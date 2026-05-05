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Plusnet auf der ANGA COM 2026: Netbridge macht Open Access skalierbar

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Köln (ots)

Themenschwerpunkt Netbridge: Plusnet führt Angebot und Nachfrage im Glasfasermarkt zusammen

Open Access Summit am Vorabend der ANGA COM mit Fokus auf Umsetzung und Marktentwicklung

Plusnet CEO Ulrich Hoffmann auf ANGA COM Panel "Open Access: Best Practice, Potenziale, Innovationen"

Die Plusnet GmbH rückt auf der ANGA COM 2026 die praktische Umsetzung von Open Access in den Mittelpunkt. Vom 19. bis 21. Mai präsentiert das Kölner Telekommunikationsunternehmen in Halle 8, Stand C9 der Messe Deutz seine bundesweite Connectivity-Handelsplattform Netbridge. Sie verbindet Netzbetreiber und Vermarkter auf einer zentralen Plattform, reduziert die Komplexität bei der Vermarktung von Glasfasernetzen und trägt dazu bei, Auslastung, Reichweite und Wettbewerb im deutschen Glasfasermarkt zu erhöhen.

Die ANGA COM ist eine der führenden europäischen Fachmessen und Kongressveranstaltungen für Breitband, Medien und Konnektivität und bringt jährlich Netzbetreiber, Ausrüster, Inhalteanbieter sowie Entscheiderinnen und Entscheider der Telekommunikations- und Medienbranche in Köln zusammen.

Mit Netbridge adressiert Plusnet eine zentrale Herausforderung des deutschen Glasfasermarkts: Unterschiedliche technische Schnittstellen, individuelle Verträge und aufwendige Integrationsprozesse erschweren heute die Vermarktung von Glasfasernetzen. Netbridge standardisiert zentrale Abläufe und ermöglicht Netzanbietern, ihre Infrastrukturen schneller auszulasten. Vermarkter erhalten über einen zentralen Zugang Zugriff auf verschiedene Netze.

Open Access Summit am Vorabend der ANGA COM

Bereits am 18. Mai 2026 steht Open Access im Rahmen des Open Access Summit 2026 im Fokus. Die Veranstaltung findet von 17:30 bis 21:00 Uhr im HARBOUR.CLUB in Köln statt. Im Mittelpunkt stehen die zentralen Erkenntnisse der neuen Open Access Studie 2026 unter der Leitung von Prof. Dr. Jens Böcker - im Auftrag von Plusnet, m3 management consulting, conology, Digpro und ETC One - sowie der Austausch über künftige Entwicklungen und mögliche Handlungsempfehlungen für den Markt.

Für Plusnet unterstreicht der Summit die wachsende Bedeutung von Open Access als Marktthema. Nach Jahren der Diskussion rückt nun die konkrete Umsetzung in den Vordergrund: "Die Grundsatzdebatten zu Open Access sind geführt: Ohne Open Access keine nachhaltigen Geschäftsmodelle und kein Wettbewerb. Jetzt geht es um Umsetzung", sagt Ulrich Hoffmann, CEO von Plusnet. "Der Markt braucht jetzt skalierbare Plattformen, standardisierte Prozesse und pragmatische Kooperationen. Mit Netbridge schaffen wir genau diese Brücke zwischen Infrastrukturanbietern, Vermarktern und Kundennachfrage."

Netbridge als Plattform für mehr Reichweite und Auslastung

Die Netbridge richtet sich an Infrastrukturanbieter, Carrier, Internet Service Provider und weitere Vermarktungspartner. Für Netzanbieter bietet die Plattform die Möglichkeit, eigene Glasfasernetze besser auszulasten und zusätzliche Nachfrage zu erschließen. Vermarkter können über Netbridge zusätzliche Reichweite gewinnen, ohne jeden Netzpartner einzeln technisch und vertraglich anbinden zu müssen.

Jüngstes Beispiel für den Ausbau des Netbridge-Ökosystems ist die Kooperation von Plusnet mit OXG-Glasfaser. Die Zusammenarbeit erweitert die über Netbridge vermarktbare FTTH-Reichweite insbesondere im urbanen Umfeld. Die Vermarktung der über OXG bereitgestellten FTTH-Zugänge ist für Wholesale- und Resale-Partner sowie für das Plusnet B2B-Geschäft vorgesehen. Mit der Stiegeler Internet Service GmbH aus Baden-Württemberg gewann Plusnet jüngst einen weiteren regionalen Glasfaser-Vermarkter für die Netbridge hinzu.

"Unser Ziel ist ein funktionierender Open-Access-Markt, der nicht an Schnittstellen, Einzelverträgen oder Prozessbrüchen scheitert", so Hoffmann weiter. "Glasfaser entfaltet ihren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen erst dann vollständig, wenn vorhandene Netze sichtbar, buchbar und nutzbar werden."

CEO Ulrich Hoffmann im ANGA COM Kongress-Panel

Am Dienstag, 19. Mai 2026, nimmt Hoffmann am Kongress-Panel "Open Access: Best Practice, Potenziale, Innovationen" teil. Die Diskussion findet von 13:30 bis 14:15 Uhr im Congress-Centrum Nord, Raum 3, statt.

Im Mittelpunkt der Diskussion stehen Best Practices, Potenziale und Innovationsfelder rund um Open Access. Plusnet bringt dabei die Perspektive eines Marktakteurs ein, der Open Access nicht nur strategisch befürwortet, sondern operativ über Netbridge umsetzt.

Über Plusnet

Die Plusnet GmbH, eine Tochtergesellschaft der EnBW, ist ein deutsches Telekommunikationsunternehmen mit Fokus auf Geschäftskunden. Plusnet betreibt eine eigene, bundesweite Netzinfrastruktur und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Betrieb unterschiedlicher Breitband-Technologien. Auf Basis ihres umfassenden Know-hows stellt die Plusnet Gruppe mehr als 40.000 Geschäftskunden jeder Größenordnung zuverlässige und hochsichere Sprach- und Datendienste zur Verfügung. Darüber hinaus agiert Plusnet als Vermittler zukunftssicherer Netze: Über die bundesweite offene Connectivity-Handelsplattform Netbridge können Partner eigene Glasfasernetze bzw. andere Infrastrukturen besser auslasten oder zusätzliche Reichweite für eigene Services gewinnen. Das Unternehmen mit Sitz in Köln beschäftigt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an insgesamt zehn deutschen Standorten.

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