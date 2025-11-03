LOTTO Bayern

Sieger-Chance-Rentner aus Hessen gewinnt 5.000 Euro monatlich, zehn Jahre lang

Bild-Infos

Download

München (ots)

Ein GlücksSpirale-Spielteilnehmer aus dem Landkreis Kassel darf sich seit Samstagabend auf monatliche Zahlungen von 5.000 Euro freuen - und das zehn Jahre lang.

Die attraktiven Kontoeingänge erhält der Nordhesse bis ins Jahr 2035 ausbezahlt, weil er seinen Spielauftrag mit der Losnummer 119768 abgegeben hatte. Damit wurde er bei der GlücksSpirale-Zusatzlotterie Sieger-Chance zum Rentner.

Als Kundenkartenspieler ist der Glückspilz LOTTO Hessen bekannt. Er hatte seinen Spielauftrag für die Teilnahme an LOTTO 6aus49, GlücksSpirale und Sieger-Chance abgegeben und kann in Ruhe entscheiden, wie er den Gewinn ausgezahlt haben möchte - ob als Rente oder als Einmalzahlung in Höhe von 600.000 Euro.

Ein weiterer Gewinn von 10.000 Euro ging bei der Sieger-Chance am Samstag nach Hamburg.

Die GlücksSpirale bietet jede Woche bei einem Spieleinsatz von 5 Euro zzgl. Bearbeitungsgebühr die Chance auf einen Kombigewinn im Gesamtwert von 2,4 Millionen Euro - 1,2 Millionen Euro sofort plus zusätzlich 5.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang. Zudem gibt es weitere Geldgewinne: von der Verdoppelung des Einsatzes mit nur einer richtigen Endziffer bis hin zu 100.000 Euro.

Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance haben Spielteilnehmer die Chance auf einen Gewinn von 5.000 Euro monatlich - für zehn Jahre. Außerdem gibt es Woche für Woche 3 Chancen auf 1 Million Euro und 2 Chancen auf 10.000 Euro.

Über 2,6 Mrd. Euro flossen in gemeinnützige Zwecke seit Gründung der GlücksSpirale

Aus den Erträgen der GlücksSpirale gingen 2024 bundesweit insgesamt über 62,5 Mio. Euro an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, den Deutschen Olympischen Sportbund, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und an regionale Organisationen, die auf Länderebene insbesondere in den Bereichen Natur- und Umweltschutz gemeinnützig wertvolle Arbeit leisten. Mit diesen Erträgen können diese gemeinnützigen Organisationen wieder zahlreiche Projekte unterstützen.

Insgesamt stellte die GlücksSpirale seit ihrer Einführung über 865 Mio. Euro dem Sport, über 755 Mio. Euro der Wohlfahrt, über 605 Mio. Euro dem Denkmalschutz und über 385 Mio. Euro für gemeinnützige Projekte den regionalen Organisationen bereit, insgesamt über 2,6 Mrd. Euro.

Aus den Erträgen der Sieger-Chance gingen in 2024 über 7,9 Mio. Euro zusätzlich an den Deutschen Olympischen Sportbund. Seit Einführung dieser Zusatzlotterie 2016 flossen insgesamt über 65 Mio. Euro an den Deutschen Olympischen Sportbund.

Original-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuell