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Wenn die Waschmaschine mit dem Trockner kommuniziert: Gorenje präsentiert SimpliCare Wäschepflege-Serie

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Garching (ots)

Die neue Waschmaschinen- und Trockner-Generation von Gorenje steht für smarte, unkomplizierte Wäschepflege "Made in Europe". Intelligente Features wie eine selbstreinigende Trommel und Waschmittelschublade, StainExpert für smarte Fleckenbekämpfung und NatureDry für schonendes Trocken wie an der frischen Luft machen den Unterschied. Das Beste: Waschmaschine und Trockner kommunizieren miteinander und agieren im Doppelpack noch effizienter.

Mit den Gorenje SimpliCare Waschmaschinen der G600 Serie erledigt sich die Wäsche besonders unkompliziert, schnell und effizient. Egal in welcher Situation - mit drei neuen Waschmodi, die bei Bedarf zugeschaltet werden, hat die Waschmaschine immer die richtige Lösung parat: Wenn das Baby schläft, sorgt der SilentMode für extrem leises Waschen. Der SavingMode spart im Vergleich zum normalen Waschprogramm bis zu 44% Energie und bis zu 15% Wasser, während der IntensiveMode zusätzliche Leistung bei starker Verschmutzung bietet.

Bei Flecken kommt die neue Funktion StainExpert zum Einsatz. Für die 21 hartnäckigsten Flecken - unterteilt in die Kategorien: Rotwein, Fett, Tomate - wird automatisch der richtige Waschalgorithmus gewählt. Manuelles Einweichen und Vorbehandeln ist nicht mehr nötig. Und wenn es schnell gehen muss, bieten die SimpliCare Waschmaschinen ein Power-Programm für eine komplette Wäsche in nur 29 Minuten an. Die Dauer der regulären Programme lässt sich mit der QuickWash-Funktion bis auf die Hälfte verkürzen. Ein echter Game-Changer für kurzfristige Planänderungen und hektische Alltagssituationen.

Apropos: Im Ernstfall erweisen sich die neuen SimpliCare Modelle der G600 Serie als wahre Schutzengel im Haushalt. Total AquaStop schaltet das Wasser automatisch ab, sobald innerhalb der Maschine oder am Schlauch ein Leck festgestellt wird. Somit ist sorgenfreies Waschen in der Nacht oder während man unterwegs ist möglich.

Selbstreinigende Waschmittelschublade

Auch an Details wie die Waschmittelschublade hat Gorenje gedacht. Das neue 4-Kammer-System trennt Pulver- und Flüssigwaschmittel zuverlässig voneinander, macht das Dosieren einfacher und hygienischer. Noch besser: die Schublade reinigt sich nach jedem Waschvorgang von allein. Gleiches gilt für die Waschtrommel: Diese wird per Wasser und Dampf gereinigt und desinfiziert. Dadurch werden Waschmittelrückstände und Bakterien entfernt, bevor sie sich ansammeln. Das Ergebnis: Kleider und das Trommelinnere werden sauber und die Maschine hält länger.

Die Lösung für weiße Sneaker

Sneaker sind schon lange ein unverzichtbares Mode-Must-Have. Aber nur, wenn sie wirklich weiß sind. Gorenje hat die Lösung: Eine spezielle Schuhhalterung - als optionales Zubehör ab Juli verfügbar - sorgt dafür, dass bis zu drei Paar Schuhe in der Trommel sicher platziert werden können. Mit dem speziellen ShoeWash und ShoeDry Programm wird sichergestellt, dass die Schuhe schonend gewaschen und getrocknet werden.

NatureDry - Trocknen wie an der frischen Luft

Nach dem Waschen kommt das Trocknen - Gorenje bietet in der SimpliCare Serie die passenden Wäschetrockner. Highlight ist die Funktion NatureDry. Mit nur 33,8°C wird das Trocknen an der frischen Luft wie auf einer Wäscheleine simuliert. Die Lieblingsstücke werden somit besonders schonend getrocknet ohne Verziehen oder Eingehen.

Wenn besondere Hygiene gefragt ist - ob bei Handtüchern, Bettwäsche oder Babybodys - sorgt die AllergySafe Funktion dafür, dass die Wäsche mehr als nur trocken wird. Bei höheren Temperaturen von bis zu 64 °C werden Bakterien und Allergene entfernt - perfekt für empfindliche Haut und ein beruhigendes Gefühl.

Praktisch im Alltag: Individuelle Gewohnheiten erkennen die SimpliCare Trockner automatisch und machen die Wäschepflege noch müheloser. Wenn mehrfach hintereinander das gleiche Programm gewählt wird, wird dieses gespeichert und beim nächsten Mal proaktiv vorgeschlagen.

ConnectLife und Synchronisation

Für eine besonders bequeme Bedienung sind die SimpliCare Waschmaschinen und Wäschetrockner per Smartphone steuerbar. In der ConnectLife App lassen sich ganz einfach Programme auswählen und Benachrichtigungen empfangen. Besonders smart: Die SimpliCare Modelle der G600 Serie kommunizieren auch miteinander und agieren synchronisiert als Team. Der Trockner erkennt, welches Waschmaschinen-Programm eingestellt wurde und passt die Funktion, Temperatur und Leistung automatisch an. Damit arbeiten Trockner und Waschmaschine schneller und effizienter zusammen.

In puncto Energieeffizienz überzeugt Gorenje mit der SimpliCare Serie auf ganzer Linie. Die Spitzenmodelle übertreffen die derzeitige Energieeffizienzklasse A um beeindruckende 50 %. Auch die übrigen Modelle punkten mit deutlich verbessertem Energieverbrauch: je nach Ausführung liegen sie rund 10, 20 oder 30 % über den Anforderungen der Klasse A.

Weitere Informationen unter: www.gorenje.de

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