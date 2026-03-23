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Neuer Vermarktungspartner auf der Netbridge: Stiegeler erweitert Glasfaserreichweite in Baden-Württemberg

Köln/Schönau (ots)

Plusnet liefert Vorleistungen für Vermarktung von Glasfaseranschlüssen an Privat- und Geschäftskunden

Regionaler Internetanbieter Stiegeler erweitert Glasfaserangebot in Baden-Württemberg

Netbridge vereinfacht Zugang zu zusätzlicher Vermarktungsreichweite über eine zentrale Plattform

Die Plusnet GmbH, deutsches Telekommunikations-Unternehmen und Tochter der EnBW, sowie die Stiegeler Internet Service GmbH haben eine Wholesale-Vereinbarung geschlossen. Im Rahmen der Kooperation liefert Plusnet künftig Bitstream-Access-Vorleistungen für die Vermarktung von Glasfaseranschlüssen an Privat- und Geschäftskunden von Stiegeler. Realisiert wird die Zusammenarbeit über die offene, bundesweite Connectivity-Handelsplattform Netbridge von Plusnet.

Mit der Vereinbarung erweitert der regionale Internetanbieter Stiegeler sein Glasfaserangebot gezielt in weitere Landkreise und Gemeinden Baden-Württembergs. Über Netbridge erhält das Unternehmen Zugang zu zusätzlicher Glasfaserreichweite, ohne weitere eigene Ausbauleistungen tätigen zu müssen.

Zusätzliche Glasfaserreichweite für die Region

Der Schönauer Internetanbieter Stiegeler ist in Südbaden regional stark verankert und versorgt über Eigen-, Pacht- und Open-Access-Netze mehr als 90.000 Haushalte und Unternehmen in zahlreichen Landkreisen der Region mit Internet, Telefon, Fernsehen und Mobilfunk.

Über die Netbridge kann Stiegeler seine Dienste künftig auch im Glasfasernetz der Deutschen Telekom anbieten. Das ist etwa für Gemeinden wie Bad Säckingen, Bad Urach und Dettingen an der Erms relevant, in denen der weitere Ausbau nach dem Rückzug eines Mitbewerbers nun durch die Telekom erfolgen soll. Haushalte in diesen Gebieten können damit künftig auch Angebote von Stiegeler nutzen und vom persönlichen Kundenservice eines regionalen Anbieters profitieren.

"Gerade regionale Anbieter brauchen einen einfachen und wirtschaftlichen Zugang zu zusätzlicher Glasfaserreichweite, um ihre Marktpräsenz gezielt ausbauen zu können", sagt Jürgen Rohr, Executive Director Carrier Management bei Plusnet. "Mit Netbridge reduzieren wir die technische und vertragliche Komplexität und schaffen die Grundlage dafür, dass Vermarkter wie Stiegeler ihren Kunden schneller moderne Glasfaseranschlüsse anbieten können."

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Plusnet", so Stiegeler-Geschäftsführer Felix Stiegeler. "Die Anbindung an die Plattform Netbridge ermöglicht es uns, unser Versorgungsgebiet in Baden-Württemberg weiter auszubauen und mehr Kundinnen und Kunden mit schnellem Internet über Glasfaser zu versorgen. Open Access verstehen wir dabei nicht als Einbahnstraße: Auch unser Netz steht anderen Anbietern offen, die Interesse an einem Zugang zum Stiegeler-Netz haben."

Netbridge bündelt Reichweite und reduziert Komplexität

Netbridge ist eine offene Connectivity-Handelsplattform, über die Vermarkter und Serviceprovider zusätzliche Reichweite gewinnen und Infrastrukturanbieter ihre Netze besser auslasten können.

Plusnet auf den fiberdays 2026

Auf den fiberdays 2026 am 25. und 26. März auf der Messe Frankfurt in Halle 3.1 Stand E45 zeigt Plusnet, wie ein regionales Glasfasernetz über Netbridge in den bundesweiten Markt überführt werden kann - als praktisches Beispiel für skalierbaren Open Access, weniger Komplexität und klar verteilte Rollen im Ökosystem.

Über Plusnet

Die Plusnet GmbH, eine Tochtergesellschaft der EnBW, ist ein deutsches Telekommunikationsunternehmen mit Fokus auf Geschäftskunden. Plusnet betreibt eine eigene, bundesweite Netzinfrastruktur und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Betrieb unterschiedlicher Breitband-Technologien. Auf Basis ihres umfassenden Know-hows stellt die Plusnet Gruppe mehr als 40.000 Geschäftskunden jeder Größenordnung zuverlässige und hochsichere Sprach- und Datendienste zur Verfügung. Darüber hinaus agiert Plusnet als Vermittler zukunftssicherer Netze: Über die bundesweite offene Connectivity-Handelsplattform Netbridge können Partner eigene Glasfasernetze bzw. andere Infrastrukturen besser auslasten oder zusätzliche Reichweite für eigene Services gewinnen. Das Unternehmen mit Sitz in Köln beschäftigt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an insgesamt zehn deutschen Standorten.

Über Stiegeler

Seit über 15 Jahren versorgt Stiegeler seine Privat- und Geschäftskunden im ländlichen Raum mit Internet, Telefon und Fernsehen. Mit Einführung verschiedener Mobilfunktarife ist Stiegeler seit dem Sommer 2024 Vollsortimenter im Telekommunikationsbereich. Damit einhergehend treibt das Schönauer Unternehmen den Ausbau moderner Glasfasernetze voran und berät hierfür auch Kommunen sowie Verbände. Geschäftskunden profitieren von einem Angebot spezieller Leistungen und individuellen Lösungen, z. B. für Free WiFi. Aktuell werden über 90.000 Haushalte und Firmen in zahlreichen Landkreisen Baden-Württembergs mit Internet, Telefon, Fernsehen und Mobilfunk versorgt. Vielfältige Tarife sorgen für ein optimales Angebot rund um das Thema vernetztes Leben und Arbeiten.

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