Plusnet versorgt neues Logistikzentrum der Fressnapf Tiernahrungs GmbH mit Glasfaser und Richtfunk

Köln/Krefeld (ots)

Neues Logistikzentrum mit modernster Automatisierung für den Onlinehandel

Hoch performante und redundante Anbindung per Glasfaser und Richtfunk

Die Kölner Plusnet GmbH, ein auf Geschäftskunden spezialisiertes deutsches Telekommunikationsunternehmen und 100-prozentige Tochter der EnBW, hat den neuen Logistikstandort der Fressnapf Tiernahrungs GmbH in Nörvenich mit leistungsstarker Gigabit-Kommunikation angebunden.

Das hochautomatisierte Logistikzentrum in der Nähe von Düren wird künftig als zentrale Drehscheibe für das europäische E-Commerce-Geschäft von Fressnapf dienen und den Anteil an Next-Day-Lieferungen signifikant steigern.

Im Rahmen des Projekts hat Plusnet eine exklusive Glasfaser-Standleitung sowie eine zusätzliche Richtfunkverbindung als redundante Absicherung der Konnektivität bereitgestellt. Darüber hinaus wurden zwei Firewall-Systeme installiert, um die Sicherheit des Standortes zu gewährleisten.

Seit Juni befindet sich das neue Logistikzentrum im Probebetrieb. Ab November wird von Nörvenich aus der gesamte Warenversand des Onlinehandels koordiniert.

"Mit Plusnet haben wir einen starken Partner gefunden, der uns eine schnelle und sichere Anbindung in Gigabit-Geschwindigkeit aus einer Hand ermöglicht hat", betont Andy Busch, Standortleiter am neuen Logistikzentrum.

Eine besondere Herausforderung des Projekts bestand darin, den Standort "auf der grünen Wiese" zu planen und zu realisieren. Da das Gebäude zu Beginn des Projekts noch im Rohbau war, konnte der notwendige Line-of-Sight-Check für die Richtfunkverbindung nur mithilfe einer Drohne durchgeführt werden.

"Wir freuen uns sehr über das uns entgegengebrachte Vertrauen bei diesem Projekt", erklärt Dirk Borowsky, Executive Director für Sales & Marketing bei Plusnet. "Die Anbindung eines komplett neuen Standortes mit redundantem Gigabit-Internet zu Lande und durch die Luft ist keine alltägliche Aufgabe. Wir konnten diese Herausforderung jedoch vollständig aus einer Hand für unseren Kunden umsetzen - in enger Abstimmung und Kommunikation auf Augenhöhe."

Für die Anbindung greift Plusnet auf ihr eigenes Glasfasernetz sowie zusätzlich angemietete 30 Kilometer unbeleuchtete Glasfaser, sogenannte "Dark Fiber", zurück. Der Standort im Neubaugebiet wurde durch eigenen Tiefbau erschlossen. Als Backup zur Glasfaserstrecke kommt eine 1-Gigabit-Richtfunkstrecke zum Einsatz.

Über Plusnet

Die Plusnet GmbH, eine Tochtergesellschaft der EnBW, ist ein deutsches Telekommunikationsunternehmen mit Fokus auf Geschäftskunden. Plusnet betreibt eine eigene, bundesweite Netzinfrastruktur und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Betrieb unterschiedlicher Breitband-Technologien. Auf Basis ihres umfassenden Know-hows stellt die Plusnet Gruppe mehr als 40.000 Geschäftskunden jeder Größenordnung zuverlässige und hochsichere Sprach- und Datendienste zur Verfügung. Seit 2021 treibt das Unternehmen den Umstieg auf die Zukunftstechnologie Glasfaser voran - durch eigenwirtschaftlichen Ausbau sowie bundesweite NetzKooperationen. Darüber hinaus agiert Plusnet als Vermittler zukunftssicherer Glasfasernetze: Über die bundesweite Glasfaser-Handelsplattform Netbridge können Partner eigene Netze besser auslasten oder zusätzliche Reichweite für eigene Services gewinnen. Das Unternehmen mit Sitz in Köln beschäftigt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an insgesamt zehn deutschen Standorten.

