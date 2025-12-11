Wirtschaftsforum der SPD e.V.

Wirtschaftsforum der SPD nimmt Klaus Kocks auf

Klaus Kocks jetzt einer der Vize-Präsidenten

Berlin (ots)

Das erweiterte Präsidium des Wirtschaftsforums der SPD wird neu aufgestellt: Künftig wird Prof. Dr. Klaus Kocks das Gremium bereichern.

Klaus Kocks blickt auf eine beeindruckende Karriere in Unternehmen und Verbänden der gesamten Energiewirtschaft sowie der Automobilindustrie zurück; zuletzt war er Direktor der Ruhrgas AG und Volkswagen-Vorstand / Generalbevollmächtigter der VW AG. Er gründete und betrieb die CATO Sozietät für Kommunikationsberatung GmbH, passend zu seiner akademischen Lehrtätigkeit im Bereich Public Relations und Public Affairs. Der Sozialwissenschaftler, Philosoph und Germanist ist bekannt für seine klaren Analysen und seine exzellente Vernetzung.

Zu seiner neuen Herausforderung sagt Klaus Kocks: "Das Wirtschaftsforum hat eine doppelte Aufgabe. Es gilt, der Politik Wirtschaft zu erklären und umgekehrt der Wirtschaft Politik. Beide haben ansonsten notorisch Verständigungsschwierigkeiten. Daran mit einer ordnungspolitisch klaren Haltung mitzuwirken, ist aller Ehren wert."

Prof. Dr. Ines Zenke, Präsidentin des Wirtschaftsforums der SPD dazu: "Ich freue mich sehr, dass Prof. Dr. Klaus Kocks unsere Arbeit im Verband nun als Mitglied des erweiterten Präsidiums unterstützen wird. Mit seiner beeindruckenden Erfahrung, seinem starken Netzwerk und seiner klaren Beobachtungsgabe ist er eine großartige Bereicherung."

Prof. Dr. Kocks folgt auf das langjährige Mitglied des erweiterten Präsidiums Prof. Dr. Sabina Jeschke, international engagierte und renommierte Digitalisierungs- und KI-Expertin (u.a. Vorstandsvorsitzende des KI Park e.V.).

Sabina Jeschke zu ihrem Ausscheiden: "Die Arbeit im erweiterten Präsidium war für mich über viele Jahre eine bereichernde Aufgabe. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, die Rolle in neue Hände zu legen. Ich freue mich sehr, dass mit Klaus Kocks eine profunde, kluge und außergewöhnlich erfahrene Persönlichkeit hinzukommt, die dem Wirtschaftsforum wertvolle Impulse geben wird. Dem Verband bleibe ich weiterhin eng verbunden."

Prof. Dr. Ines Zenke dankt der erfahrenen Managerin und Wissenschaftlerin für die langjährige Zusammenarbeit im Präsidium: "Prof. Dr. Sabina Jeschke hat unseren Verband in den Themen rund um die Digitalisierung, die KI und auf innovationsstarken Feldern wie Quantencomputing maßgeblich mitgeprägt. Ich danke Sabina für ihr Engagement und ihre Freundschaft. Ich bedaure ihr Ausscheiden und freue mich gleichzeitig, dass sie dem Verband auch künftig verbunden bleiben will."

Das Wirtschaftsforum der SPD e.V. ist ein unabhängiger unternehmerischer Verband. Die Mitglieder des Wirtschaftsforums sind Privatpersonen, Unternehmen und Verbände aus allen Branchen. Sie spiegeln den vielfältigen, einzigartigen und erfolgreichen Wirtschaftsstandort Deutschland wider. Das Wirtschaftsforum hat sich die Förderung und Weiterentwicklung der Sozialen Marktwirtschaft im 21. Jahrhundert zur Aufgabe gemacht. Der Verband organisiert den Dialog der Mitglieder mit Politik, Verwaltungen und Institutionen sowie insbesondere sozialdemokratischen Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträgern. www.spd-wirtschaftsforum.de Das Wirtschaftsforum wird vertreten durch das geschäftsführende Präsidium: Prof. Dr. Ines Zenke (Präsidentin), Prof. Dr. Susanne Knorre (Schatzmeisterin) und die Vize-Präsidentinnen und -präsidenten Dr. Peter Güllmann, Nora Heer, Philipp Schlüter, Dr. Tanja Wielgoß, Michael Wiener sowie Geschäftsführer Dr. Frank Wilhelmy. Registereintrag im Vereinsregister beim Amtsgericht Charlottenburg unter der Registernummer VR 33920. Das Wirtschaftsforum der SPD e.V. ist registrierter Interessenvertreter zur Registernummer:R000328 des Lobbyregisters beim Deutschen Bundestag, EU-Transparenzregister-Registernummer: 960205646495-48

