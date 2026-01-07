LOTTO Bayern

GlücksSpirale und Zusatzlotterie Sieger-Chance mit sechs Spitzengewinnen im Jahr 2025

"Die GlücksSpirale und die Sieger-Chance bescherten ihren Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmern auch 2025 in ganz Deutschland attraktive Gewinne, und das insgesamt im Wert von fast 97 Millionen Euro." Diese Bilanz zieht Dr. Carolin Kerschbaumer, GlücksSpirale-Vorsitzende im Deutschen Lotto- und Totoblock und Präsidentin der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung.

Die höchste Gewinnklasse der GlücksSpirale war 2025 gleich viermal besetzt: Spielaufträge aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg erzielten jeweils einen Hauptgewinn, und zwar einen Kombigewinn mit einer Sofortzahlung von 1,2 Millionen Euro plus zusätzliche Zahlungen von 5.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang. Der Gesamtwert des GlücksSpirale-Spitzengewinns beläuft sich damit auf 2,4 Millionen Euro.

Noch vor der GlücksSpirale-Gewinnplanänderung, die mit der Ziehung am 7. Juni 2025 erfolgte, ging ein Gewinn in der höchsten Gewinnklasse nach Schleswig-Holstein: 10.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang.

Über die zweithöchste Gewinnklasse bei der GlücksSpirale, die wöchentlich Gewinne in Höhe von 100.000 Euro ermöglicht, konnten sich insgesamt 98 Gewinnerinnen und Gewinner freuen. Die Gewinne wurden je nach gespieltem Losanteil (1/1-Los, ½-Los und 1/5-Los) in Höhe von 100.000 Euro, 50.000 Euro oder 20.000 Euro ausgezahlt.

Den Höchstgewinn der Zusatzlotterie Sieger-Chance in Höhe von je einer Million Euro erzielten Spielteilnehmer aus Baden-Württemberg und Bayern.

Acht Spielteilnehmerinnen und -teilnehmer gewannen monatliche Zahlungen von je 5.000 Euro, zehn Jahre lang. Vier davon kommen aus Baden-Württemberg, zwei aus Hessen sowie jeweils einer aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.

148 Spielaufträge waren bei der Sieger-Chance im letzten Jahr je 10.000 Euro wert.

Insgesamt wurden 2025 bei der GlücksSpirale rund 88,5 Millionen Euro und bei der Zusatzlotterie Sieger-Chance fast 8,3 Millionen Euro an die Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmer ausgeschüttet.

Die GlücksSpirale verzeichnet bei Spieleinsätzen von insgesamt über 225,9 Millionen Euro einen leichten Umsatzrückgang von 1,6 Prozent, die Sieger-Chance verbucht bei Spieleinsätzen von insgesamt knapp 24,1 Millionen Euro ein leichtes Umsatzminus von rund 1,2 Prozent.

Über 2,6 Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke seit Gründung der GlücksSpirale

Das Gemeinwohl gewinnt immer bei der GlücksSpirale und ihrer Zusatzlotterie! Seit der Gründung fließen die Zweckerträge der Lotterien an gemeinnützige Einrichtungen, die damit eine Vielzahl an Projekten unterstützen können.

Insgesamt stellte die GlücksSpirale seit ihrem Bestehen über 865 Millionen Euro dem Sport, über 755 Millionen Euro der Wohlfahrt, über 605 Millionen Euro dem Denkmalschutz und über 385 Millionen Euro für gemeinnützige Projekte den regionalen Organisationen bereit. Das ergibt eine Summe von über 2,6 Milliarden Euro.

Aus den Erträgen der GlücksSpirale gingen im abgelaufenen Jahr bundesweit insgesamt über 61,3 Millionen Euro an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und an regionale Organisationen, die auf Länderebene insbesondere in den Bereichen Natur- und Umweltschutz gemeinnützig wertvolle Arbeit leisten.

"Ich freue mich, dass mit den Zweckerträgen der GlücksSpirale wieder viel Gutes angestoßen werden kann. Zahlreiche großartige Projekte in den Bereichen Wohlfahrt, Denkmalschutz, Sport und regional in Natur- und Umweltschutz lassen sich damit verwirklichen. Als einer der größten Förderer erfüllt es uns mit Stolz und Dankbarkeit, dass wir das Gemeinwohl so gezielt unterstützen können", so die Federführerin Dr. Carolin Kerschbaumer.

Aus den Erträgen der Sieger-Chance gingen im abgelaufenen Jahr rund 7,9 Millionen Euro zusätzlich an den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB). Seit Einführung dieser Zusatzlotterie 2016 flossen insgesamt über 65 Millionen Euro an den DOSB.

