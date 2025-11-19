Plusnet

Plusnet schließt strategische Richtfunk-Partnerschaft mit Compart-Gruppe

Köln/Lünen (ots)

Ausbau der bundesweiten Richtfunk-Reichweite für Plusnet Geschäftskunden - hochverfügbarer Internetzugang als Ergänzung zur Festnetzanbindung

Compart-Gruppe erbringt künftig Richtfunk-Vorleistungen für Kölner Telekommunikationsunternehmen

Vertragspartner profitieren von Portfolio-Erweiterung und zusätzlichen Wachstums-Chancen

Die Plusnet GmbH, deutsches Telekommunikationsunternehmen mit Fokus auf Geschäftskunden, hat eine strategische Vereinbarung mit der Compart-Gruppe, einem der führenden Anbieter für drahtlose Übertragungstechnologien im deutschen Telekommunikationsmarkt, getroffen. Durch die Kooperation erschließt Plusnet neue Potenziale bei der Bedienung von Geschäftskunden, die eine Richtfunk-Alternative zu kabelgebundenen Internetzugangslösungen benötigen.

Mit der Vereinbarung übernimmt die Compart-Gruppe die Erbringung sämtlicher Richtfunkvorleistungen (Wireless Local Loop, WLL) für das Kölner Telekommunikationsunternehmen. Plusnet-Kunden profitieren dabei von einem deutlich erweiterten bundesweiten Footprint für den ausfallsicheren WLL-Internetzugang.

"Wir möchten unseren Geschäftskunden ergänzend zu unserem Glasfaser- und VDSL-Portfolio bundesweit drahtlose Access-Möglichkeiten bieten - etwa als ausfallsichere Redundanzlösung, zum Beispiel für KRITIS-Unternehmen. Dafür haben wir mit dem deutschen Marktführer für Wireless Access, der Compart-Gruppe, den idealen Partner gefunden. Durch die fast 30-jährige Erfahrung und Expertise von Compart in allen Bereichen der Funktechnologie profitieren wir und vor allem unsere Business-Kunden enorm von dieser Zusammenarbeit - technologisch, aber auch in der Angebotsgestaltung", so Plusnet CEO Ulrich Hoffmann.

"Mit der strategischen Kooperation zwischen Plusnet und Compart bündeln zwei führende Player im Nischenmarkt Richtfunk ihre Ressourcen, um den Servicegrad für Endkunden bundesweit auszubauen. Insbesondere vor dem Hintergrund der zusätzlichen Anforderungen an KRITIS-Unternehmen durch die anstehende Umsetzung der NIS2-Richtlinie in nationales Recht ergibt sich eine Win-Win-Situation für beide Unternehmen, um gemeinsam Wachstums- und Effizienzpotenziale zu heben", so Compart-Geschäftsführer Dirk Hartmann.

Richtfunk als optimale Ergänzung des Plusnet B2B-Portfolios

Über ihre eigene Connectivity-Plattform Netbridge ist Plusnet in der Lage, Geschäftskunden bundesweit Glasfaser- oder VDSL-Anschlüsse sowie Zusatz-Services zur Verfügung zu stellen und so einen bedarfsorientierten Umstieg auf zukunftssichere Access-Technologien zu ermöglichen.

Richtfunk ergänzt das B2B-Portfolio von Plusnet optimal - als hochverfügbare Lösung für Unternehmen, die ausfallsichere Redundanz, eine schnell realisierbare temporäre Anbindung oder eine branchen- bzw. unternehmensspezifische Lösung benötigen. Dabei sind flexibel symmetrische Bandbreiten von 10 Mbit/s bis 1 Gbit/s möglich - auf Anfrage auch höher.

Die Umsetzung der Vereinbarung zwischen Compart und Plusnet ist bis Januar 2026 geplant. In diesem Zuge wird die Compart-Gruppe sukzessive die Erbringung der Richtfunk-Vorleistung für Plusnet - Projektplanung, Infrastrukturbetrieb sowie Service-Leistungen - übernehmen.

Über Plusnet

Die Plusnet GmbH, eine Tochtergesellschaft der EnBW, ist ein deutsches Telekommunikationsunternehmen mit Fokus auf Geschäftskunden. Plusnet betreibt eine eigene, bundesweite Netzinfrastruktur und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Betrieb unterschiedlicher Breitband-Technologien. Auf Basis ihres umfassenden Know-hows stellt die Plusnet Gruppe mehr als 40.000 Geschäftskunden jeder Größenordnung zuverlässige und hochsichere Sprach- und Datendienste zur Verfügung. Darüber hinaus agiert Plusnet als Vermittler zukunftssicherer Netze: Über die bundesweite offene Connectivity-Handelsplattform Netbridge können Partner eigene Glasfasernetze bzw. andere Infrastrukturen besser auslasten oder zusätzliche Reichweite für eigene Services gewinnen. Das Unternehmen mit Sitz in Köln beschäftigt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an insgesamt zehn deutschen Standorten.

Über Compart IT-Solutions GmbH

Compart ist führend in der Entwicklung und Implementierung von Carrier-Class-Richtfunklösungen in Deutschland. Mit einem erfahrenen Team von IT- und Telekommunikationsspezialisten deckt Compart die gesamte Wertschöpfungskette ab: von der Beratung und Planung über die Installation bis hin zur Betreuung und Optimierung von Netzwerk- und Serversystemen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung und dem Betrieb sicherer und ausfallsicherer IT-Infrastrukturen (KRITIS) sowie stabiler, funkbasierter Datennetze. Die Compart IT-Solutions GmbH steht seit ihrer Gründung im Jahr 1992 für Planung, Integration und Betrieb sicherer und effizienter IT-Landschaften. Als vertrauenswürdiger Partner von Mittelstands- und Großunternehmen, öffentlicher Institutionen und Telekommunikationsanbietern bietet Compart maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen LAN, WLAN, WAN, CAN und 5G Campus-Netzwerke - sowohl kabelgebunden als auch drahtlos.

