Der amerikanische Traum: So bringt Epro 360 Studierende mit einem Stipendium an die Universitäten in den USA

Eine breite Auswahl an Studiengängen, hohe akademische Standards und ein attraktives Campusleben – immer mehr junge Österreicher denken an ein Studium in den USA. Um ihnen den Zugang zu den Universitäten zu erleichtern und die Kosten für den Aufenthalt durch ein Stipendium zu minimieren, hat sich Epro 360 auf die komplette Organisation des USA-Studiums spezialisiert. Wie die Studienplatzsuche mit Epro 360 abläuft und warum ein Studium in den USA besonders für diejenigen sinnvoll ist, die langfristig in ihr Traumland auswandern möchten, erfahren Sie hier.

Ein Auslandsstudium kann den Karrierestart enorm erleichtern und wenn es um den richtigen Ort geht, stehen die USA bei den meisten Maturanten ganz oben auf der Liste. Das ist kein Wunder, denn ein US-Studienabschluss genießt weltweit Anerkennung und ohne perfektes Englisch geht es in vielen Branchen ohnehin nicht. Die amerikanischen Universitäten ziehen aber auch deshalb viele Studierende an, weil sie auf zahlreichen wissenschaftlichen und technologischen Gebieten Vorreiter sind und die entsprechenden Ressourcen anbieten können. „Nicht zuletzt ist es die gelebte Innovationskultur, die die USA für Studenten besonders interessant machen“, sagt Jonas Kehrbaum, Gründer und Geschäftsführer von Epro 360. „Leider lassen sich viele von ihnen davon abhalten, das USA-Studium ernsthaft in Angriff zu nehmen, weil sie der festen Überzeugung sind, dass sich die Kosten nicht bewältigen lassen oder ihr Notendurchschnitt zu schlecht ist. Damit verzichten sie aufgrund von falschen Informationen auf eine wichtige Lebenserfahrung, auf akademische Exzellenz und die Chance auf eine langfristige berufliche Zukunft in den USA.“

„Jeder Interessent sollte wissen, dass es bei der Bewerbung auf einen Studienplatz in den USA nicht allein auf den Notendurchschnitt ankommt und amerikanische Universitäten bei der Vergabe von Stipendien an ausländische Studierende recht großzügig sind“, fügt Jonas Kehrbaum hinzu. Um das Informationsdefizit zu beheben, die Studierenden zu allen Aspekten ihres Aufenthalts umfassend zu beraten und ihnen die gesamte Organisation rund um das USA-Studium abzunehmen, hat Jonas Kehrbaum gemeinsam mit mehreren ehemaligen Auslandsstudenten die Agentur Epro 360 gegründet, das bereits über 1.000 Studierende dabei unterstützen konnte, ihre Pläne für ein bezahlbares USA-Studium umzusetzen. Epro 360 verfolgt dabei das Ziel, den Studienaufenthalt so zu gestalten, dass er günstig und unkompliziert wie in Österreich ist. Das Team begleitet die Studierenden von der Suche nach der richtigen Universität und einem passenden Stipendium über den Bewerbungsprozess bis zum Visumsantrag und dem Abschluss der Auslandskrankenversicherung. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung versteht sich Epro 360 als Partner der Studierenden bei der Umsetzung ihres amerikanischen Traums.

Epro 360 unterstützt die Studierenden auch beim Karrierestart in den USA

„Ein Studium in den USA ist sicherlich für jeden eine Bereicherung, besonders wichtig ist es allerdings für diejenigen, die sich mit dem Gedanken an eine dauerhafte Auswanderung tragen“, erklärt Jonas Kehrbaum. „Wer seinen Lebensmittelpunkt nach einem Studium in Österreich in die USA verlegt, benötigt dort eine Zusatzausbildung, die bis zu vier Jahre umfassen kann.“ Ein USA-Studium hat somit den klaren Vorteil, dass der Abschluss anerkannt ist, was die Suche nach einem passenden Arbeitgeber erleichtert und schnell zu einem Arbeitsvisum führt. Am besten funktioniert es natürlich, wenn die Studierenden bereits während des Studiums Kontakte zu Unternehmen knüpfen, die ihnen gute Karriereperspektiven bieten. Epro 360 unterstützt sie dabei mit seinem professionellen Netzwerk und bietet seinen Studierenden darüber hinaus die Möglichkeit, sich in einer Community zu organisieren, die für Erfahrungsaustausch und gegenseitige Hilfe steht. Wer beim Karrierestart in den USA nicht auf sich allein gestellt ist, hat es natürlich bedeutend leichter.

Studienplatzsuche mit Epro 360

Bevor die Karriere in Angriff genommen werden kann, muss das Studium allerdings absolviert werden. Die USA-Experten von Epro 360 suchen für die angehenden Studierenden einen geeigneten Studienplatz, indem sie zunächst ein individuelles Profil erstellen, auf dessen Basis sie analysieren, welche Universitäten mit den geäußerten Wünschen am besten übereinstimmen. Die Studierenden erhalten nach etwa sechs Wochen eine Liste mit drei bis sieben Angeboten, aus denen sie frei wählen können, wobei im Anschluss sofort der Bewerbungsprozess beginnt. „Wir konzentrieren uns dabei ganz besonders auf das Motivationsschreiben, das für eine erfolgreiche Bewerbung in der Regel entscheidend ist“, betont Jonas Kehrbaum. „Amerikanische Universitäten interessieren sich nicht so sehr für den Notendurchschnitt, sie wollen vielmehr wissen, warum jemand einen bestimmten Studiengang absolvieren möchte, was ihn an dem Fachgebiet begeistert und was ihn dafür befähigt.“

Neben dem Motivationsschreiben geht es im Vorfeld der Bewerbung auch um die Übersetzung der Zeugnisse und ihre notarielle Beglaubigung. Wenn die Universität dann schließlich ihre Zusage gegeben hat, muss das Studierendenvisum beantragt, eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen und der Flug gebucht werden. Diese Aufgaben übernimmt das Team von Epro 360, während die Studierenden gleichzeitig mit allen Informationen ausgestattet werden, die sie benötigen, um sich vor Ort problemlos einrichten zu können. Da der gesamte Prozess einige Zeit in Anspruch nimmt, sollten Interessenten ein bis anderthalb Jahre vor Studienbeginn Kontakt zu Epro 360 aufnehmen.

Epro 360 senkt die Studienkosten auf 22.000 Euro im Jahr

Normalerweise ist ein Studium in den USA wegen der hohen Gebühren sehr teuer, ausländische Studenten können diese Kosten allerdings vermeiden. „In den USA stehen die Universitäten untereinander in harter Konkurrenz“, erzählt Jonas Kehrbaum. „Es gibt ein Ranking, bei dem sie natürlich möglichst weit nach oben klettern möchten. Eine gute Chance dazu bietet der Faktor Internationalität. International ist eine Universität, wenn sie zahlreiche ausländische Studierende anzieht. Daher hat sie an ihnen ein großes Interesse und ist bei der Vergabe von Stipendien sehr großzügig.“ Das Team von Epro 360 schaut sich im Vorfeld der Bewerbung genau an, wo der Studierende ein gutes Stipendium erwarten kann, und achtet dabei gleichzeitig auf die finanziellen Gesamtbedingungen. Das erklärte Ziel besteht darin, die jährlichen Kosten auf 22.000 Euro zu senken.

„Wenn wir überlegen, dass in dieser Summe Unterkunft, Verpflegung und Studiengebühren enthalten sind, ist es im Vergleich zu einem Studium in Wien, Graz oder Innsbruck gar nicht so teuer“, gibt Jonas Kehrbaum zu bedenken. „Die Studierenden müssen lediglich ihre Freizeitaktivitäten zusätzlich finanzieren.“ In der Reduzierung der Ausbildungskosten sieht das Team von Epro 360 einen wichtigen Schwerpunkt seiner Arbeit. Die Suche nach einem passenden Stipendium, das die finanzielle Belastung über den gesamten Studienverlauf deutlich vermindert, bestimmt daher maßgeblich die Analyse möglicher Studienorte in den USA.

Wie es zur Gründung von Epro 360 kam

Jonas Kehrbaum hat seinen Bachelor in Kommunikationswissenschaften an der Lindenwood University in Missouri absolviert und konnte nach seinem Abschluss eine interessante Stelle bei SAP antreten. Er stellte allerdings auch immer wieder fest, dass viele junge Menschen ein Studium in den USA nicht in Angriff nahmen, weil es ihnen zu teuer und schwierig zu organisieren schien. Um für Aufklärung zu sorgen und Unterstützung anzubieten, gründete er schließlich gemeinsam mit mehreren anderen ehemaligen Auslandsstudenten die Agentur Epro 360, die schon bald zu seinem Hauptberuf wurde. „Wir wollten unser Know-how teilen“, sagt er abschließend. „Damit sich jeder seinen persönlichen amerikanischen Traum erfüllen kann.“

