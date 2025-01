Oral-B

So leicht war Wechseln noch nie: Oral-B feiert den Launch der neuen Oral-B iO2, die den Umstieg auf elektrische Zahnpflege spielend leicht macht

Schwalbach am Taunus

In Berlin präsentierte Oral-B gestern vor Medien und Content Creator:innen die neue Oral-B iO2 - die nächste Generation der revolutionären iO-Technologie von Oral-B, die intuitiv zu besseren Putzergebnissen verhilft und nun erstmals als Einsteigermodell erhältlich sein wird - entwickelt für und mit Handzahnbürstenutzer:innen. Im Rahmen eines exklusiven Launch-Events verfolgten die Gäste eine Bandbreite an Impulsen von Expert:innen verschiedener Fachbereiche zu Zahnpflege, Psychologie und Produktinnovation und konnten die iO-Technologie hautnah erleben.

Die Oral-B iO-Familie hat ein neues Mitglied: Mit der Oral-B iO2 betrat gestern in Berlin der Newcomer der Zahnpflege die Bühne. Der Zahnpflege-Pionier Oral-B feiert den Launch seiner neuesten Innovation, die künftig auch die letzten Handzahnbürsten-Fans spielend leicht zu smarten Power-Putzer:innen machen soll. Denn Oral-B weiß: Elementarer Bestandteil einer nachhaltig gesunden Zahnpflege ist die Nutzung einer elektrischen Zahnbürste mit iO-Technologie. Im Gegensatz zur Oral-B iO lassen Handzahnbürsten nämlich 50% Plaque im Mund zurück (1). Zudem fördern Oral-B iO-Zahnbürsten 100% gesünderes Zahnfleisch, indem sie optimalen Zahnfleischschutz bieten (1).

Umdenken im Bad: Mit der Oral-B iO2 wird Wechseln leicht gemacht

Die Oral-B iO2 wurde entwickelt, um Nutzer:innen den Wechsel von einer Handzahnbürste zum elektrischen Putzen so einfach und angenehm wie möglich zu machen. Strebt die Mundpflege-Marke doch nichts Geringeres an als eine breite Bewegung - weg von der manuellen und hin zu überlegener elektrischer Zahnpflege.

Als Einsteigermodell mit attraktivem Preispunkt soll die iO-Technologie mit der iO2 einem noch breiteren Publikum zugänglich gemacht werden, um die State-of-the-Art-Zahnpflege der iO-Technologie möglichst vielen Menschen nahezubringen und deren Mundgesundheit langfristig zu verbessern.

Wieso Wechseln wichtig ist und wie groß die Bedeutung des Überdenkens und Ändern eigener Routinen ist, das erklärten beim gestrigen Oral-B iO2 Launch Event Expert:innen aus den Bereichen der Verhaltenspsychologie, Dentalhygiene und der Oral-B Forschung und Entwicklung. Moderiert von Host Sebastian E. Merget, bot das Event den geladenen Journalist:innen aus den Bereichen der Technik-, Lifestyle- und Zahnmedizin-Medien sowie Lifestyle Content Creator:innen spannende Einblicke rund um eigene Gewohnheiten - und wie man diese verstehen und selbst nachhaltig verändern kann.

So führte Psychologin Pia Kabitzsch durch die psychologische Dynamik der Gewohnheiten und gab Praxistipps zur erfolgreichen Etablierung neuer Routinen. Oral-B Zahnarzt Daniel P. Grotzer und Dentalhygienikerin Christin Steffen betonten in ihrer Session die zentrale Rolle der Zahnpflege für die Gesamtgesundheit und forderten die Gäste bei einem Quiz heraus, das die Allgemeinbildung zum Thema Mundgesundheit und Zahnpflege auf die Probe stellte. Im Anschluss wollte Personal Trainer und Motivationscoach Erik Jäger von den Gästen wissen "What moves you?" und teilte seine Erfolgsgeschichte für eine Änderung der eigenen Gewohnheiten hin zu einem aktiveren, gesünderen Lebensstil.

Den Abschluss und Höhepunkt der Expert-Sessions bildete das spektakuläre "Unboxing" mit Oral-B-Produktentwicklerin Maria Wegemann - die neue Oral-B iO2 wurde feierlich vorgestellt und konnte im Anschluss an einer Testputz-Station ausprobiert werden.

Runde Sache, kluge Köpfchen: Oral-B iO2 bringt neuen Schwung in alte Abläufe

Die Live-Tester:innen waren einhellig begeistert: Sowohl die einfache und intuitive Handhabung als auch das sanfte, schonende Zahnputzerlebnis überzeugten die Redakteur:innen und Content Creator:innen beim Kennenlernen der neuen Oral-B iO2.

"Durch die Zusammenarbeit und das direkte Feedback von Handzahnbürstennutzer:innen konnten wir mit der Oral-B iO2 ein Produkt entwickeln, das den Wechsel der manuellen auf die elektrische Putzweise so einfach und intuitiv wie möglich gestaltet", betont Maria Wegemann, Produktforscherin und -entwicklerin bei P&G. "Wir freuen uns sehr, dass auch unsere Gäste so begeistert vom Design und der einfachen Handhabung der iO2 sind."

Erhältlich in den Farbvarianten Night Black, Forest Green und Calm Pink, die besonders stylish daherkommen, bietet die iO2 viele benutzerfreundliche Features, die keine Argumente gegen einen Wechsel zur elektrischen Zahnbürste mehr gelten lassen:

Die Oral-B iO2...

... entfernt 100 % mehr Plaque im Vergleich zu herkömmlichen Handzahnbürsten¹

... sorgt für 150 % mehr Plaque-Entfernung an schwer erreichbaren Stellen im Mund¹

... fördert 100 % gesünderes Zahnfleisch, indem sie optimalen Zahnfleischschutz bietet¹

Entwickelt für den einfachsten Wechsel aller Zeiten:

All-in-1-Schaltknopf zur simplen Bedienung

Integrierter Zwei-Minuten-Timer für die von Zahnärzt:innen empfohlene Putzdauer

Automatischer Drucksensor, der bei zu viel Druck die Bürstengeschwindigkeit reduziert und rot leuchtet, um das Zahnfleisch zu schützen

3 leise Intensitätsstufen, die immer im Super Sensitiv-Modus starten für ein super schonendes und individuell anpassbares Putzerlebnis

Die Smart Bristles zeigen durch Verfärbung an, wann der Bürstenkopf ausgetauscht werden sollte - sie werden vollständig weiß, wenn die Reinigungsleistung nachlässt. So erhält man sich immer die volle Putzkraft der Oral-B iO2.

(1) Basierend auf einer 4-wöchigen klinischen Studie mit 90 Proband:innen, Oktober 2023.

