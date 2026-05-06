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Hisense XR10: Laserprojektion für große Bildwelten mit maximaler Präzision

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Garching (ots)

Hisense präsentiert 2026 mit dem XR10 seinen bis dato best ausgestattesten mobilen Triple- Laserprojektor für Bildiagonalen zwischen 65 und 300 Zoll. Er kombiniert hohe Helligkeit, flexible Installation, intelligente Automatisierung und ikonisches Design für anspruchsvolle Home-Entertainment-Setups.

Mit dem XR10 erweitert Hisense sein Laserprojektor-Portfolio um ein Modell, das gezielt auf die Anforderungen anspruchsvoller Heimkino- und Technikfans zugeschnitten ist. Der Mini-Laserprojektor kombiniert hohe Helligkeit, flexible Aufstellungsmöglichkeiten und intelligente Automatikfunktionen - und macht großformatige Bildwelten in Kinoqualität somit einfacher zugänglich denn je.

Hisense hat seinen neuesten Mini-Laserprojektor explizit für großformatige Bilddarstellung mit höchster Präzision entwickelt. Herzstück des XR10 ist die RGB-Triple-Laser-Lichtquelle in Verbindung mit der hauseigenen LPU 3.0 Digital Laser Engine. Diese Architektur ermöglicht eine besonders hohe Farbintensität, konsistente Darstellung und effiziente Lichtausbeute. Mit einer Helligkeit von bis zu 6.000 ANSI Lumen liefert der Projektor auch bei Umgebungslicht eindrucksvolle Bilder.

Ein neu entwickeltes IRIS-System steuert dynamisch die Blendenöffnung und sorgt für ein Kontrastverhältnis von bis zu 6000:1. Dadurch werden helle Bildbereiche und tiefe Schwarztöne präzise ausbalanciert. Das Ergebnis: detailreiche und kontraststarke Darstellung in Kinoqualität. Der XR10 deckt den Farbraum BT.2020 zu 118 % ab und reduziert dank einer Speckle-Unterdrückung typische Laserartefakte auf ein Minimum - für ein besonders ruhiges, kinotypisches Bild. Für langfristige Farb- und Leistungsstabilität setzt Hisense auf ein Flüssigkeitskühlsystem, das die Wärmeableitung verbessert und die Zuverlässigkeit im Dauerbetrieb erhöht. Zusätzlich kommen im optischen System ein Set aus 17 Glaslinsen zum Einsatz, was eine höhere Lichtdurchlässigkeit und thermische Stabilität gewährleistet.

Flexible Installation und variable Bildgrößen

Mit einer Unterstützung von Bildschirmdiagonalen zwischen 65 und 300 Zoll eignet sich der XR10 sowohl für kompakte Räume als auch für dedizierte Heimkino-Installationen. Ein optischer Zoom von 0,84x bis 2,0x erlaubt die flexible Anpassung der Bildgröße unabhängig vom Projektionsabstand. Zusätzlich ermöglicht ein Lens-Shift-System horizontale und vertikale Bildverschiebungen, sodass sich die Projektion exakt ausrichten lässt, ohne das Gerät physisch bewegen zu müssen.

Weiteres Highlight: Für die präzise Ausrichtung und Geometriekorrektur verfügt der XR10 über ein branchenweit einzigartiges System aus vier Kameras und dualen ToF-Sensoren. Dieses erkennt Leinwandgrenzen und Projektionswinkel in Echtzeit und ermöglicht eine verlustfreie Korrektur selbst bei seitlicher Projektion von bis zu ±15 Grad. In Kombination mit automatischen Anpassungsalgorithmen beschleunigt diese Technologie die Installation erheblich, reduziert den Kalibrieraufwand vor Ort und unterstützt auch komplexe Raumlayouts.

Design für Enthusiasten

Auch optisch setzt der XR10 ein Statement. Inspiriert von klassischem Industriedesign und der Formsprache hochwertiger Kameras, präsentiert sich der Projektor in einer klaren, reduzierten Formensprache. Das Gehäuse aus massivem Aluminium mit matten und glänzenden Oberflächen unterstreicht den Anspruch eines Präzisionsgeräts.

Der Hisense XR10 ist ab sofort für 4.999 Euro (UVP) verfügbar.

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