvergesslichen Fußball-Sommer:

Revolutionäre Displaytechnologie

Pünktlich zum Turnierstart bringt Hisense seine neuen TV-Modelle der UR9S-Serie mit revolutionärer RGB MiniLED Displaytechnologie auf den Markt. Dank farbiger MiniLEDs entsteht eine bislang unerreichte Farbpräzision, die Bilder noch klarer, realistischer und lebendiger wirken lässt. In Kombination mit dem Hi-View AI Engine RGB Prozessor, einer nativen Bildwiederholrate von 180 Hz, einem von Devialet abgestimmten 4.1.2-Surround-Soundsystem sowie einem Anti-Reflection- und Glare-Free-Display liefert Hisense beeindruckende Bild- und Tonqualität - für unvergessliches WM-Feeling zu Hause.

Extragroße Bilder für große Emotionen

Wer noch tiefer ins Spielgeschehen eintauchen will, denkt vielleicht über die Anschaffung eines Laser TVs nach. Hisense bietet mit dem PX3-PRO gestochen scharfe Projektionen in flexibler Größe zwischen 80 und 150 Zoll. 4K-Ultra-HD Auflösung inklusive Dolby Vision, Spitzenhelligkeit von 3.000 Lumen und eine intensive Farbdarstellung dank Trichroma RGB-Lasertechnologie setzen jedes Spiel mitreißend in Szene.

Für spontanes Public-Viewing im Garten mit Freunden bietet sich der mobile Smart Mini Projektor C2 Ultra an. Klein und handlich ist er schnell einsatzbereit - die Bilder sind dafür umso größer. Bis zu 300 Zoll in 4K-Auflösung, optischer Zoom und satter Sound dank integrierten JBL-Lautsprechern machen die Fußball-Party in diesem Sommer perfekt.

Kühle Drinks und frische Snacks

Kein Fußball-Match ohne kühle Drinks und Snacks: Hisense schickt zur WM einen Kühlschrank der Extraklasse ins Rennen. Der PureView Cross-Door RQ600P7SKE besticht nicht nur durch Größe und Premium-Look. Highlight ist die transparente Kühlschranktür, die auf Bewegung reagiert und den direkten Blick ins Innere erlaubt. Via Touch-Display und integriertem Eiswürfelspender lassen sich in der Halbzeitpause blitzschnell coole Drinks zaubern.

Aktuelle Cashback-Kampagne

Noch nie war der Cashback-Betrag bei Hisense so hoch: Wer eines der Aktions-Modelle bei einem der teilnehmenden Händler kauft, kann sich bis zu 2.000 Euro sichern. Die Abwicklung ist für teilnehmende Händler und Kunden gewohnt einfach: Nach dem Kauf registrieren sich die Kunden auf der Kampagnen-Landing-Page (https://cashback.hisense.de), lassen die Angaben überprüfen und erhalten den Cashback Betrag unkompliziert aufs Konto gutgeschrieben. Für die nötige Aufmerksamkeit sorgen Kampagnen-Materialien am POS, gezielte Newsletter und eine reichweitenstarke Bespielung der Social-Media-Kanäle.

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