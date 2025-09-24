Dahsheng Company

DSC® bringt DURAPONTEX® L-TAC auf den Markt: Eine bahnbrechende Niedertemperatur-Schaumstofftechnologie zur Reduzierung des Energieverbrauchs

DSC schafft einen umweltfreundlicheren, intelligenteren Ansatz für die Fertigung ohne Leistungseinbußen

DSC®, ein weltweit führender Anbieter von Hochleistungsschaumstoff-Innovationen, gab heute die Markteinführung von DURAPONTEX® L-TAC bekannt, einer Schaumstofftechnologie der nächsten Generation, die die nachhaltige Herstellung von Schuhen neu definiert. L-TAC wurde so entwickelt, dass es bei deutlich niedrigeren Temperaturen geformt werden kann. Dadurch werden nicht nur der Energieverbrauch und die Kohlendioxidemissionen pro Paar reduziert, sondern auch die Designfreiheit für Marken erweitert, da es mit einer breiteren Palette von Textilien kompatibel ist.

Herkömmliche geschlossenzellige oder offenzellige Schaumstoffe erfordern hohe Verarbeitungstemperaturen, die die Verwendung empfindlicher Stoffe wie Leder oder spezieller Kunststoffe einschränken können. DURAPONTEX® L-TAC formt bei nur 120°C, schützt empfindliche Materialien vor Hitzeverzug und eröffnet Designern neue kreative Möglichkeiten. Wichtig ist, dass sich die Technologie nahtlos in bestehende Produktionslinien integrieren lässt und keine neuen Maschinen erforderlich sind .

„Mit DURAPONTEX® L-TAC beweisen wir, dass Nachhaltigkeit und Designinnovation Hand in Hand gehen können", sagt Mei-Fen Wei, Chief Operating Officer von DSC®. „L-TAC reduziert den Energieverbrauch um bis zu 50 % und gibt den Designern die Freiheit, mit Materialien zu arbeiten, die bisher nicht verwendet werden durften, und stellt damit einen echten Fortschritt für die Schuhindustrie dar. Jedes Paar zählt wirklich."

Die wichtigsten Vorteile von DURAPONTEX® L-TAC:

Tieftemperatur-Tiefziehfolie - formt bei 120°C (im Vergleich zu herkömmlichen Schaumstoffen bei 160-190°C) und schützt empfindliche Stoffe und Materialien.

Energieeffizient und nachhaltig - DSCs internes Testlabor zeigt, dass der Energieverbrauch und die Kohlendioxidemissionen pro Paar um bis zu 50 % reduziert werden können, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird, verglichen mit herkömmlichem geschlossenzelligem Schaumstoff. 11.000 Kilowattstunden (kWh), die im Produktionsprozess eingespart werden*, entsprechen der Energiemenge, mit der 300 Haushalte einen Monat lang versorgt werden können. *Pro Million Einlegesohlen.

Langlebig und zuverlässig - Entwickelt für Formstabilität und strukturelle Integrität bei hohen Leistungsanforderungen.

Nahtlose Integration - Erfordert keine Maschinen oder Umrüstungen; sofort einsatzbereit für die Massenproduktion.

DURAPONTEX® L-TAC ist in verschiedenen Härtegraden (23 +/- 3 AskerC, 28 +/- 3 AskerC und 33 +/- 3 AskerC) in geformten oder gestanzten Einlagenformaten erhältlich. Eine weichere Variante ist auch für obere Anwendungen mit einem großartigen Handgefühl erhältlich. Mit DURAPONTEX® L-TAC, setzt DSC® sein Engagement für Innovationen fort, die es Performance-Marken ermöglichen, sowohl kreative als auch nachhaltige Ziele ohne Kompromisse zu erreichen.

Seit 80 Jahren, seit ihrer Gründung im Jahr 1945, ist die Dahsheng Company (DSC®) führend in der Innovation von Schaumstoffen für die Sportindustrie. Bekannt für seinen erstklassigen Komfort- und Leistungsschaum DREAMCELL® und DURAPONTEX®, DSC® arbeitet mit Top-Marken und Schuhherstellern weltweit zusammen. Durch das Vorantreiben von Innovationen und das Überschreiten der Grenzen der Schaumstoffherstellung widmet sich DSC® der Entwicklung umweltfreundlicher und fortschrittlicher Schaumstofflösungen, die neue Standards in der Branche setzen.

Besuchen Sie www.dahsheng.com und erfahren Sie mehr über DSC® und sein Engagement für Nachhaltigkeit und Öko-Innovation.

