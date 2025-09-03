Oral-B

Tag der Zahngesundheit 2025 mit der Oral-B iO2: "Gesund beginnt im Mund - Superkraft Spucke"

Schwalbach am Taunus (ots)

Am 25. September findet bundesweit der Tag der Zahngesundheit statt, der jedes Jahr daran erinnert, wie wichtig eine gute Mundpflege für unsere gesamte Gesundheit ist. Unter dem Motto "Superkraft Spucke" stehen 2025 die vielfältigen Funktionen des Speichels im Mittelpunkt: von der Remineralisierung des Zahnschmelzes über die Neutralisierung von Säuren bis hin zum Schutz vor Krankheitserregern. Oral-B weiß, wie entscheidend eine gesunde Mundflora für das tägliche Wohlbefinden ist - und unterstützt mit der Oral-B iO2 gezielt die natürlichen Abwehrmechanismen unseres Körpers.

Mehr Wertschätzung für die unterschätzte Superkraft

Speichel ermöglicht elementare Funktionen wie Sprechen, Essen und Schlucken. Er fördert die Heilung kleiner Wunden im Mund, schützt die Zähne vor Säureangriffen und hilft dabei, schädliche Mikroorganismen abzuwehren. Die Initiative macht darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, den Speichelfluss zu erhalten - etwa durch regelmäßiges Trinken, zahnfreundliches Kauen oder eine sanfte Zahnpflege. Besonders betroffen sind Menschen mit eingeschränkter Speichelproduktion infolge von Krankheiten oder medikamentöser Behandlung.

"Wenn der Speichel als natürlicher Schutzschild für die Zähne und das Zahnfleisch wirken soll, ist eine regelmäßige und sanfte Reinigung entscheidend", erklärt Daniel P. Grotzer, Zahnarzt und Dentalexperte von Oral-B. "Die Oral-B iO2 sorgt nicht nur für gründliche Sauberkeit, sondern respektiert dabei die sensiblen Strukturen im Mund - und unterstützt damit die körpereigene Superkraft optimal."

Oral-B iO2: Smarte Zahnpflege im Einklang mit der Mundgesundheit

Die Oral-B iO2 ist ideal darauf abgestimmt, die Schutzfunktion des Speichels zu ergänzen und zu stärken:

Sanfte Mikrovibrationen für eine gründliche, schonende Reinigung

für eine gründliche, schonende Reinigung Ein speziell mit Zahnärzt:innen entwickelter runder Bürstenkopf für sensibles Zahnfleisch

Intelligente Andruckkontrolle zur Unterstützung der richtigen Technik und zum Schutz des Zahnfleisches

zur Unterstützung der richtigen Technik und zum Schutz des Zahnfleisches 3 leise Reinigungsmodi , die im Super Sensitiv-Modus starten für ein super schonendes und individuell anpassbares Putzerlebnis

, die im Super Sensitiv-Modus starten für ein super schonendes und individuell anpassbares Putzerlebnis Benutzerfreundliche Gestaltung durch einen All-in-1 Schaltknopf zur einfachen Steuerung aller Funktionen

Klinisch bewiesene Vorteile:

Entfernt 100 % mehr Plaque als herkömmliche Handzahnbürsten¹

Sorgt für 150 % mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen¹

Fördert 100 % gesünderes Zahnfleisch durch optimalen Schutz¹

Mit smarter Technologie, attraktivem Preispunkt und bewusstem Fokus auf sanfte Pflege trägt die Oral-B iO2 dazu bei, die natürliche Superkraft des Speichels zu unterstützen. So leistet die tägliche Mundhygiene einen aktiven Beitrag zur allgemeinen Gesundheit.

[1] Basierend auf einer klinischen Studie mit 90 Proband:innen (Oktober 2023)

