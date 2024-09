Epro 360 LLC

Epro 360 hilft Menschen aus dem Medizinbereich dabei, ihren amerikanischen Traum wahr werden zu lassen

Bild-Infos

Download

Potsdam (ots)

Eine hohe Anerkennung des Berufsstands, moderne Technik und gute Bezahlung - die USA bieten Menschen aus dem medizinischen Bereich all das, woran es ihnen in Deutschland mangelt. Und der Weg zu einem neuen Leben in Amerika muss nicht kompliziert oder teuer sein. Das bestätigt auch Jonas Kehrbaum, Gründer und Geschäftsführer von Epro 360: Mit jahrelanger Erfahrung hilft er seinen Kunden dabei, in die USA auszuwandern. Unter welchen Problemen seine Kunden in Deutschland leiden, wie die Zusammenarbeit abläuft und welche Mission er verfolgt, erfahren Sie in diesem Artikel.

Amerika gilt als das Land der unbegrenzten Möglichkeiten - vor allem für Angehörige medizinischer Berufe mag das zutreffen. Denn während unzählige Regularien, veraltete Ansätze und der große Einfluss der gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland dafür sorgen, dass im Gesundheitsbereich tätige Menschen in ihren Möglichkeiten stark eingeschränkt werden, bietet ihnen die Arbeit in den USA große Chancen. Neben modernen Technologien und großen Freiheiten überzeugt das Land auch mit einer großen Wertschätzung gegenüber medizinischen Berufen sowie attraktiven Gehältern. So träumen viele Menschen davon, nach Amerika auszuwandern, um sich dort ein unbeschwertes Leben und eine erfolgreiche Karriere im medizinischen Bereich aufzubauen. Doch die Hürden sind hoch. "Das Auswandern in die USA ist in der Regel mit einem großen Recherche- und Planungsaufwand sowie hohen Kosten verbunden. Außerdem ist es nicht leicht, ein Arbeitsvisum zu erhalten. Unerfahrene können mit einer Vorbereitungszeit von etwa 500 Stunden rechnen", erklärt Jonas Kehrbaum, Geschäftsführer von Epro 360.

"Ein Grund, seinen Traum aufzugeben, ist das allerdings nicht. Schließlich ist das Ganze mit dem richtigen Partner an der Seite durchaus realisierbar", fährt der Unternehmer fort. Ein solcher Partner ist auch Epro 360: Das Unternehmen unterstützt Menschen, die im medizinischen Bereich arbeiten, dabei, sich in den USA eine vielversprechende Karriere und ein besseres Leben aufzubauen. Mit mehr als zehn Jahren Erfahrung und einer vielseitigen Expertise aus der Vermittlung von deutschen Studenten an amerikanische Universitäten kennt der Auswanderungsexperte die Herausforderungen, die der Weg in die USA bereithält und unterstützt seine Kunden auch bei Themen wie dem Visum oder der logistischen Organisation des Umzugs. So haben die Experten von Epro 360 bereits vielen in der Gesundheitsbranche tätigen Deutschen dabei geholfen, ihre unerfüllte Lebenssituation zu verlassen, um sich in Amerika ein neues Leben aufzubauen.

Epro 360 bietet eine Komplettdienstleistung für Auswanderer in die USA

Das deutsche Gesundheitssystem steht für überfüllte Krankenhäuser, Überregulierung, Limitierungen durch Krankenkassen, geringe Anerkennung und schlecht bezahlte Berufe - kurzum: Ärzte, Therapeuten oder Heilpraktiker, deren Motivation es ist, anderen Menschen zu helfen, arbeiten unter denkbar unzufriedenstellenden Bedingungen. "Die USA bieten Menschen aus medizinischen Berufen das komplette Gegenteil", verrät Jonas Kehrbaum. "Neben flexiblen Optionen, seine eigene Karriere zu gestalten und attraktiven Verdienstmöglichkeiten, profitieren sie von Autonomie und Innovation sowie einem wertschätzenden wie anerkennenden System." So kommt es nicht von ungefähr, dass immer mehr Menschen aus der Gesundheitsbranche den Wunsch haben, Deutschland den Rücken zu kehren.

Mit Epro 360 hilft Jonas Kehrbaum diesen Menschen dabei, ihren großen Traum wahr werden zu lassen und sich den Wunsch eines besseren Lebens in den USA zu erfüllen. Dabei hat es für die Experten von Epro 360 oberste Priorität, den Prozess für ihre Kunden so angenehm wie möglich zu gestalten. Darum unterstützen sie während der gesamten Vorbereitungszeit von etwa eineinhalb bis zwei Jahren den gesamten Prozess von A bis Z für die Auswanderer und sorgen dafür, dass alles reibungslos verläuft. Als unabhängigster Anbieter am europäischen Markt verfügt Epro 360 über eine große Flexibilität und die Möglichkeit, die Auswanderung in alle Bundesstaaten zu vermitteln. Getoppt wird das von einer Bestpreis-Garantie. "Neben den benötigten Sprachkenntnissen besteht die einzige Voraussetzung, die es zu erfüllen gilt, darin, bereit zu sein, nach Ankunft in den USA zunächst eine medizinische Zusatzausbildung zu absolvieren - denn diese ist das Sprungbrett zum Arbeitsvisum", erklärt Jonas Kehrbaum.

Mit Epro 360 zu einem besseren Leben

Neben einer Heilpraktikerin, die darunter litt, dass ihr Beruf nicht im gesamten DACH-Raum anerkannt ist, und einer Physiotherapeutin, die die mangelnde Anerkennung und schlechte Bezahlung ihrer Tätigkeit nicht länger hinnehmen wollte, half Epro 360 kürzlich auch einem Zahnarzt dabei, nach Amerika auszuwandern. Überholte Techniken sowie veraltete Regularien bezüglich der zu nutzenden Materialien hinderten ihn daran, seine Arbeit nach seinen eigenen Ansprüchen zu gestalten. "Die Überregulation des deutschen Marktes und die mangelnde Wertschätzung gegenüber dem, was heute möglich ist, haben den Zahnarzt dazu bewogen, Deutschland zu verlassen", berichtet Jonas Kehrbaum. "Mit unserer Unterstützung konnte er sich in Amerika eine neue Praxis und ein besseres Leben aufbauen."

Als Jonas Kehrbaum nach seinem Abitur zum Studieren nach Amerika ging, stellte er Folgendes fest: Das Land bietet ungeahnte Chancen und mit dem richtigen Wissen ist es weder unmöglich noch unbezahlbar, als Deutscher einen Studienplatz in den USA zu erhalten. Später nutzte er sein Wissen, um neben der Arbeit für SAP Studenten dabei zu helfen, ihren Traum vom Auslandsstudium in Amerika wahr werden zu lassen. Seit 2015 ist Jonas Kehrbaum mit Epro 360 Vollzeit selbstständig und hat mehr als 12.000 Studenten beraten. Mit dem breiten Erfahrungsschatz und der speziellen Expertise, die er im letzten Jahrzehnt aufbauen konnte, unterstützt er heute auch Menschen aus dem Medizinbereich dabei, nach Amerika auszuwandern. "Ich möchte Menschen dabei helfen, ihre eigene internationale Karriere in den USA aufzubauen und den allseits bekannten amerikanischen Traum wahr werden zu lassen", verrät Jonas Kehrbaum abschließend.

Sie arbeiten im Medizinbereich und wünschen sich größere Anerkennung, bessere Karrierechancen und ein höheres Einkommen - und sind bereit dazu in die USA auszuwandern? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten von Epro 360 und vereinbaren Sie einen Termin!

Original-Content von: Epro 360 LLC, übermittelt durch news aktuell