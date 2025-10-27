LOTTO Bayern

Yasin Varol ist bayerischer Pokermeister 2025

Ergebnisse der 10. Spielbanken Bayern Pokermeisterschaft in Feuchtwangen

Der bayerische Pokermeister 2025 der 10. Spielbanken Bayern Pokermeisterschaft heißt Yasin Varol. Der über die Spielbank Feuchtwangen qualifizierte Spieler setzte sich im Finale der 10. Bayerischen Pokermeisterschaft durch und gewann das Hauptpreisgeld in Höhe von 50.000 Euro. "Die Spielbanken Bayern gratulieren zu diesem großartigen Sieg", so Joachim Buchwieser, Vizepräsident der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung.

Insgesamt traten 202 qualifizierte Teilnehmer am 25. und 26. Oktober in der Spielbank Feuchtwangen zum großen Finalturnier an. Der zweite Platz - und damit eine Prämie von 30.000 Euro - ging an K.S. (Nickname), die sich über die Spielbank Bad Kissingen qualifiziert hatte. Dritter wurde FJ123 (Spielbank Garmisch-Partenkirchen), der dafür 20.000 Euro erhielt. Weitere Preisgelder wurden bis Platz 30 vergeben.

Mit einer Gesamtsumme von 202.000 Euro an Preisgeldern zählt die 10. Spielbanken Bayern Pokermeisterschaft zu den am höchsten dotierten und größten Poker-Events in Deutschland.

Zwischen Oktober 2024 und September 2025 hatten sich 1.785 Spieler an den Ranglistenturnieren der neun Bayerischen Spielbanken beteiligt. Aus diesem Teilnehmerfeld konnten sich 202 Spieler für das große Finale qualifizieren. Die Spielbank Feuchtwangen war mit 37 Teilnehmern am meisten vertreten. Dahinter folgten die Spielbank Garmisch-Partenkirchen mit 34 und Bad Füssing mit 30 qualifizierten Teilnehmern.

Am ersten Turniertag gelang es 80 Spielern sich einen Platz am Finaltag, am 26. Oktober zu sichern. Die Finalrunde wurde pünktlich um 13:00 Uhr durch Joachim Buchwieser, Vizepräsident der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung, eröffnet. Unter dem Applaus der anwesenden Gäste und Unterstützer kristallisierten sich nach über 8 Stunden die zehn besten Spieler für den Final Table heraus. Kurz vor Mitternacht stand der Sieger schließlich fest: Yasin Varol setzte sich im spannenden letzten "Showdown" gegen K.S. (Nickname) durch.

Ab November beginnen wieder die Qualifikationsturniere für die 11. Spielbanken Bayern Pokermeisterschaft, deren Finale im Oktober 2026 ebenfalls in der Spielbank Feuchtwangen stattfinden wird. Anmeldungen sind online unter www.spielbanken-bayern.de oder direkt in den neun Bayerischen Spielbanken möglich.

