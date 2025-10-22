Enterprise Ireland

Enterprise Ireland und IDA Ireland: Irische Handels- und Investitionsdelegation besucht Deutschland zur Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen

München

Enterprise Ireland, eine staatliche Organisation der irischen Regierung, hat in Zusammenarbeit mit IDA Ireland, der irischen Organisation zur Förderung ausländischer Direktinvestitionen, eine Handelsdelegation organisiert, die diese Woche Deutschland besuchen wird, um die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Irland und Deutschland zu stärken und weitere Chancen für mehr Handel und Investitionen zu erschließen.

Die Delegation unter Leitung von Niamh Smyth T.D., der irischen Ministerin für Handelsförderung, Künstliche Intelligenz und Digitale Transformation, wird sich auf den süddeutschen Raum - insbesondere Bayern und Baden-Württemberg - fokussieren. Ziel der Delegation ist es, die strategische Zusammenarbeit von irischen und deutschen Unternehmen in wichtigen Sektoren wie Bauwesen, Agrartechnologie, Automobil, sowie Luft- und Raumfahrt zu stärken.

Meilensteine irischer Unternehmen in Deutschland

Im Rahmen der Handelsdelegation haben mehrere Kundenunternehmen von Enterprise Ireland wichtige neue Verträge, Partnerschaften und Expansionen in Deutschland bekanntgegeben und unterstreichen damit ihre Rolle als Treiber technologischer Innovation:

Réaltra, ein führendes irisches SpaceTech-Unternehmen, gab heute bekannt, dass es einen richtungsweisenden Vertrag mit der deutschen ArianeGroup abgeschlossen hat. Das Live-Videotelemetrie-System von Réaltra wird an Bord der Ariane 6 zum Einsatz kommen - ein starkes Signal für die wachsende Rolle Irlands im europäischen SpaceTech-Ökosystem.

AMACH, ein irischer Anbieter von Cloud-Innovationen für die Luftfahrtbranche, wird im Rahmen einer Partnerschaft zusammen mit dem Flugnavigationsspezialisten Jeppesen innovative Cloud- und KI-Lösungen bereitstellen und so die betriebliche Effizienz in diesem Sektor steigern.

Combilift, ein weltweit führender, irischer Spezialist für Materialtransport wird auf der Fachmesse EuroBLECH seinen 100.000sten Golden Combi-CBE-Gabelstapler präsentieren. Mit maßgeschneiderten Technologielösungen und mehrsprachigem Kunden-Support unterstützt Combilift mit seinen elektrischen und multidirektionalen Gabelstaplern die Automatisierung und Effizienz von Logistikprozessen in Deutschland und steht damit sowohl für herausragende irische Ingenieurskunst als auch für enge Beziehungen zwischen Irland und Deutschland.

Portwest, ein irischer Hersteller von Arbeits- und Schutzkleidung, wird eine strategische Partnerschaft mit der Hoffmann Group eingehen, um den Vertrieb seines Angebots an Sicherheitsausrüstung auf dem deutschen und europäischen Markt auszuweiten.

Die ProSys Group, ein führender irischer Anbieter von pharmazeutischen Prozessanlagen, geht eine Partnerschaft mit Merz Therapeutics und PPT Engineering ein, um eine hochmoderne Anlage für die Herstellung steriler Flüssigkeiten für klinische Studien zu realisieren.

TireCheck, ein innovativer, irischer Entwickler von Sensortechnologie für den Automobilsektor, wird an seinem Standort in Herbrechtingen neue Technologielösungen für die deutsche Automobilindustrie vorstellen.

Aerogen ist ein irischer Weltmarktführer im Bereich Aerosol-Arzneimittelverabreichungssysteme und wird seine Präsenz in Deutschland durch eine neue Partnerschaft im Bereich Rettungsdienste und den Launch der für die häusliche Pflege geeigneten AerogenGo-Lösung ausbauen.

EASYFIX, ein irischer Anbieter von Lösungen für die Nutztierhaltung, wird auf der Agritechnica sein neues, innovatives Güllemanagementsystem vorstellen und damit seine internationale Führungsposition in mehr als 60 Ländern noch weiter ausbauen.

Enge Handelsbeziehungen zwischen Irland und Deutschland mit starkem Wachstumstrend

Für Irland stellt Deutschland zudem den drittgrößten Abnehmer von Exportgütern dar. Allein die Exporte der von Enterprise Ireland unterstützten Unternehmen beliefen sich im Jahr 2024 auf 2,65 Milliarden Euro - ein Anstieg von 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der bilaterale Handel zwischen Irland und Deutschland hat sich seit dem Jahr 2015 verdoppelt und übersteigt inzwischen ein Volumen von 60 Milliarden Euro. Insgesamt beschäftigen irische Unternehmen in Deutschland mehr als 40.000 Arbeitnehmer:innen und deutsche Unternehmen sichern in Irland rund 15.000 Arbeitsplätze in Branchen wie Technologie, Life Sciences und Finanzdienstleistungen.

Außerdem gehen Branchenführer wie Portwest, Kingspan und Combilift Partnerschaften mit deutschen Großunternehmen ein und liefern auf diese Weise nachhaltiges Wachstum sowie wegweisende Lösungen. Dementsprechend soll die Handels- und Investitionsdelegation das Engagement irischer Unternehmen in den Bereichen Innovationsförderung und Stärkung von wichtigen bilateralen Handelsbeziehungen mit ihren deutschen Partnern noch einmal verdeutlichen.

"Die Handelsdelegation unterstreicht noch einmal das Engagement der irischen Regierung, ihre wirtschaftlichen Aktivitäten innerhalb des europäischen Binnenmarkts noch weiter auszubauen. Diese von der irischen Regierung geleitete Delegation nach Deutschland, einem unserer wichtigsten Partner in Europa, zahlt also auf unsere Strategie der Marktdiversifizierung ein und spiegelt das strategische Engagement Irlands wider, seine wirtschaftlichen Beziehungen in ganz Europa zu vertiefen. Indem wir die Innovationskraft und das Know-How irischer Unternehmen in Sektoren wie Medizintechnik, Raumfahrt und nachhaltigem Bauwesen präsentieren, schaffen wir dauerhafte Partnerschaften, die bilaterales Wachstum fördern und wichtige Chancen für beide Länder erschließen", sagt Niamh Smyth, irische Ministerin für Handelsförderung, Künstliche Intelligenz und Digitale Transformation.

"Irische Unternehmen aus den Bereichen Life Sciences und Medizintechnik stehen an der Spitze globaler Innovationen und diese Handelsdelegation nach Deutschland bietet ihnen eine Plattform zur Stärkung ihrer Zusammenarbeit mit einem der weltweit führenden Märkte. Partnerschaften wie die mit der ArianeGroup und Jeppesen zeigen zudem, dass Irland in der Lage ist, innovative Lösungen bereitzustellen, die den Anforderungen des dynamischen deutschen Marktes gewachsen sind", sagt Kevin Buckley, Head of Germany & DACH bei Enterprise Ireland.

"Diese Handels- und Investitionsdelegation ist die ideale Gelegenheit, Irland als einen führenden und unternehmensoffenen Wirtschaftsstandort zu positionieren. Damit stellt sie einen wichtigen Baustein für die Vertiefung unserer Handelsbeziehungen zu wichtigen Entscheidungsträgern in führenden deutschen Unternehmen und zur Gewinnung neuer Investitionen für Irland dar. Wir freuen uns, unsere deutschen Kunden und Partner zu treffen und zu zeigen, dass Irland ein ausgezeichneter Standort ist, um dort zu investieren und Unternehmen zu gründen und bestehende Unternehmen dorthin auszubauen, um europa- und weltweit erfolgreich zu sein", sagt Bernard Smith, European Director bei IDA Ireland.

Weitere Highlights der Handelsdelegation im Überblick:

München, 21. Oktober 2025: Niamh Smyth traf Tobias Gotthardt, den bayerischen Staatssekretär für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, in München, um sich über die Vertiefung des bilateralen Handels auszutauschen.

München, 21. Oktober 2025: Niamh Smyth und mehr als 100 Entscheider aus der deutschen und irischen Wirtschaft haben im Rahmen eines gemeinsamen Networking-Dinners die Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern vorangetreiben.

Niamh Smyth wird den Standort von Joris Ide in Ansbach besuchen, ein Unternehmen der Kingspan Group. Das Unternehmen wird dort neue, nachhaltige Baulösungen vorstellen.

Die Rubicon Archeology Group, ein europaweit führendes, irisches Archäologie-Beratungsunternehmen, feiert ihr 25-jähriges Jubiläum mit einer Umfirmierung und einer Erweiterung ihrer Präsenz in Europa: Das Unternehmen ist für archäologische Beratungsdienstleistungen für das SuedLink-Großprojekt verantwortlich und hat dort bedeutende Funde wie einen 12.000 Jahre alten Mammutstoßzahn entdeckt.

usheru, eine irische KI-Analyseplattform für Filmmarketing wird eine Partnerschaft mit German Films vorstellen und innovative KI-Tools zur Verbesserung von internationalem Filmmarketing präsentieren.

Die Boyne Valley Group, bringt ihre Stahlwolle-Scheuerschwämme in die Filialen von EDEKA - ein wichtiger Meilenstein in der 13-jährigen Partnerschaft der Gruppe mit dem Importhaus Wilms.

Die Handelsdelegation unterstreicht noch einmal das Engagement von Enterprise Ireland und IDA Ireland, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Irland und Deutschland zu stärken, Innovationen voranzutreiben und nachhaltige Wachstumschancen zu schaffen.

