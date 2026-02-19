HWS Handwerks-Schmiede GmbH

Liborio Manciavillano von der HWS Handwerks-Schmiede GmbH: Vom Chaosbetrieb zum Unternehmen – warum Systeme der einzige Weg aus dem Tagesgeschäft sind

Volle Auftragsbücher, lange Arbeitstage und trotzdem das Gefühl, permanent hinterherzulaufen: Für viele Inhaber mittelständischer Handwerksbetriebe ist genau das längst zur Normalität geworden. Zwischen Baustelle, Büro und Mitarbeiterführung bleibt dabei kaum Zeit für strategische Entscheidungen. Welche Konsequenzen hat das aber auf Dauer? Und noch wichtiger: Wie geht es besser?

Wo sich Handwerksunternehmer zu Beginn ihrer Selbstständigkeit vor allem mehr Gestaltungsfreiheit und wirtschaftliche Unabhängigkeit erhoffen, bestimmen in der Praxis meist Dauerstress, operative Hektik und ständige Erreichbarkeit den Alltag. Neben der fachlichen Arbeit auf der Baustelle türmen sich Angebote, Rechnungen, Nachkalkulationen, Personalthemen und Kundenkommunikation. Analoge Zettelwirtschaft sorgt für Intransparenz und hohe Auslastung wird mit Fortschritt verwechselt. „Trotz dieser offensichtlichen Missstände denken viele Unternehmer, sie müssten alles selbst kontrollieren und überall involviert sein. Genau das hält sie jedoch im operativen Hamsterrad gefangen“, erklärt Liborio Manciavillano, Gründer der HWS Handwerks-Schmiede GmbH. „So entsteht ein fragiles System, das bei jeder weiteren Belastung ins Wanken gerät.“

„Mit diesem Druck im Nacken wächst auf Dauer auch die innere Anspannung: Fachkräftemangel, steigende Kundenansprüche und zunehmende Komplexität verschärfen die Situation spürbar“, fügt er hinzu. Liborio Manciavillano gründete 2013 selbst einen Handwerksbetrieb und kennt die typischen Engpässe daher aus eigener Erfahrung. Heute unterstützt er mit der HWS Handwerks-Schmiede GmbH Inhaber mittelständischer Betriebe über ein zwölfmonatiges Trainingsprogramm mit persönlicher Betreuung und monatlichen Live-Events dabei, funktionierende Systeme und Prozesse zu etablieren. Sein Ansatz: nicht mehr arbeiten, sondern den Betrieb so aufstellen, dass er unabhängig vom Inhaber stabil läuft. Worauf es dabei in der Praxis ankommt, erfahren Sie hier.

Probleme in der Analyse: Wo betroffene Handwerksbetriebe ansetzen sollten

Das Grundproblem vieler Betriebe liegt letztlich nicht in mangelnder handwerklicher Qualität, sondern in fehlender Unternehmensstruktur: Über Jahre gewachsene Abläufe bleiben undefiniert, Wissen wird nicht dokumentiert und Verantwortlichkeiten sind unklar verteilt. Entscheidungen landen automatisch beim Inhaber – selbst bei alltäglichen Fragen. Die Folge sind Reibungsverluste, Zeitdruck und zunehmende Abhängigkeit von einer einzelnen Person.

Zusätzliche Aufträge vermitteln dabei nur allzu oft den Eindruck, es würde wieder bergauf gehen. Tatsächlich aber führt höheres Volumen ohne saubere Kalkulation und klare Prozesse meist nur zu noch mehr Arbeit und steigender Fehleranfälligkeit. Analoge Routinen, manuelle Übergaben und fehlende Transparenz verstärken diesen Effekt. Betroffene Unternehmen arbeiten damit von Auftrag zu Auftrag, ohne strategische Richtung. Langfristig entstehen daraus erhebliche wirtschaftliche Risiken: sinkende Margen, Überlastung des Teams und mangelnde Zukunftsfähigkeit.

Mit System zu mehr Entlastung und Wachstum: So befreien sich Handwerksunternehmer aus dem täglichen Hamsterrad

„Ein nachhaltiger Ausweg verlangt dabei immer nach klar definierten Systemen und Prozessen. Genau das ist es, was wir auch bei unseren Kunden etablieren“, betont Liborio Manciavillano von der HWS Handwerks-Schmiede GmbH. Zunächst geht es also darum, wiederkehrende Aufgaben sichtbar zu machen und verbindlich festzulegen, wie sie standardisiert ablaufen. Einheitliche Angebots- und Rechnungsprozesse, klare Baustellenorganisation und transparente interne Übergaben reduzieren Rückfragen und Fehlerquellen spürbar. Ebenso entscheidend ist die Klärung von Rollen und Verantwortlichkeiten: Delegation bedeutet nicht, Arbeit abzugeben, sondern Verantwortung gezielt zu übertragen. Nur so entsteht echte Entlastung auf Führungsebene.

Digitale Werkzeuge unterstützen dort, wo sie unmittelbar Zeit zurückgeben – etwa in der Kalkulation, Dokumentation oder Kundenkommunikation. Ergänzend dazu schärft eine klare Positionierung im Markt das Profil des Betriebs, erleichtert die Mitarbeitergewinnung und sorgt für planbarere Aufträge. Ein Praxisbeispiel liefert Klaus Stich, Geschäftsführer eines Brandschutzbetriebs: Nach seinem Einstieg in das Training der HWS Handwerks-Schmiede im Oktober 2023 baute er innerhalb von vier Monaten funktionierende Backoffice-Strukturen auf, übergab Verantwortung und reduzierte seine Wochenarbeitszeit von 70 auf 40 Stunden.

Fazit: Wachstum braucht Freiraum und Struktur

Sind jegliche Prozesse entsprechend definiert, Rollen klar verteilt und digitale Strukturen etabliert, verändert sich der Blick auf das eigene Unternehmen grundlegend: Der Betrieb wird berechenbar, Entscheidungen verteilen sich auf mehrere Schultern und Transparenz ersetzt ständige Kontrolle. Wachstum entsteht dabei nicht mehr zufällig, sondern auf Basis einer klaren strategischen Ausrichtung. Genau darin liegt die Zukunftsfähigkeit des modernen Handwerks: weniger Chaos, mehr Struktur, mehr Stabilität. Mit klarer Methodik, persönlicher Begleitung und erprobten Systemen bietet Liborio Manciavillano Handwerksunternehmern hierfür das notwendige Fundament, um aus dem operativen Dauerstress ein tragfähiges Unternehmen zu formen.

