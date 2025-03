YEEPAY

YeePay auf der ITB Berlin 2025: Durch Zahlungen eine digitale Brücke für weltweite Reisen bauen

Berlin, 19. März 2025 (ots/PRNewswire)

Vom 4. bis 6. März 2025 startete die ITB Berlin, die weltweit führende Reisemesse, in Deutschland und versammelte über 5800 Aussteller und Branchenführer aus 170 Ländern. Das diesjährige Thema „The World of Travel Lives Here" (Die Welt des Reisens lebt hier) beleuchtete den digitalen Wandel, der die Zukunft des globalen Tourismus prägt. Als führender Anbieter von Unternehmenszahlungen in der Flug- und Reisebranche präsentierte YeePay seine Lösung für globale Unternehmenskonten aus einer Hand und zeigte, wie nahtlose Zahlungen das Herzstück eines vernetzten globalen Reise-Ökosystems bilden.

Auf der ITB Berlin gab Hua Lei, Leitender Vizepräsident und Leiter des internationalen Geschäfts bei YeePay, Einblicke in die Entwicklung der Visafreiheit, die den Einreiseverkehr nach China ankurbelt und neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnet.

„Der Zahlungsverkehr ist die Brücke zwischen Unternehmen, Händlern und Reisenden. Wir sind bestrebt, effiziente und sichere Zahlungslösungen zu schaffen, die nahtlose Transaktionen zwischen chinesischen und internationalen Reisenden sowie zwischen chinesischen und internationalen Unternehmen ermöglichen," so Hua Lei.

Während der Veranstaltung hat YeePay mit globalen Flug- und Reiseunternehmen, Systemanbietern und Zahlungstechnologiefirmen zusammengearbeitet, um die digitale Transformation in der Reisebranche voranzutreiben. YeePay hat eine Lösung für globale Unternehmenskonten aus einer Hand eingeführt, die komplexe grenzüberschreitende Transaktionen mit niedrigen Kosten, wettbewerbsfähigen Wechselkursen und schnellen Bearbeitungsgeschwindigkeiten vereinfacht. Durch den Einsatz eines umfassenden globalen Inkasso-, Zahlungs- und Devisenmanagementsystems ermöglicht YeePay Reiseveranstaltern die effiziente Abwicklung von internationalen Zahlungen, Devisenmanagement und Finanzabrechnungen. Alles mit einem einzigen Konto.

Im Zuge der Digitalisierung und Globalisierung der Reisebranche beschleunigt YeePay seine globale Expansion, um die Zusammenarbeit und Co-Innovation mit Reiseveranstaltern weltweit weiter zu verbessern. Das Unternehmen setzt sich weiterhin dafür ein, die Entwicklung globaler Zahlungsdienste voranzutreiben und Transaktionen intelligenter, nahtloser und effizienter zu gestalten.

Auf der ITB Berlin präsentierte YeePay nicht nur die Stärke der chinesischen Zahlungstechnologie, sondern bekräftigte auch seine Vision, offene, kooperative und innovative Partnerschaften zu fördern, um die globale Reisebranche zu unterstützen. Das Motto der Veranstaltung lautet „The World of Travel Lives Here" und YeePay hilft dabei, das weltweite Reise-Ökosystem durch Zahlungen zu verbinden.

