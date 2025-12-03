Plusnet

KOMSA und Plusnet intensivieren Distributionspartnerschaft für Telekommunikationslösungen

Hartmannsdorf/Köln (ots)

Die Plusnet GmbH, ein deutsches Telekommunikationsunternehmen mit Fokus auf Geschäftskunden, und die KOMSA AG, ein führender Distributor und Dienstleister für digitale Produkte und Lösungen, haben eine "Preferred Partnerschaft" geschlossen.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Vermarktung von Plusnet-Produkten im Bereich Telekommunikation, Sprache, Daten und Vernetzung zu stärken und Vertriebspartnern der KOMSA neue Geschäftsmöglichkeiten zu eröffnen.

Die Plusnet GmbH ist ein bundesweiter Internet Service Provider und bietet Geschäftskunden zuverlässige und hochsichere Sprach- und Datendienste. Mit der neuen Partnerschaft wird KOMSA aktiv den Vertrieb der Plusnet-Lösungen unterstützen und Vertriebspartnern attraktive Provisionen bei der Vermarktung der Produkte ermöglichen.

"Die Partnerschaft mit KOMSA ist ein wichtiger Schritt, um unsere Lösungen noch breiter im Markt zu positionieren und gemeinsam mit einem starken Partner neue Vertriebskanäle zu erschließen", erklärt Dirk Borowsky, Executive Director Sales & Marketing bei Plusnet. "Wir freuen uns darauf, die Zusammenarbeit mit KOMSA zu intensivieren und gemeinsam innovative Telekommunikationslösungen für Geschäftskunden anzubieten."

Die Kooperation bietet Vertriebspartnern der KOMSA Zugang zu einem umfassenden Portfolio an Telekommunikationslösungen, darunter Standortvernetzungen, SIP-Trunking, VoIP und maßgeschneiderte Lösungen für die sichere digitale Unternehmenskommunikation. Darüber hinaus profitieren die Partner von der Connectivity-Plattform von Plusnet, die es ermöglicht, eigene Netze besser auszulasten oder zusätzliche Reichweite für eigene Services zu gewinnen.

"Mit der intensivierten Partnerschaft mit Plusnet schaffen wir für unsere Reseller die Möglichkeit, ihre Zielgruppen gezielt zu erweitern. Durch die Open-Access-Plattform erschließen wir gemeinsam neue Technologiepotenziale und setzen damit ein starkes Signal für nachhaltiges Wachstum und Innovation", erläutert Steffen Ebner, CSO-Distribution bei KOMSA.

Über KOMSA

Die KOMSA-Gruppe ist der größte Vertriebs-, Marketing- und Dienstleistungspartner für globale Telekommunikationsmarken in Deutschland. Die Unternehmensgruppe vertritt über 200 Technologiepartner und hat Zugang zu über 20.000 Handelspartnern. Der Kooperation aetka haben sich über 2.000 Fachhändlern angeschlossen. Die Unternehmensgruppe vermietet zudem mobile Geräte an Unternehmen und die öffentliche Hand. Die KOMSA Logistik wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen und dem Europäischen Logistik-Preis. Die KOMSA AG hat sich 2023 mit der Westcoast-Gruppe zusammengeschlossen.

Über Plusnet

Die Plusnet GmbH, eine Tochtergesellschaft der EnBW, ist ein deutsches Telekommunikationsunternehmen mit Fokus auf Geschäftskunden. Plusnet betreibt eine eigene, bundesweite Netzinfrastruktur und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Betrieb unterschiedlicher Breitband-Technologien. Auf Basis ihres umfassenden Know-hows stellt die Plusnet Gruppe mehr als 40.000 Geschäftskunden jeder Größenordnung zuverlässige und hochsichere Sprach- und Datendienste zur Verfügung. Darüber hinaus agiert Plusnet als Vermittler zukunftssicherer Netze: Über die bundesweite Connectivity-Handelsplattform Netbridge können Partner eigene Glasfasernetze bzw. andere Infrastrukturen besser auslasten oder zusätzliche Reichweite für eigene Services gewinnen. Das Unternehmen mit Sitz in Köln beschäftigt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an insgesamt zehn deutschen Standorten.

Original-Content von: Plusnet, übermittelt durch news aktuell