Hisense Gorenje Germany GmbH

Perfektes Teamwork: Luka Modric und Gorenje auf der EuroCucina

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Garching (ots)

Für großes Aufsehen sorgte Gorenje auf der EuroCucina 2026: Die europäische Hausgeräte-Marke begrüßte ihren Markenbotschafter und Fußball-Ikone Luka Modric am Messestand. Der Weltklasse-Mittelfeldspieler brachte seine bekannte Präzision und Souveränität vom Spielfeld in die Küche - und begeisterte zahlreiche Partner und Fachbesucher auf der weltweit führenden Messe für Küchendesign.

Gorenje nutzt den erstmaligen Messeauftritt auf der EuroCucina in Mailand und den Besuch von Luka Modric als eine starke Plattform, um neben aktuellen Produktinnovationen auch die strategische Ausrichtung der Marke zu präsentieren. Im Fokus stand insbesondere der Ausbau der gezielten Zusammenarbeit mit dem Küchenfachhandel - ein wichtiger Schritt zur weiteren Positionierung im Premiumsegment der Einbaugeräte.

"Luka Modric bei uns auf der EuroCucina zu begrüßen, ist eine große Ehre und zugleich ein starkes Zeichen für das, wofür unsere Marke steht", sagt Jianmin Han, CEO von Hisense Europe und Global CEO von Gorenje. "Seine Karriere steht für Disziplin, Spitzenleistung und Teamgeist - Werte, die fest in unserer Marken-DNA verankert sind. Diese Partnerschaft passt daher ideal zu uns. Mit dem Ausbau unserer Präsenz im Küchenfachhandel hilft uns Luka, unser Qualitätsversprechen, unsere Zuverlässigkeit und unseren Anspruch an durchdachtes Design klar zu kommunizieren." "Er verkörpert die Exzellenz, die in jedem unserer Geräte steckt", ergänzt Alenka Potocnik Anzic, Marketing Director bei Hisense Europe.

Auch Luka Modric selbst zeigte sich begeistert von der Zusammenarbeit und seinem Auftritt auf dem Messestand. Gemeinsam mit dem renommierten italienischen Pizzaiolo Vito Iaconelli stellte er den neuen Einbau-Pizzaofen von Gorenje auf die Probe und bereitete eine perfekte neapolitanische Pizza in nur zwei Minuten zu. Zusammen kreierten sie zudem eine exklusive Signature-Pizza "Luka", die zu einem besonderen Highlight der Veranstaltung wurde.

"Es ist mir eine große Ehre, hier mit Gorenje in Mailand zu sein. Als Sportler weiß ich, dass für den Erfolg Disziplin sowie das richtige Team und die passenden Werkzeuge nötig sind - und in der Küche ist das nicht anders. Gorenje entwickelt Produkte, die zuverlässig und einfach zu bedienen sind - ein wichtiger Faktor für den Alltag von Familien. Das Pizzabacken hat heute großen Spaß gemacht und gezeigt, wie moderne Technologie dabei helfen kann, besondere Momente mit den Menschen zu schaffen, die einem wichtig sind. Für mich steht Gorenje für Qualität und eine Tradition der Exzellenz, mit der ich mich sehr gut identifizieren kann - deshalb ist diese Partnerschaft für mich besonders stimmig."

Der Auftritt auf der EuroCucina unterstreicht eindrucksvoll die starke Verbindung zwischen dem Markenversprechen von Gorenje und der internationalen Strahlkraft von Luka Modric. Gleichzeitig setzt das Unternehmen ein klares Signal für seine ambitionierten Wachstumsziele und seine Positionierung im wettbewerbsintensiven europäischen Markt.

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