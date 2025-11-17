Oral-B

Willkommen in der Goldenen Ära der Zahnpflege: Die Oral-B iO10 Gold Special Edition

Schwalbach am Taunus (ots)

Oral-B läutet die Goldene Ära der Zahnpflege ein - im wahrsten Sinne des Wortes: Mit der iO10 Gold Special Edition setzt Oral-B neue Maßstäbe für die Zahnpflege und das ideale Geschenk für die Festtage! Die iO10 Gold Special Edition: Strahlende Farbe, beeindruckende Features Mit der exklusiven iO10 Gold Special Edition in den Farbvarianten Lunar Gold und Eclipse Gold vereint Oral-B außergewöhnliches Design mit modernster Technologie und überzeugt mit einer Vielzahl optimierter Funktionen. Das Herzstück der Innovation ist die Smart Adapt Technologie: Ein intelligenter Putz-Autopilot, der die Reinigungsintensität automatisch an den individuellen Putzstil anpasst und so für eine effektivere und komfortablere Reinigung sorgt. Weitere smarte Funktionen machen die tägliche Routine noch einfacher: Verbesserte Konnektivität: Dreimal auffälligere Wechselhinweise über das Smartphone helfen, den Bürstenkopfwechsel im Blick zu behalten. Intelligente Batterieanzeige: Frühzeitige Warnung vor dem Zähneputzen und visuelle Bestätigung beim Laden sorgen für Sicherheit im Alltag. Neue Anzeigen & intuitive Symbole: Sie begleiten dich vor, während und nach dem Putzen und lassen so aus einer Routineaufgabe eine bereichernde Gewohnheit entstehen. Über Oral-B® Unter dem Motto "Brush like a Pro" unterstützt Oral-B® Menschen auf der ganzen Welt in Sachen Zahnpflege. Oral-B® wurde 1950 von einem kalifornischen Parodontologen gegründet, der eine innovative Zahnbürste erfand, um Patient:innen zu gesünderen Zähnen und Zahnfleisch zu verhelfen. Oral-B® bleibt seiner Mission treu und ist heute weltweit führend auf dem über 5 Milliarden Dollar starken Markt für Zahnbürsten. Die Marke, die zu Procter & Gamble gehört, stellt elektrische Zahnbürsten und Zahncreme für Erwachsene und Kinder, Mundspülungen und Interdentalprodukte her. Über Procter & Gamble Procter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, WICK®, und Whisper®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com.

