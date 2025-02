Oral-B

Smart Bristles für die Oral-B iO: Die neue Aufsteckbürste mit intelligenten Borsten, die sich verfärben, wenn die Reinigungsleistung nachlässt und du sie wechseln solltest

Mal ganz ehrlich: Wann hast du zuletzt den Bürstenkopf deiner elektrischen Zahnbürste gewechselt? Schon eine Weile her? Das geht vielen Menschen so. Wer merkt sich schon, wie lange der letzte Bürstenkopfwechsel her ist? Oral-B hat deshalb einen Aufsatz entwickelt, der anzeigt, wenn es Zeit für einen Wechsel ist.

Die neue Aufsteckbürste ist für die Oral-B iO2 zugeschnitten. Ihre Smart Bristles wechseln ihre Farbe vollständig zu Weiß, sobald die Reinigungsleistung nachlässt. Dann ist es Zeit für eine neue Aufsteckbürste, damit du wieder 100 % Reinigungsleistung erzielen kannst.

Im Allgemeinen empfehlen Zahnärzt:innen, die Aufsteckbürste alle drei bis vier Monate auszutauschen. Das individuelle Putzverhalten kann aber einen häufigeren Wechselrhythmus erfordern. Die neuen Oral-B Smart Bristles signalisieren dir anhand deiner individuellen Putzgewohnheiten, wann du sie wechseln solltest.

Unter höchsten Entwicklungs- und Qualitätskontrollen hat Oral-B zwei Bürstenvarianten in Deutschland entwickelt. Bei beiden Variationen werden die intelligenten Bürsten Weiß, wenn die Reinigungsleistung nachlässt.

Die iO-Aufsteckbürste Sanfte Reinigung:

Mehr als 4.000 weiche Borsten garantieren eine effektive Reinigung.

Die gebogene Borstenanordnung sorgt für einen sanften Gleiteffekt - ideal für empfindliche Zähne und Zahnfleisch.

Ultradünne und flexible Borsten reinigen auch die Zahnzwischenräume, in denen sich Plaque festsetzen kann.

Die iO-Aufsteckbürste Ultimative Reinigung:

Tausende von innen nach außen angeordnete Borsten im 16-Grad-Winkel helfen Plaque optimal zu entfernen.

Das spiralförmige Borstenmuster passt sich optimal an die individuelle Zahnoberfläche an - für eine Rundum-Reinigung.

Doppellange Borsten reinigen schwer erreichbare Stellen im Mund.

