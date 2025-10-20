LOTTO Bayern

Millionengewinn der GlücksSpirale-Zusatzlotterie Sieger-Chance geht nach Baden-Württemberg

München (ots)

Ein Spielteilnehmer aus dem Bodenseekreis in Baden-Württemberg darf sich seit Samstagabend Sieger-Chance-Millionär nennen. Bei der GlücksSpirale-Zusatzlotterie sicherte er sich den Hauptgewinn von genau einer Million Euro. Der Schwabe hatte seinen Spielauftrag mit der Losnummer 1536981 im Internet auf lotto-bw.de für die Teilnahme an Eurojackpot, Spiel 77, SUPER 6, GlücksSpirale und die Sieger-Chance abgegeben. Sein Spieleinsatz inklusive Bearbeitungsgebühr belief sich auf 21,95 Euro.

Weitere Gewinne von je 10.000 Euro gingen bei der Sieger-Chance am Samstag nach Hessen und Rheinland-Pfalz.

Die GlücksSirale bietet jede Woche bei einem Spieleinsatz von 5 Euro zzgl. Be-arbeitungsgebühr die Chance auf einen Kombigewinn im Gesamtwert von 2,4 Mil-lionen Euro - 1,2 Millionen Euro sofort plus zusätzlich 5.000 Euro monatlich, 20 Jahre lang. Zudem gibt es weitere Geldgewinne: von der Verdoppelung des Ein-satzes mit nur einer richtigen Endziffer bis hin zu 100.000 Euro.

Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance haben Spielteilnehmer die Chance auf einen Gewinn von 5.000 Euro monatlich - für zehn Jahre. Außerdem gibt es Woche für Woche 3 Chancen auf 1 Million Euro und 2 Chancen auf 10.000 Euro.

Über 2,6 Mrd. Euro flossen in gemeinnützige Zwecke seit Gründung der GlücksSpirale

Aus den Erträgen der GlücksSpirale gingen 2024 bundesweit insgesamt über 62,5 Mio. Euro an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, den Deutschen Olympischen Sportbund, die Deutsche Stiftung Denkmalschutz und an regionale Organisationen, die auf Länderebene insbesondere in den Bereichen Natur- und Umweltschutz gemeinnützig wertvolle Arbeit leisten. Mit diesen Erträgen können diese gemeinnützigen Organisationen wieder zahlreiche Projekte unterstützen.

Insgesamt stellte die GlücksSpirale seit ihrer Einführung über 865 Mio. Euro dem Sport, über 755 Mio. Euro der Wohlfahrt, über 605 Mio. Euro dem Denkmalschutz und über 385 Mio. Euro für gemeinnützige Projekte den regionalen Organisationen bereit, insgesamt über 2,6 Mrd. Euro.

Aus den Erträgen der Sieger-Chance gingen in 2024 über 7,9 Mio. Euro zusätzlich an den Deutschen Olympischen Sportbund. Seit Einführung dieser Zusatzlotterie 2016 flossen insgesamt über 65 Mio. Euro an den Deutschen Olympischen Sportbund.

