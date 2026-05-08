Hisense Gorenje Germany GmbH

Sehen, was drin ist: Hisense präsentiert den neuen PureView Kühlschrank

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Garching (ots)

Eine transparente Kühlschranktür, die auf Bewegung reagiert, ein Touch-Display, das die Küchenorganisation zum Kinderspiel macht, sowie ein Wasser- und Eiswürfelspender mit UV-Sterilisation: Hisense zeigt mit dem 615 Liter fassenden PureView Cross-Door-Modell im eleganten schwarzen Edelstahl-Look, was ein Premium-Kühlschrank heutzutage können muss.

Wie oft öffnet man den Kühlschrank, nur um kurz nachzusehen, was drin ist? Mit der neuen Hisense PureView Cross-Door Kühl-Gefrierkombination gehört das der Vergangenheit an. Ein elegantes, transparentes Sichtfenster ermöglicht jederzeit einen direkten Blick auf den Kühlschrankinhalt. Eine einfache Berührung genügt und die Beleuchtung wird aktiviert. Noch komfortabler, vor allem, wenn man keine Hand frei hat: Mit SenseLight geht das Licht automatisch an, wenn sich eine Person bis auf einen Meter annähert.

Ob einfach checken, wie viel Joghurt noch da ist, oder zur Planung des Abendessens - die PureView Tür bietet maximalen Komfort, hochwertiges Design und spart Energie. Denn wenn die Kühlschranktür zu bleibt, kann keine kalte Luft entweichen.

Smart Living - cool gedacht

Ein 6,86-Zoll großes Touchscreen-Display, nahtlos integriert in die zweite Kühlschranktür, macht die Küchenorganisation zum Kinderspiel. Von der Terminplanung über das Anzeigen von Rezepten bis hin zu Informationen zu den Haltbarkeitsdaten der gelagerten Lebensmittel - mit dieser intuitiven Steuerzentrale wird der PureView Kühlschrank zum Mittelpunkt der vernetzten Familienküche. Besonders clever gegen Food Waste: Läuft die Haltbarkeit eines Lebensmittels bald ab, erscheint automatisch eine Benachrichtigung auf dem Display - so kann man es noch rechtzeitig verwenden. Eine praktische Sprachsteuerung sowie die Bedienung via Smartphone mit der ConnectLife App machen das Smart Living Erlebnis perfekt.

Coole Drinks inklusive

Weiteres Highlight, das sich ganz einfach über den Touchscreen bedienen lässt: der Trinkwasser- und Eisspender. Dank der UV-Licht-Sterilisation und des eingebauten Wasserfilters erhält man auf Knopfdruck jederzeit frisches Trinkwasser. 99,9 % der Bakterien werden durch das UV-Licht eliminiert - für ein sicheres Gefühl bei jedem Tropfen. Richtig cool wird es, wenn Eiswürfel gefragt sind: Mit der Express Ice Funktion liefert der PureView Kühlschrank bis zu 4,2 Kilogramm Eis in 24 Stunden, und das bis zu 50 % schneller als seine Vorgänger. Zwei verschiedene Eiswürfelarten stehen zur Auswahl und bieten beste Voraussetzungen für eine Vielzahl von Drinks, Cocktails oder Iced-Coffee-Variationen.

Apropos Drinks: Hier liefert der Beverage Master treue Dienste. Über das Display erhält man Rezeptvorschläge und Schritt-für-Schritt Anleitungen, um seine Barkeeper-Skills auf ein neues Niveau zu heben.

Innere Werte für mehr Frische und Hygiene

Ein Plus in Sachen Frische und Hygiene: Im Inneren glänzt der Cross-Door Kühlschrank mit einer antibakteriellen Beschichtung, die vor 99,9 % der Bakterien schützt. Mit 349 Litern Volumen im Kühl- und 266 Litern im Gefrierteil bietet der PureView Kühlschrank jede Menge Stauraum und viele flexible Möglichkeiten, um Lebensmittel frisch zu halten. Die "My Fresh Choice" Zone arbeitet in einem Temperaturbereich von -20 °C bis +5 °C und lässt sich ganz einfach von einem Gefrier- in ein Kühlfach umwandeln. Geräumige Schubladen, die leichtgängig auf Metalschienen laufen, geben einen Überblick im Gefrierteil - auch bei großem und schwerem Gefriergut. Im Kühlteil helfen variabel anpassbare Abstellflächen, damit man auch für hohe Flaschen und Krüge immer den richtigen Platz findet.

Design Statement

Last but not least: Der PureView Kühlschrank überzeugt mit seinem eleganten Premium-Look. Das flache Türdesign nutzt den Raum optimal und fügt sich nahtlos in moderne Küchen ein. Die hochwertige Oberfläche aus schwarzem Edelstahl besticht mit einem dezenten Glanz. Dank der speziellen Beschichtung haben Fingerabdrücke, Wasserflecken und alltägliche Gebrauchsspuren keine Chance. Mehr als nur schön: Dieses Finish wurde entwickelt, um den Anforderungen eines lebendigen Alltags standzuhalten und seine hochwertige Optik über Jahre hinweg zu bewahren. Passend zum eleganten Design: Die angenehme Geräuschentwicklung von nur 37 dB(A) - damit macht der Cross-Door Kühlschrank auch in offenen Wohnküchen eine perfekte Figur.

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