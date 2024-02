MagentaSport

3. Liga komplett live bei MagentaSport, Nachholspieltag: TSV 1860 München - RW Essen 2:0

Löwen spielen einfacher, defensiver und damit erfolgreicher, RWE ärgert sich über "sehr, sehr dumme Fehler"

Kollektives Aufatmen im Grünwalder Stadion, wichtiger Sieg für den TSV 1860 München im Abstiegskampf. Verpasste Chance im Aufstiegskampf für RW Essen. Sechzig gewinnt mit 2:0, bleibt in 2024 auch im 5. Spiel unter Trainer Argirios Giannikis ungeschlagen, der einfach auf eine neue defensive Ausrichtung setzt: "Das ist eine mannschaftliche Geschlossenheit. Wir verteidigen gemeinsam, wir greifen gemeinsam an. Jeder ist eingebunden, jeder stellt sich in den Dienst der Mannschaft." Fußball ist also weiterhin keine Raketenwissenschaft, der TSV 1860 spielt nach den einfachen Prinzipien am Sonntag gegen den FC Ingolstadt (live ab 16.15 Uhr). "Selbst zuzuschreiben", habe sich RWE die Niederlage nach 2 individuellen Fehlern vor den beiden Gegentoren, schimpfte Trainer Christoph Dabrowski und vermisste auch sonst Vieles: "Zu wenig, so ein Ding zu drehen, vielleicht auch durch ein Anschlusstor, dass hier der Kessel nochmal brennt. Was ich mir nochmal erhofft hatte: noch ein Tick Energie, beißen, dagegenhalten - das ist uns nicht gelungen. Schnell abhaken." Felix Götze hatte auch "2 sehr, sehr dumme Fehler" ausgemacht. Das kommende Programm der Essener mit dem Samstagspiel beim Ersten Regensburg (ab 13.45 Uhr live), dann gegen den Dritten Ulm und anschließend in Dresden "macht Bock gegen die Oberen zu spielen. Das wird ein richtiges Kräftemessen. Da können wir wirklich zeigen, was wir dort oben zu suchen haben." Zwei Punkte Abstand sind´s aktuell auf den Relegationsplatz für RWE.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom Nachholspiel TSV 1860 - RWE in der 3. Liga- bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen.

TSV 1860 München - RW Essen 2:0

Fünf Punkte Abstand auf einen Abstiegsplatz für den TSV 1860, RWE verpasst den Sprung auf den 3. Platz. So viel zu den Zahlen: der Sechzig spielt schlauer, stabiler unter dem weiter ungeschlagenen n Trainer Gianninis - defensiver und effektiver im Angriff. RWE hat nicht die Spielfreude und Energie der Heimspiele.

"Das war für uns ein sehr anspruchsvolles Spiel. Wir hatten sehr viele Ballgewinne, sehr viele Umschaltmomente - wir haben verdient gewonnen", glaubt Argirios Giannikis, Trainer TSV 1860 München, der auf eine neue defensive Ausrichtung setzt: "Das ist eine mannschaftliche Geschlossenheit. Wir verteidigen gemeinsam, wir greifen gemeinsam an. Jeder ist eingebunden, jeder stellt sich in den Dienst der Mannschaft. Jeder stellt seine Fähigkeiten in den Dienst der Mannschaft."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Wkl5WHNkRWdzT3pVUm5sUTRqc2tvdlhud2lKMytwcFNFQktERWkrSjFnWT0=

"Es ist eine richtige Wucht, gerade wenn´s läuft, können wir eine richtige Euphorie entwickeln. Das versuchen wir jetzt in der Rückrunde zu starken", erklärt Fynn Lakenmacher hatte keinen einfachen Stand im Saisonverlauf, unter Trainer Gianninis blüht er richtig auf: "Ja, was hat er gemacht?! Er gibt mir Selbstvertrauen, das spüre ich und das klappt im Moment ganz gut!"

Der Link zu Interview: clipro.tv/player?publishJobID=OGV5cDlNMW01UHRPdWZUY0NHbllXK2MxandMWG5Cc2hzZEVOWmt5RS9jST0=

"Die Niederlage müssen wir uns selber zuschreiben. Auch wenn wir in der 1. Halbzeit noch ein ordentliches Spiel gemacht haben. Wir können sogar in Führung gehen. Durch einen individuellen Fehler, der total unnötig war, holen wir den Gegner voll ins Spiel rein. In der 2. Halbzeit killen wir uns direkt nach der Pause - verdiente Niederlage", knurrte Christoph Dabrowski, Trainer RW Essen. Er stellte seine Spieler im Team-Kreis ordentlich ins Achtung, weil er viele RWE-Tugenden vermisste: "Zu wenig, so ein Ding zu drehen, vielleicht auch durch ein Anschlusstor, dass hier der Kessel nochmal brennt. Was ich mir nochmal erhofft hatte: noch ein Tick Energie, beißen, dagegenhalten - das ist uns nicht gelungen. Schnell abhaken."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RE4reTZtSk5iaGdENmt0OTZrTnRLRmpGKzhLRHJRTys2aGJkMi9ZaElqST0=

Felix Götze ärgert sich auch über 2 "sehr, sehr dumme individuelle Fehler. Das ist ein gebrauchter Tag." Götze über die nächsten Aufgaben hintereinander beim Ersten Regensburg, dann gegen den Dritten Ulm und anschließend in Dresden: "Macht Bock gegen die Oberen zu spielen. Das wird ein richtiges Kräftemessen. Da können wir wirklich zeigen, was wir dort oben zu suchen haben."

Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=clVHeU1BNTBFZlNKcEUvc3IxMkhXQ2dqWSs4SU85clV0QkJORHBQZ0ZEQT0=

