Klinisch bewiesen: Weißere Zähne ab dem 1. Putzen* mit den neuen Oral-B 3D White Zahnpasten

Ob Kaffee, Tee oder andere verfärbende Lebensmittel - sie alle hinterlassen Spuren auf unseren Zähnen. Höchste Zeit, dem entgegenzuwirken: Mit dem neuen Oral-B 3D White Portfolio. Im Zentrum steht die neue Oral-B 3D White Clinical Zahnpasta - mit innovativer Ionic Technologie, die oberflächliche Verfärbungen wie ein Magnet entfernt, ganz ohne Schrubben. Das Ergebnis: ein sanftes Putzerlebnis, eine effektive Reinigung und ein sichtbar weißeres Lächeln ab der ersten Anwendung.

Mit dem neuen Whitening-Portfolio bringt Oral-B frischen Glanz ins Badezimmer: Sechs innovative Zahnpasten, die das tägliche Zähneputzen nicht nur zur Routine, sondern zum Beauty-Ritual machen. Alle Varianten sind klinisch getestet, sorgen für sichtbar weißere Zähne und schützen darüber hinaus auch den Zahnschmelz.

Doch die Besonderheit liegt im Detail: Oral-B Zahnpasten bieten nicht nur effektive Entfernung von Verfärbungen, sondern auch aktiven Schutz vor neuen. Ein unsichtbarer Schutzfilm legt sich nach dem Putzen über die Zahnoberfläche und hilft, neuen Verfärbungen gezielt vorzubeugen. So wird aus täglicher Pflege ein nachhaltiger Beitrag zu einem strahlenden Lächeln.

Das Whitening-Portfolio im Überblick:

Oral-B Pro-3D White Clinical Intensive Whitening

Die Premium-Variante des Portfolios überzeugt mit der innovativen Oral-B Ionic Technologie, die oberflächliche Verfärbungen wie ein Magnet löst - für weißere Zähne in nur 1 Tag. So entfernt sie sanft aber effektiv Verfärbungen und ist auch für empfindliche Zähne geeignet: Sie schützt den Zahnschmelz, beugt Karies vor und ermöglicht eine gründliche Reinigung. Erhältlich in zwei Geschmacksrichtungen, bietet sie ein rundum angenehmes Pflegeerlebnis.

Oral-B 3D White Professional Express

Die innovative Rezeptur sorgt für eine sichtbare Zahnaufhellung innerhalb von 3 Tagen und schützt den Zahnschmelz vor zusetzenden Säuren. Die Formel setzt auf gezielte mechanische Reinigung, um oberflächliche Verfärbungen bereits ab der 1. Anwendung zu entfernen. Gleichzeitig schützt sie die Zähne effektiv vor neuen Ablagerungen. Express bedeutet hier nicht nur Geschwindigkeit, sondern auch Effizienz - für ein frisches, gepflegtes Lächeln in kürzester Zeit.

Oral-B 3D White Luxe

Wie alle Zahnpasten unseres Portfolios eignet sich auch die Oral-B 3D White Luxe ideal für die tägliche Anwendung. Dank ihrer sanften, mechanischen Reinigung entfernt sie bis zu 100 % der oberflächlichen Verfärbungen und schützt die Zähne 24 Stunden lang vor neuen Ablagerungen.* Besonders hervorzuheben: Die Oral-B 3D White Luxe wurde kürzlich von Stiftung Warentest mit der Note "SEHR GUT (1,4)" ausgezeichnet, da sie produktgleich zur mittlerweile eingestellten Blend-a-med 3D White Luxe Charcoal Zahnpasta ist. Dies ist ein Beleg für die hohe Wirksamkeit und Qualität der Zahnpasta.

Das Oral-B Experten Team über die neue Whitening-Innovation:

"Das Oral-B Whitening-Portfolio vereint sichtbare Aufhellung ab der ersten Anwendung mit umfassender Zahngesundheit. Ob mit der klinisch getesteten Ionic Technologie, der Express-Reinigung oder 3D White - jede Variante schützt vor neuen Verfärbungen, ist zahnschmelzschonend und sorgt für ein frisches Mundgefühl. Für gesunde, weißere Zähne und ein strahlendes Lächeln - Tag für Tag."

Für alle, die sich nach weißeren Zähnen sehnen, aber auch ihre Zähne schützen wollen: Oral-B's neues Whitening Portfolio erreicht weißere Zähne ab dem 1. Putzen, während es gleichzeitig für stärkere Zähne sorgt.

* bei 2x täglich Putzen

Über Oral-B®

Unter dem Motto "Brush like a Pro" unterstützt Oral-B® Menschen auf der ganzen Welt in Sachen Zahnpflege. Oral-B® wurde 1950 von einem kalifornischen Parodontologen gegründet, der eine innovative Zahnbürste erfand, um Patient:innen zu gesünderen Zähnen und Zahnfleisch zu verhelfen. Oral-B® bleibt seiner Mission treu und ist heute weltweit führend auf dem über 5 Milliarden Dollar starken Markt für Zahnbürsten. Die Marke, die zu Procter & Gamble gehört, stellt elektrische Zahnbürsten und Zahncreme für Erwachsene und Kinder, Mundspülungen und Interdentalprodukte her.

Über Procter & Gamble

Procter & Gamble (P&G) bietet Verbraucher:innen auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olaz®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, WICK®, und Whisper®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. Weitere Informationen über P&G und seine Marken finden Sie unter www.pg.com.

