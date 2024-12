Kyndryl

Kai Grunwitz wird Präsident von Kyndryl Deutschland

Kelsterbach (ots)

Kyndryl, der weltweit größte Anbieter für IT-Infrastrukturdienstleistungen, kündigt die Ernennung von Kai Grunwitz zum Präsidenten von Kyndryl Deutschland an.

Nach mehr als 30 Jahren Erfahrung als Führungskraft, in denen er erfolgreich Geschäftsstrategien für globale Unternehmen wie Oracle und Sun Microsystems entwickelt und umgesetzt hat, wird Kai Grunwitz seine neue Rolle am 6. Januar 2025 antreten. Zuletzt war er bei NTT Data tätig, wo er unter anderem als Country Manager Germany, SVP Security EMEA sowie Head of Transformational Portfolio, Innovation & Alliances wirkte.

"Ich freue mich sehr, die Leitung von Kyndryl Deutschland in einer so spannenden und herausfordernden Zeit zu übernehmen", sagt Kai Grunwitz. "Unternehmen in Deutschland stehen vor enormen Herausforderungen: zunehmender Wettbewerbsdruck, steigende Anforderungen an Cybersicherheit und der Druck, die digitale Transformation trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten voranzutreiben. Gerade in diesen Zeiten sind unsere langjährigen Erfahrungen im Betrieb kritischer Infrastrukturen sowie unsere innovativen Transformationsleistungen ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Kyndryl ist der ideale Partner, um geschäftskritische IT-Systeme zu modernisieren, abzusichern und langfristig zukunftsfähig zu machen. Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern sehe ich großes Potenzial, neue Maßstäbe in der Digitalisierung zu setzen und Unternehmen dabei zu unterstützen, nachhaltig erfolgreich zu sein."

Kai Grunwitz genießt einen hervorragenden Ruf als Experte für die Einführung und Leitung neuer Marken, Organisationen und Dienstleistungen. Neben seiner beruflichen Laufbahn ist er Mitglied des Vorstands von Bitkom e.V., der führenden deutschen Digitalverbandsorganisation, die sich für die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft einsetzt. Er ist zudem ein gefragter Vordenker und Sprecher zu Themen wie digitale Transformation, Cybersicherheit, Moderne Infrastrukturen, New Work und Leadership, und künstliche Intelligenz.

Stephen Leonard, der Anfang Mai dieses Jahres die Rolle des Präsidenten von Kyndryl Deutschland interimistisch übernommen hatte, wird sich innerhalb des Kyndryl-Konzerns neuen Aufgaben widmen.

Über Kyndryl:

Kyndryl (NYSE: KD) ist der weltweit führende Anbieter von IT-Infrastrukturdienstleistungen und betreut Tausende Unternehmen in über 60 Ländern. Das Unternehmen entwickelt, baut, verwaltet und modernisiert komplexe, geschäftskritische IT-Systeme, auf die die Welt täglich angewiesen ist. Weitere Informationen finden Sie auf www.kyndryl.com.

Original-Content von: Kyndryl, übermittelt durch news aktuell