München (ots)

Bielefeld im freien Fall, weiter kein Punkt in 2024, nur noch 2 Zähler von einem Abstiegsplatz entfernt - nach dem 0:2 gegen Viktoria Köln machen "Kniat raus" die Runde. Der Arminia-Coach Mitch Kniat zu den Fan-Rufen: "Klar, prallen die nicht an einem ab!" Sportchef Michael Mutzel fordert ein "Erfolgserlebnis und zwar schnell", ein klares Bekenntnis zum Trainer gab´s nicht: "Den Glauben an den Trainer und das Trainerteam hatte ich, weil ich jeden Tag sehe, wie sie arbeiten. Ich sehe auch wie fleißig sie sind und wie viele Gedanken sie sich machen. Aber Fußball ist ein Ergebnissport, das wissen wir auch. Und wir brauchen wieder Ergebnisse, keine Frage." Rund 15.000 Essen-Fans drehen in der Schlussphase durch - binnen 2 Minuten gewinnt RWE die Partie mit 4:3 gegen den Letzten SC Freiburg II. Trainer Christoph Dabrowski ist nach dem Spiel "fertig mit der Welt im positiven Sinne." Dabrowskis Vertragsverlängerung soll alsbald klar sein. Mit dem Trainer "laufen die Gespräche gut", bei einigen Spielern "ist es nicht so leicht", erklärt Sportdirektor Christian Flüthmann bei MagentaSport - 15 Verträge mit Akteuren laufen aus, dafür ist die Moral top. Der TSV 1860 München bleibt unter Trainer Gianninis im 4. Spiel ungeschlagen: "zufrieden" mit dem 0:0 in Aue, am Dienstag kommt RWE ins Grünwalder (ab 18.30 Uhr live) zum Nachholspiel. Halle erkämpft sich ein "hochverdientes 1:1" in Sandhausen, glaubt HFC-Coach Ristic. Sein Kollege Jens Keller stöhnt über erneut "2 verlorene Punkte. Unterhaching eilt nach dem 1:0 gegen Verl in Riesenschritten gen Klassenerhalt, der gelb-gesperrte Sportdirektor Markus Schwabl verkündet Yannick Stark als fix-fixen Zugang, obwohl kaum Geld für Neue vorhanden ist. Der Dritte Ulm holt im "Windspiel" in Lübeck ein 1:1 - eine steife Brise bestimmt die Partie.

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom Samstag aus der 3. Liga- bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Alle Spiele der 3. Liga gibt´s nur bei MagentaSport. Morgen geht es ab 13.15 Uhr mit dem Topspiel FC Ingolstadt gegen Dynamo Dresden, das sich mit dem letztjährigen Torschützenkönig Arslan verstärkt hat. Um 19.15 Uhr hat Jahn Regensburg beim Vorletzten Duisburg die Chance, die Tabellenspitze zu sammeln - live bei MagentaSport. Stark auch die Partie Mannheim gegen Münster ab 16.15 Uhr - beim abstiegsbedrohten Waldhof ist nach der Ablösung von Rehm nun die Premiere vom neuen Trainer Marco Antwerpen. Die Ereignisse zum Ende des Transferfensters nochmal zusammengefasst: https://cloud.thinxpool.de/s/sLxzMcL468tYwA9

Arminia Bielefeld - Viktoria Köln 0:2

Arminia Bielefeld bleibt auch weiterhin im Jahr 2024 und kassiert die fünfte Niederlage in Folge. Nach dem 0:2 fordern die Fans: "Kniat raus!" Den Bielefeldern droht der dritte Abstieg in Folgen, denn sie stehen nur 2 Punkte über dem Strich. In Köln sieht die Welt ganz anderes aus. Mit dem Sieg kann sich die Viktoria einen kleinen Puffer zur Abstiegszone aufbauen. Hier die "Kniat raus!"-Rufe und die Mannschaft, die sich den Fans stellt: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OFNEckxsT3VUbkFNWEFXa25QNUdhNkZUenFuVzVqQ0VPemE1UEJYRjFzaz0=

Mitch Kniat, Trainer Bielefeld: "Es ist einfach eine Enttäuschung da, dass wir halt verloren haben. Trifft uns natürlich hart definitiv und die Rufe natürlich auch." Persönlich treffen Kniat die Rufe sehr: "Klar prallen die nicht an einem ab, trotzdem bin ich halt Fußballtrainer und kenne das Geschäft. Das ist halt normal, weil ein Trainer muss sich auch immer an den Ergebnissen messen lassen. Die passen gerade nicht, deswegen kann ich denen auch nicht irgendwas übelnehmen." Er glaubt jedoch weiter an die Mannschaft und an sich: "Ich habe immer noch die hundertprozentige Überzeugung und wenn mir einer irgendwas anderes sagt, dann lügt der auf jeden Fall." Auf die Frage, ob er weiter in Bielefeld arbeiten kann, antwortet Kniat: "Ich glaube, da werden andere Sachen bewertet. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich bis zum letzten Tag hier alles geben werde und das Ruder noch rumreißen werde." Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=THEzTk5zMnFjL0hTVTJkbXlPd1lvL3dsb0lodGFXSXdTWkpYT3dxeXZZcz0=

Michael Mutzel, Geschäftsführer Sport, Bielefeld: "Es ist ein bisschen sinnbildlich für die letzten Spiele, dass wir eigentlich Möglichkeiten haben und dann wieder durch einen Standard in Rückstand geraten. Und dann rennen wir an, rennen wir an und treffen das Tor nicht und deswegen ist es mega ärgerlich. Das war eine unnötige Niederlage und der Spielverlauf hätte sicherlich auch anderes laufen können."

Wichtig ist für ihn jetzt eins: "Wir brauchen ein Erfolgserlebnis und zwar so schnell wie möglich." Über Mitch Kniat sagte er: "Wir werden jetzt, wie immer, gemeinsam das Spiel analysieren, die Köpfe zusammenstecken und dann ohne Emotionen, weil heute ist viel Emotion drinnen, dann auch nochmal in Ruhe beratschlagen."

Einen Trainerwechsel schließt er nicht aus: "Grundsätzlich will man Erfolg haben und in was für einer Konstellation das dann funktioniert, ist schon wichtig. Den Glauben an den Trainer und das Trainerteam hatte ich, weil ich jeden Tag sehe, wie sie arbeiten. Ich sehe auch wie fleißig sie sind und wie viele Gedanken sie sich machen, aber Fußball ist ein Ergebnissport, das wissen wir auch. Und wir brauchen wieder Ergebnisse, keine Frage."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=UXNkUjZzRUIzZzBiR0R5OHVFSTVCYnJxaVIxVVNNMXVGZmVhQ2xTc1RyWT0=

Olaf Janßen, Trainer Köln: "Wir hatten klar in der einen oder anderen Situation das Spielglück auf unserer Seite. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Das kannst du auch nicht alles wegverteidigen. Was mir aber besonders gefallen hat war, dass meine Jungs keine Angst hatten. Das wir auch gerade in der 1. Halbzeit sehr lange und viele Ballbesitzphasen hatten, wo wir zwar nicht so durchschlagskräftig waren, aber wo wir um Spielkontrolle bemüht waren. Ansonsten wirst du vom Orkan irgendwann weggefegt."

Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WDZrZk5seTV3Z0dWanN0TkhoQmhZZHhseGVrM0dnaElqYjFnd05ETTBrQT0=

RW Essen - SC Freiburg II 4:3

Essen dreht in der Schlussphase ein verrücktes Spiel. Mit etwas Dusel, einem Traumtor und einem Elfmeter erzielen sie in der 89. Spielminute und in 90.+1 Minute 2 Tore zum Sieg. Damit nimmt Essen den Relegationsplatz ins Visier. Mit einem Sieg im Nachholspiel am Dienstag kann Essen beim TSV 1860 München (ab 18.30 Uhr live) sich nämlich vor Ulm auf Platz 3 schieben. Bei Freiburg macht zumindest die Offensive Spaß. Die jungen Wilden aus dem Breisgau kombinieren sich schöne Tore heraus, verlieren jedoch unglücklich und bleiben abgeschlagen Tabellenletzter.

Christoph Dabrowski, Trainer Essen, ist nach dem Spiel glücklich und: "Fertig mit der Welt im positiven Sinne. Die Frage ist, wo fangen wir an und wo hören wir jetzt auf. Wildes Spiel mit einer unfassbaren Mentalität zum Schluss, die wir schon öfter gezeigt haben." Kritisch ist Dabrowski auch schon direkt nach Spielende: "Wir müssen heute das Augenmerk auf unsere Defensivaktionen gerade bei den Gegentoren richten. Da verteidigen wir es einfach mangelhaft und man muss sagen die Freiburger haben es einfach gnadenlos ausgenutzt." Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QnhUa3ZOcEtYV2Z3S1diVXJSNzB1OElodnpoR2ZHZS9vQ0JyeCs4ZFJCdz0=

Nils Kaiser über sein Traumtor zum 3:3 für Essen an seinem Geburtstag: "Das ist natürlich Emotion pur. Es gibt nichts Schöneres, als an seinem Geburtstag so ein Tor zu schießen und der Mannschaft dadurch auch so zu helfen." Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=em8yRlN3TWsySG9wNHd1NUplSUNTNEt1ZmhXVGlvVzZTTzZVR0wzOCtvcz0=

Thomas Stamm, Trainer Freiburg: "Der Elfmeter ist dann unglücklich. Unglücklich, weil er einfach nur begleiten muss. Mich ärgert eigentlich am meisten das 3:3, weil bis dahin haben wir hinten raus nicht mehr ganz so viel zugelassen. Über 90 Minuten gesehen ist das natürlich verdient, weil Essen schon auch viele Chancen hatte." Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZjhjVHpxcHdXalNkSUFDSHE5cjIwRldRcnJlREQ1QkorRnNmK3pqcFNJTT0=

Mit Dabrowski "laufen die Gespräche gut", bei einigen Spielern "ist es nicht so leicht"

In Essen laufen einige Verträge aus, unter anderem auch der von Trainer Christoph Dabrowski. Sportdirektor Christian Flüthmann hat einen Plan, wie es mit Dabrowski weitergeht: "Im Februar wissen wir, wie die Antwort lauten wird. Das heißt, im Februar sind wir dabei, aber die Gespräche laufen gut. Christoph signalisiert ja auch, dass er gerne bleiben möchte." Außerdem enden die Verträge von 15 Spielern nach der Saison. Ob davon alle in Essen bleiben werden, ist zweifelhaft: "Es ist nicht so leicht. Es sind Begehrlichkeiten von anderen Vereinen. Wir sind zuversichtlich. Wir zeigen auf, was wir vorhaben. Wir zeigen auf, was bei Essen noch geht." Der Link zur Aussage: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bWlVUWZtR3U3aEJIRGV3V25PSXpVQXRWTmpWNWc4Mkg0SE11SUx5a3RKOD0=

Witzig: Beim Stand von 1:1 hat der "Torstand-Anzeigen-Operator" echte Probleme oder keine Lust das Ergebnis anzuzeigen.: Probleme mit der Anzeigetafel in Essen nach dem 1:1: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OEEzL3hLbUJyVGNXNVVBUVkwRDE4L2FLTTk2aUoxMm1EOVBCa0hQVnJjQT0=

Erzgebirge Aue - TSV 1860 München 0:0

Der TSV 1860 München rettet ein 0:0 über die Zeit. Nachdem Neuzugang Max Reinthaler ausgewechselt wurde, holt sich dessen Ersatzmann Phillipp Steinhart in 86. Minute hochverdient Rot ab. Der TSV bleibt damit seit 4 Spielen ungeschlagen, aber auch mit 3 Punkteteilungen. So kommen sie nur langsam aus dem Tabellenkeller. Aue steht weiterhin im Tabellenmittelfeld, es sind jedoch von ihrem Platz 9 nur 6 Punkte auf den Relegationsplatz. Und am Dienstag kommt RWE zum Nachholspiel.

Pavel Dotchev, Trainer Aue: "Wir waren eher nah dran an den 3 Punkten als 1860 München. Es war ein sehr intensives Spiel. Die Mannschaft von 1860 war sehr gut eingestellt auf uns. Wir haben wenig Platz, wenig Raum gehabt. In der 1. Halbzeit hatten wir nach Ballverlusten keine gute Restverteidigung, weil der Gegner relativ tief stand, und da mussten wir 2, 3 kritische Situationen überstehen. Aber ich denke, dass wir auch mit der Auswechslung in der 2. Halbzeit richtig gute Möglichkeiten hatten, ein Tor zu erzielen, um das Spiel vielleicht auch zu gewinnen." Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cVQyaDZaVVVIcitJei9ZSHlBaTRDVkgyd1pqQjJpa29KV1ZYa21zbFFjaz0=

Argirios Giannikis, Trainer München: "Wenn man an Schluss sieht, dass wir in Unterzahl waren und der Druck von Aue größer geworden ist, kann man schon zufrieden sein mit dem Punkt. Wir haben eine sehr gute 1. Halbzeit gespielt, haben nur 2 Chancen zugelassen. Hatten mit dem Pfostenschuss Pech, dass der Ball rausgesprungen ist und können in Führung gehen. Wir haben noch viele Chancen, wo wir im letzten Drittel auftauchen und unsauber zu Ende gespielt wird." Mit der Mannschat ist er zufrieden: "Die ganze Mannschaft hat gefightet heute, hat taktische Vorgaben versucht umzusetzen." Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZlVlNnEzNVFjYnhvK3VzL2IwbUhnU2FzMFZCUUpIcFpaTkY3aGh4MEpzVT0=

Max Reinthaler, Neuzugang München: "Es war anstrengend, war anspruchsvoll heute das Spiel. Aber ich bin froh hier zu sein und ich bin froh gleich auf dem Platz stehen zu können. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Wir haben wenig zugelassen, hatten ein, zwei Möglichkeiten." Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=b3U5OWp2bC9mbGRZZTJOcHhXRTNabEc5eFViVEo4RVZJakYvWUxjdEhDRT0=

SV Sandhausen - Hallescher FC 1:1

Der SV Sandhausen lässt unfassbar viele gute Torchancen liegen und kassiert in der Nachspielzeit noch per Elfmeter den Ausgleich. Halle kann sich damit zumindest minimal Luft im Abstiegskampf verschaffen. Dennoch lauter Mannheim mit nur 2 Punkten dahinter auf einem Abstiegsplatz. Sandhausen verpasst die Chancen die 40 Punkte Marke zu knacken und sich als Verfolger Nummer 1 im Aufstiegsrennen zu positionieren.

Jens Keller, Trainer Sandhausen: "Dass du mal ein Tor kriegst ist klar. Aber mehr Chancen kann man nicht rausspielen, wie wir heute hatten. Es sind verlorene 2 Punkte." Die mangelnde Chancenverwertung führte Keller noch aus: "Freier kommen wir nicht mehr zu Abschluss. Schon in der 1. Halbzeit haben wir glaub ich 3 hochkarätige, um nicht zu sagen 100prozentige Chancen." Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Tk1iYW5pbnNWOGs2K0ZOS3ExQXB6ejB1T25ENVM3TTE5dUxxN1Q2MEZKND0=

Sreto Ristic, Trainer Halle: "Die Spielanlage hat gepasst. Wir haben ein bisschen zu viele Ballverluste im Mittelfeld, in der Vorwärtsbewegung, sodass die Sandhäuser ein oder zwei Konter hatten. Das ist das, was zu bemängeln ist, aber glaube ich, das ist ein hochverdienter Punkt." Besonders mit rund um die Umstände ist er Ristic zufrieden mit der Leistung: "Ich bin zufrieden, was wir in einem Tag im Training geschafft haben, mit der Truppe, die so zusammengestellt worden ist. Und das zählt: Wir leben! Wir wollen zeigen, dass wir in diese Liga gehören!" Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OEtXZkR2b0ZCRHhDMGNoOTdJUExUNTc3Qk1mZ05tdTZzVmQ5aElQM1JUND0=

VfB Lübeck - SSV Ulm 1:1

Ein Unentschieden, dass dem Dritten Ulm mehr nutzt als dem Drittletzten Lübeck, den 2 Punkten auf einen Nichtabstiegsplatz fehlen. Ulm schafft auch 24. Spieltag, den 3. Rang zu halten. Das ist eine dicke Überraschung.

Florian Schnorrenberg, Trainer Lübeck: "Das Spiel war ein wenig windlastig. Die 1. Halbzeit gehört mehr uns, die Zweite Ulm. Wenn wir das Spiel hätten gewinnen wollen, brauchen wir ein 2. Tor. Ich würde sogar soweit gehen wollen: das war die beste Halbzeit, seit ich da bin und es war auch immerhin der Tabellendritte." Schnorrenberg ist seit gut 4 Wochen Trainer beim VfB. Das gesamte Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cHlNNHBVdlNubzU5WWw2T1lOZVJDbTZrcXFYQy9BK29LV0t6K1pXK005OD0=

"Leistungsgerecht", findet auch Thomas Wörle, Trainer Ulm, das 1:1: "Immer die Mannschaft, die Gegenwind hatte, für die war es nahezu unmöglich, aus der eigenen Spielhälfte rauszukommen. Erst war´s für uns schwierig. 2. Halbzeit haben wir den Gegner in Grund und Boden gepresst." Das gesamte Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QWVoc0ZoWVRUTXpZMisxbGZ3cGJCZUIva09URlYwTklBOVRSN21uZFNjVT0=

Spvgg. Unterhaching - SC Verl 1:0

Glückwunsch zum Klassenerhalt möchte man den Hachingern fast zurufen: 11 Punkte Abstand zu einem Abstiegsplatz. Das ist keine Garantie, aber schon ein dickes Faustpfand für den Aufsteiger mit dem schmalsten Budget. Aaron Keller besorgt das 1:0 - mit viel Überzeugung und Einsatz, typisch Haching. "Aaron war ein Teil unseres Plans, den die Jungs 90 Minuten plus x super umgesetzt haben. Wir haben gut verteidigt, wir haben wenig zugelassen für Verl. Wir waren intensiv, wir waren konzentriert. Wir wollten diese Kontermomente, die wir kriegen, über Erin nutzen. Er ist ein Junge mit so viel Potenzial", lobt Marc Unterberger, Trainer Unterhaching, ist seit dieser Woche endlich beim Fußball-Lehrer-Lehrgang und kam erst am Donnerstag zur Mannschaft zurück: "Ich lobe uns ungern selber, aber es ist diese Woche wirklich viel aufgegangen." Das gesamte Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TjBRay9pWHpMQjBYTDNPTnNLNkZSUWRxdUVoY1c4WWhndG82a3BicXpuMD0=

Alexander Ende, Trainer Verl, sah ein "sehr umkämpftes Spiel. Wir waren in der 1. Halbzeit die bessere Mannschaft. Das einzige, was uns gefehlt hat - wenn wir aufs Tor schießen, sollte man auch das Tor treffen. Sonst hat man keine Chance, dass der Ball irgendwann eingeht. Immer knapp daneben oder ein Block davor. Haching hat alles reingeschmissen." Das gesamte Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Zno5YWtxbVZHT3F0aW5lbi9IVTdGTWFRSU1od2FEMHBPNTVIQlVWMG0rdz0=

Stark ist nun fix, fix!

Der Gelb-gesperrte Sportdirektor Markus Schwabl berichtet, dass der 33jährige Defensivallrounder Yannick Stark sich nun fix den Hachingern angeschlossen habe. Stark hat als Profi über 400 Spiele absolviert, 218 davon in der 2. Liga. "Stand der Dinge ist, dass sich Yannick lange bei uns fitgehalten hat und den Markt für sich sondiert hat. Wir lange gesagt haben: Wir wollen auf dem Transfermarkt eigentlich nichts machen. Manchmal passieren eben im Fußball dann doch Sachen, wo du sagst: du gewinnst eine gewisse Qualität dazu, wenn die Möglichkeiten oder die Rahmenbedingungen passen. Das war da so der Fall und deswegen haben wir jetzt noch eine sehr gute Option für die restlichen Spiele." Einige organisatorische Sachen seien noch zu klären, in die Mannschaft integriert ist Stark aber schon: "Er hat sich im Training einfach unglaublich gut verhalten. Ich kenne ihn aus meiner Zeit von Sechzig noch. Passt vom Charakter, vom Typ unglaublich gut ins Team." Markus Schwabl über den Neuzugang von Yannick Stark: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=L215NUo0cFNUUXRjWG5GRjJZeWtIZFpVbjRJL29EWERvWGF1NFVvcGd3VT0=

Sonntag, 04.02.2024

Ab 13.15 Uhr: FC Ingolstadt - Dynamo Dresden

Ab 16.15 Uhr: SV Waldhof Mannheim - Preußen Münster

Ab 19.15 Uhr: MSV Duisburg - Jahn Regensburg

Nachholspiele

Dienstag, 06.02.2024

Ab 18.30 Uhr: TSV 1860 München - RW Essen

Mittwoch, 07.02.2024

Ab 18.45 Uhr: Spvgg. Unterhaching - Hallescher FC

