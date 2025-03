rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg

Antenne Brandenburg vom rbb ist wichtigster Radiosender in der Region - rbb 88.8 gewinnt in Berlin - Zugewinne für Fritz in Brandenburg

Berlin/Potsdam (ots)

Antenne Brandenburg vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) ist in Berlin und Brandenburg weiterhin der wichtigste Radiosender. Antenne ist wie in den Vorjahren nicht nur das erfolgreichste Programm in Brandenburg, sondern auch in der Gesamtregion. Insgesamt erreichen die Radioprogramme des rbb jeden Tag mehr als 1,5 Millionen Menschen im Sendegebiet.

Das geht aus den Zahlen der am Mittwoch (26.3.) veröffentlichten Media-Analyse (ma) Audio 2025/I hervor.

Antenne Brandenburg kann seine Tagesreichweite sogar auf 466.000 Hörerinnen und Hörer ausbauen (ma2024/II: 452.000). rbb 88.8 gewinnt auf dem besonders hart umkämpften Berliner Markt ebenfalls an Reichweite (195.000). Radioeins hält in Berlin den zweiten Platz und bleibt nach deutlichen Zugewinnen in der Region 2024 stark im Markt (409.000).

Fritz kann sich vor allem in Brandenburg verbessern, die Tagesreichweite von 213.000 ist ein Resultat der verstärkten Präsenz des Programms vor Ort (ma2024/II: 200.000). Für das rbb24 Inforadio schlägt sich die aktuelle Nachrichtenlage in Zugewinnen in Berlin nieder, es erreicht in der Region 261.000 Hörerinnen und Hörer.

Das werbefreie, neu gestartete Programm radio3 erreicht 49.000 Hörerinnen und Hörer im Sendegebiet pro Tag. Die Zahlen wurden während des Namens- und Programmwechsels erhoben, sodass sie nur bedingt aussagekräftig sind.

Katrin Günther, geschäftsführende rbb-Programmdirektorin: "Unsere Programme sind in ihren Kernmärkten erfolgreich, der Marktführer im Sendegebiet kommt ebenfalls vom rbb: Kein Sender ist seit Jahrzehnten so nah dran an den Brandenburgerinnen und Brandenburgern wie Antenne Brandenburg. Besonders freut uns auch der Erfolg von Fritz, das ist eine wichtige Bestätigung für das Team. Für alle unsere Programme gilt: Wo wir uns noch verbessern können, gehen wir an die Arbeit."

