Das beste Basketball-Angebot wird weiter ausgebaut: Neue siebenteilige FC Bayern-Dokureihe "The Huddle" läuft ab 11. Februar exklusiv bei MagentaSport

MagentaSport bietet exklusive Einblicke ins Innenleben des Basketballs beim FC Bayern München. Eine siebenteilige Dokumentationsreihe vermittelt den Fans und dem sportbegeisterten Publikum exklusiven Zugang zu den Spielern, im Alltag und privat, das Innenleben und das spannende Zukunftsprojekt des fünfmaligen deutschen Meisters: der Bezug in die neue, moderne Sportstätte: dem SAP Garden. "The Huddle - inside FC Bayern Basketball" lautet der Titel des TV-Projekts in Zusammenarbeit der Telekom mit dem FCBB, das ab dem 11. Februar für jeweils 30 Minuten Länge exklusiv auf allen MagentaSport-Plattformen ausgestrahlt wird sowie bei MagentaTV auf dem Kanal MS Sport und in der Mediathek abrufbar ist.

Ganz nah dran durch die Saison

Die Dokumentation "The Huddle - Inside FC Bayern Basketball" befasst sich im 1. Teil mit dem neuformierten Team und der Historie des Klubs. Protagonisten wie Uli Hoeneß, einer der Initiatoren des SAP Gardens, und Geschäftsführer Marko Pesic sind dabei. Begleitet wird der neue Cheftrainer Pablo Laso mit einer Homestory. Die Doku-Reihe vermittelt dichte Eindrücke vom kompletten Team im Spiel-, Analyse- und Trainingsbetrieb, ist bei zahlreichen Reisen dabei. Dazu die intensive Vorbereitung des amtierenden Pokalsiegers auf das "Siegmund Top Four" in München (17./18. Februar). Für die Doku gehen bisher verschlossene Türen auf und ermöglichen so neue Perspektiven auf eine aufstrebende Sportmarke, die sich seit dem BBL-Aufstieg 2011 kontinuierlich zu einem europäischen Topteam weiterentwickelt hat.

"Ich bin ein Fan von Sportdokus und als ich von der Idee das erste Mal gehört habe, hat es mich gleich interessiert. Der Blick von außen auf einen Verein deckt sich in der Regel kaum mit der Realität, wie er wirklich funktioniert. Ich bin deshalb überzeugt, dass dieses Projekt für Sportfans und diejenigen, die uns begleiten und unseren Weg verfolgen, hochinteressant sein wird - ich bin selbst gespannt", sagt Marko Pesic, Geschäftsführer des FC Bayern Basketball.

Vom 11. Februar bis Oktober exklusiv bei MagentaSport

Die Ausspielung der Episoden erfolgt im 6-Wochen-Rhythmus. Zielpunkt der aufwändigen Doku ist die Eröffnung des SAP Garden im kommenden September, dem mit Spannung erwarteten Opening der zweiten FCBB-Spielstätte neben dem vertrauten BMW Park. Der SAP Garden ist deutschlandweit das wohl bedeutendste Projekt einer Sport-Arena der letzten zwei Jahrzehnte. Eine moderne neue Heimat, die neue Perspektiven für den Klub eröffnet.

Die sieben Episoden à 30 Minuten werden bis Oktober 2024 gesendet, Start ist am Sonntag, 11. Februar (18 Uhr). "The Huddle - inside FC Bayern Basketball" - exklusiv bei MagentaSport und MagentaTV. Produziert wird die Dokumentationsreihe von thinXpool.

Der Trailer zur 1. Folge: https://cloud.thinxpool.de/s/3TfxS4zX76sizzm

Basketball live bei MagentaSport:

Heute

EuroLeague

Ab 19.30 Uhr: Die Konferenz der EuroLeague

Ab 19.45 Uhr: ALBA Berlin - Valencia Basket

Ab 20.15 Uhr: FC Bayern München - Olympiakos Piräus, Baskonia Vitoria-Gasteiz - Maccabi Tel-Aviv

Ab 20.30 Uhr: Real Madrid - LDLC ASVEL Villeurbanne

