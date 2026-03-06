Plusnet

Beste Arbeitgeber Deutschlands: Plusnet ist "Top Employer 2026"

Köln/Berlin (ots)

Kölner Telekommunikationsanbieter zum dritten Mal erfolgreich zertifiziert

Überdurchschnittliche Bewertung in allen Kategorien der Arbeitgeberqualität

Flexible Arbeitsmodelle und integrative Unternehmenskultur als Erfolgsfaktoren

Das renommierte Top Employers Institute hat die Kölner Plusnet GmbH erneut als einen der besten Arbeitgeber Deutschlands zertifiziert. Mit der Auszeichnung "Top Employer 2026" erhält das auf Geschäftskunden fokussierte Telekommunikationsunternehmen - eine hundertprozentige Tochter der EnBW - bereits zum dritten Mal in Folge diese prestigeträchtige Anerkennung. Grundlage dafür bildet der Audit- und Zertifizierungsprozess, der von März bis Mai 2025 stattgefunden hat.

Die deutsche Wirtschaft steht vor enormen Herausforderungen: Künstliche Intelligenz revolutioniert Arbeitsprozesse, die Digitalisierung beschleunigt sich weiter und der Aufbau moderner Glasfaserinfrastrukturen verändert die Kommunikationslandschaft grundlegend. Als Schrittmacher für digitale Transformation unterstützt Plusnet Geschäftskunden dabei, diese Veränderungen erfolgreich zu meistern. Gleichzeitig trägt das Unternehmen durch den Ausbau offener Netzarchitekturen (Open Access), die zukunftssichere Technologien wie VDSL oder Glasfaser bündelt und flächendeckend verfügbar macht, zur zukunftsfähigen Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Deutschland bei.

Arbeitsplatz der Zukunft: Flexibilität als Grundprinzip

Um in diesem dynamischen Umfeld erfolgreich zu sein, setzt Plusnet konsequent auf erstklassige Arbeitsbedingungen für das eigene Team. Nur mit motivierten und gut ausgestatteten Fachkräften kann das Unternehmen seine Position als Innovationstreiber in der Telekommunikationsbranche behaupten.

Das Kölner Unternehmen hat frühzeitig erkannt, dass sich die Arbeitswelt fundamental wandelt. Neben state-of-the-art Arbeitsplätzen - insbesondere am modernen Hauptstandort in Köln - steht ein hochflexibles Arbeitsmodell im Mittelpunkt der Personalstrategie. Mitarbeitende können bis zu fünf Tage pro Woche im Homeoffice arbeiten oder durch "Workation" temporär aus dem europäischen Ausland tätig sein.

"Wir verstehen, dass sich die Anforderungen an das Arbeitsleben stetig wandeln. Deshalb schaffen wir Rahmenbedingungen, die es unseren Mitarbeitenden ermöglichen, ihre beruflichen Ziele mit ihren persönlichen Bedürfnissen in Einklang zu bringen", kommentiert Thomas Sundermann, Leiter Personal bei Plusnet, die Unternehmensphilosophie. "Unser flexibles Arbeitsmodell mit bis zu fünf Homeoffice-Tagen pro Woche zeigt unser Vertrauen in unser Team - gerade in Zeiten, in denen andere Unternehmen wieder verstärkt auf Büropräsenz setzen."

Zertifizierung bestätigt Arbeitgeberstrategie

Die Bewertung durch das Top Employers Institute erfolgt nach strengen, objektiven Kriterien: In einem mehrstufigen Verfahren werden Aspekte wie Führungskultur, Arbeitsatmosphäre, Weiterbildungsangebote, Motivationssysteme und gelebte Wertschätzung detailliert analysiert. Plusnet durchlief diesen anspruchsvollen Zertifizierungsprozess mit Bravour.

"Regelmäßige interne Mitarbeitendenumfragen sowie eine externe Bewertung helfen uns dabei, Stärken zu erkennen und gleichzeitig Bereiche zu identifizieren, in denen wir uns weiter verbessern können", ergänzt Sundermann. Mit einer Zielerreichungsquote von 83,5 Prozent liegt Plusnet deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt aller bewerteten Unternehmen - eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr.

"Diese Auszeichnung zum dritten Mal in Folge bestätigt unseren eingeschlagenen Weg und motiviert uns, gerade im aktuellen Transformationsprozess des Unternehmens, gleichzeitig zielgerichtet in die Zufriedenheit unserer Mitarbeitenden zu investieren", so Sundermann weiter. "Wie Menschen zukünftig arbeiten und Unternehmen erfolgreich sind, hängt stark von Telekommunikationsanbietern wie Plusnet ab. Wir suchen Menschen, die dazu passend gemeinsam mit uns die digitale Zukunft gestalten möchten."

Die offizielle Preisverleihung fand am 5. März 2026 in Berlin statt.

Über Plusnet

Die Plusnet GmbH, eine Tochtergesellschaft der EnBW, ist ein deutsches Telekommunikationsunternehmen mit Fokus auf Geschäftskunden. Plusnet betreibt eine eigene, bundesweite Netzinfrastruktur und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung im Betrieb unterschiedlicher Breitband-Technologien. Auf Basis ihres umfassenden Know-hows stellt die Plusnet Gruppe mehr als 40.000 Geschäftskunden jeder Größenordnung zuverlässige und hochsichere Sprach- und Datendienste zur Verfügung. Darüber hinaus agiert Plusnet als Vermittler zukunftssicherer Netze: Über die bundesweite Connectivity-Handelsplattform Netbridge können Partner eigene Glasfasernetze bzw. andere Infrastrukturen besser auslasten oder zusätzliche Reichweite für eigene Services gewinnen. Das Unternehmen mit Sitz in Köln beschäftigt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an insgesamt zehn deutschen Standorten.

