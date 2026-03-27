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Handwerker im Kostenschock: Warum hohe Spritpreise jetzt ganze Betriebe gefährden

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Solingen (ots)

Steigende Energiepreise treffen das Handwerk derzeit besonders hart. Viele Betriebe sind täglich mit Transportern unterwegs – zu Baustellen, Kunden oder Materiallieferanten. Wenn Diesel und Benzin deutlich teurer werden, steigen unmittelbar die Betriebskosten. Hintergrund der aktuellen Preissprünge sind unter anderem geopolitische Spannungen und steigende Ölpreise, die sich schnell an den Zapfsäulen bemerkbar machen.

Für viele Handwerksbetriebe ist das Fahrzeug kein Nice-to-have, sondern das zentrale Arbeitsmittel. Wenn Spritpreise plötzlich stark steigen, trifft das direkt die Kalkulation – besonders bei kleinen Betrieben mit mehreren Fahrzeugen. Ohne Anpassung der Preise oder effizientere Tourenplanung kann das schnell die gesamte Wirtschaftlichkeit gefährden. Hier erfahren Sie, warum Mobilitätskosten für das Handwerk so kritisch sind – und welche Strategien Betriebe nutzen können, um den Kostendruck abzufedern.

Mobilität als wirtschaftliche Grundlage im Handwerk

Die Auswirkungen hoher Kraftstoffpreise zeigen sich im Handwerk unmittelbarer als in vielen anderen Branchen. Während in bürobasierten Tätigkeiten steigende Energiekosten oft nur indirekt spürbar werden, schlagen sie im handwerklichen Alltag direkt auf jede einzelne Leistung durch. Jeder zusätzliche Kilometer verursacht Mehrkosten, die sich über den Tag hinweg summieren und am Ende die Marge erheblich reduzieren.

Insbesondere mittelständische Betriebe geraten dadurch unter Druck. Im Gegensatz zu großen Unternehmen verfügen sie meist nicht über ausreichende finanzielle Puffer, um kurzfristige Kostensteigerungen abzufedern. Gleichzeitig sind sie auf eine präzise Kalkulation angewiesen. Wird diese durch volatile Spritpreise untergraben, entsteht ein strukturelles Problem: Die Leistung bleibt konstant hoch, während die Rentabilität sinkt. Mobilität ist damit kein unterstützender Faktor, sondern eine zentrale Voraussetzung der Wertschöpfung.

Kurzfristige Maßnahmen gegen steigende Kraftstoffkosten

Umso wichtiger ist es, kurzfristig gegenzusteuern. Eine zentrale Maßnahme besteht darin, die eigene Preisgestaltung konsequent an die gestiegenen Kosten anzupassen. Auch wenn das im Wettbewerb zunächst riskant erscheint, führt ein Verzicht auf Preisanpassungen langfristig zu wirtschaftlichen Einbußen.

Parallel dazu gewinnt eine optimierte Einsatzplanung an Bedeutung. Effizient strukturierte Touren reduzieren nicht nur Fahrzeiten, sondern auch den Kraftstoffverbrauch erheblich. Darüber hinaus lässt sich durch das Bündeln von Aufträgen vermeiden, dass Fahrzeuge mehrfach dieselben Strecken zurücklegen. Auf diese Weise können Betriebe ihre Auslastung verbessern und gleichzeitig Kosten senken.

Kooperationen im Mittelstand: begrenzte Entlastung

Neben internen Maßnahmen werden häufig auch Kooperationen im Mittelstand diskutiert. Gemeinsame Einkaufsmodelle oder die Nutzung von Tankkarten können zwar punktuelle Einsparungen ermöglichen, ihre Wirkung bleibt jedoch begrenzt.

Entscheidend für die Wirtschaftlichkeit eines Betriebs sind in erster Linie die eigenen Abläufe. Effiziente Prozesse, eine klare Disposition und eine realistische Kalkulation entfalten in der Praxis einen deutlich größeren Effekt als externe Vergünstigungen. Kooperationen können daher unterstützen, ersetzen jedoch keine strukturellen Verbesserungen im eigenen Unternehmen.

Strategische Ansätze zur Reduktion der Abhängigkeit

Langfristig stellt sich zudem die Frage nach der grundsätzlichen Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Allerdings liegt der Schlüssel zur Reduktion des Verbrauchs nicht ausschließlich in technologischen Veränderungen.

Vielmehr zeigt sich, dass bereits durch eine systematische Organisation von Baustellen und Fahrten erhebliche Einsparpotenziale realisiert werden können. Weniger Leerfahrten und eine bessere Abstimmung der Einsätze führen automatisch zu einem geringeren Energiebedarf. Damit wird deutlich, dass Effizienzsteigerungen oft ohne große Investitionen möglich sind.

Alternative Antriebe: Chancen mit Augenmaß nutzen

Alternative Antriebe rücken dennoch zunehmend in den Fokus. Insbesondere im urbanen Raum können elektrisch betriebene Fahrzeuge eine sinnvolle Ergänzung darstellen. Gleichzeitig erfordert ihre Einführung eine differenzierte Betrachtung.

Reichweiten, Ladeinfrastruktur und Investitionskosten müssen in Relation zum tatsächlichen Einsatzprofil stehen. Pauschale Lösungen greifen hier zu kurz. Stattdessen sollten Betriebe prüfen, in welchen Bereichen sich neue Technologien wirtschaftlich sinnvoll integrieren lassen.

Insgesamt zeigt sich: Die aktuellen Spritpreise wirken im Handwerk wie ein Beschleuniger bereits bestehender Herausforderungen. Sie zwingen Betriebe dazu, ihre Kostenstrukturen kritisch zu hinterfragen und betriebliche Abläufe zu optimieren. Wer frühzeitig reagiert und sowohl kurzfristige als auch strategische Maßnahmen ergreift, kann den steigenden Kostendruck zumindest teilweise kompensieren und bleibt auch in einem schwierigen Marktumfeld wettbewerbsfähig.

Über Liborio Manciavillano:

Liborio Manciavillano ist der Geschäftsführer der HWS Handwerks-Schmiede GmbH. Als gelernter Handwerker mit eigenem Betrieb gibt er anderen mittelständischen Handwerksbetrieben effektive Systeme und Prozesse weiter, um zukunftsfähig zu bleiben. Im Rahmen des 12-Monats-Programms eignen sie sich die neuesten digitalen Methoden in den Bereichen Unternehmensführung, Mitarbeitergewinnung und Kundenakquise an. Weitere Informationen unter: https://www.handwerks-schmiede.de/.

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