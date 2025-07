California Almonds

Sommer, Sonne, Selfcare: Warum Mandeln jetzt in jede Wellnessroutine gehören

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Eine Internationale Studie[1] zeigt: Der ursprüngliche Snack von Mutter Natur unterstützt Herz, Figur und Darm.

Der Sommer ist da - und mit ihm die Lust auf Leichtigkeit, gesunde Routinen und bewusste Ernährung. Die warme Jahreszeit lädt dazu ein, sich aktiv um das eigene Wohlbefinden zu kümmern, körperlich wie mental. Eine neue internationale Publikation bringt dabei einen überraschend einfachen Gesundheitshelfer ins Spiel: Mandeln. Laut einer aktuellen, von führenden Wissenschaftler:innen verfassten Analyse können sie eine wertvolle Rolle für unsere kardiometabolische Gesundheit spielen und sich dabei ganz leicht in den Alltag integrieren lassen.

Mandeln - die Mutter aller Snacks

Natürlich, pflanzlich und nährstoffreich: Mandeln sind der ursprüngliche Snack von Mutter Natur. In einem jetzt veröffentlichten Konsenspapier kommen elf internationale Fachleute aus Medizin und Ernährungswissenschaft zu dem Schluss: Der tägliche Verzehr von Mandeln kann helfen, wichtige Risikofaktoren im Bereich Herz-Kreislauf, Gewicht und Verdauung positiv zu beeinflussen.Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick:

Herzgesundheit: Der regelmäßige Konsum von Mandeln kann das LDL-Cholesterin ("schlechtes" Cholesterin) senken und den diastolischen Blutdruck leicht reduzieren.

Der regelmäßige Konsum von Mandeln kann das LDL-Cholesterin ("schlechtes" Cholesterin) senken und den diastolischen Blutdruck leicht reduzieren. Gewicht: Mandeln führen nicht zu Gewichtszunahme - im Gegenteil: Bei höheren Mengen (mind. 50 g pro Tag) wurde in manchen Fällen sogar ein leichter Gewichtsverlust beobachtet.

Mandeln führen nicht zu Gewichtszunahme - im Gegenteil: Bei höheren Mengen (mind. 50 g pro Tag) wurde in manchen Fällen sogar ein leichter Gewichtsverlust beobachtet. Darmflora: Der tägliche Verzehr kann das Wachstum nützlicher Darmbakterien fördern - ein Beitrag zu einem gesunden Stoffwechsel.

Schönheit von innen: Was Mandeln für die Haut tun können

Doch damit nicht genug, eine separate Studie[2] gibt es auch Hinweise auf einen positiven Einfluss von Mandeln auf die Haut: Ergänzend zu Sonnencreme kann regelmäßiger Mandelkonsum die Haut widerstandsfähiger gegenüber UVB-Strahlung machen. Dieser Schutzmechanismus wurde bei Frauen mittleren Alters beobachtet - und ist gerade im Sommer ein wertvoller Beitrag zur umfassenden Hautpflege von innen heraus.

Zusätzlich enthält eine Handvoll Mandeln (30 g) rund 60 % der empfohlenen Tagesmenge an Vitamin E. Dieses antioxidativ wirksame Vitamin schützt die Zellen vor oxidativem Stress, z.B. durch UV-Strahlen - ein weiterer Grund, Mandeln fest in die tägliche Routine einzubauen.

Natürlich snacken - statt überessen

Ob als Büro-Snack, Bowl-Topping oder kleine Zwischenmahlzeit am See: Mandeln lassen sich unkompliziert in die tägliche Ernährung integrieren. Sie liefern pflanzliches Protein, Ballaststoffe, ungesättigte Fettsäuren, Vitamin E und Magnesium - und sorgen damit für ein angenehmes Sättigungsgefühl und langanhaltende Energie. Besonders im Sommer, wenn viele auf ihre Ernährung achten möchten, bieten sie eine bewusste Alternative.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt täglich eine Handvoll Nüsse - rund 30 g Mandeln sind dafür eine ideale Wahl. Die perfekte Portion für alle, die bewusst snacken möchten.

[1]Trumbo, Paula R et al. Perspective: Current Scientific Evidence and Research Strategies in the Role of Almonds in Cardiometabolic Health. Current Developments in Nutrition. 2025. Volume 9, Issue 1, 104516.

[2] Li JN, Henning SM, Thames G, Bari O, Tran PT, Tseng C-H, Heber D, Kim J, Li Z. Consumo de almendras incrementó la resistencia contra rayos UVB en mujeres asiáticas saludables. Journal of Cosmetic Dermatology. 2021;00: 1-6. https://doi. Org/10.1111/jocd.13946

Original-Content von: California Almonds, übermittelt durch news aktuell