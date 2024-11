Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen

Parlamentarisches Frühstück: Warum Unternehmen und Politik Frauen in den Wechseljahren unterstützen müssen

Baierbrunn (ots)

Rund 40 Frauen nahmen an dem Parlamentarischen Frühstück im Berliner Café Einstein am 8. November teil. Apothekerinnen, Gynäkologinnen, Ökonominnen und Wechseljahresaktivistinnen diskutierten mit Vertreterinnen der Politik zum Thema: "Wechseljahre im Job - Herausforderung für Frauen und Wirtschaft".

Initiiert wurde das parlamentarische Frühstück von der Vita Health Media, die mit der Initiative nexxt level das Thema Wechseljahre aus der Tabu-Ecke holt und gemeinsam mit den Healthcare Frauen vor den Neuwahlen auf die politische Agenda setzt. Die Apotheken Umschau unterstützte als Medienpartner.

Es kristallisierten sich drei wesentliche Forderungen heraus:

Frauen in den Wechseljahren treten aufgrund von Beschwerden wie Hitzewallungen, Schlafstörungen oder Stimmungsschwankungen beruflich oft kürzer. In einer Zeit des Fachkräftemangels müssen deutsche Unternehmen mehr tun, um qualifizierte Frauen zu halten. Unternehmen sollten Aufklärung und unterstützende Maßnahmen vorantreiben. Die Politik muss hier auf unbürokratischem Wege Empfehlungen aussprechen.

sollten Aufklärung und unterstützende Maßnahmen vorantreiben. Die Politik muss hier auf unbürokratischem Wege Empfehlungen aussprechen. Die Gesundheitspolitik muss dem Thema Wechseljahre einen höheren Stellenwert einräumen. Dazu zählen vor allem mehr finanzielle Mittel, die es Ärzt:innen möglich machen, ausführlicher zum Thema Wechseljahre zu beraten.

muss dem Thema Wechseljahre einen höheren Stellenwert einräumen. Dazu zählen vor allem mehr finanzielle Mittel, die es Ärzt:innen möglich machen, ausführlicher zum Thema Wechseljahre zu beraten. Unser Gesundheitssystem sollte nicht nur Symptome behandeln. Es sollte mehr in Aufklärung und Prävention investieren - das gilt besonders für das Thema Wechseljahre. Einer der größten Hebel, um wechseljahresbedingte Symptome zu lindern, liegt beispielsweise in der Ernährung. Volkskrankheiten wie Diabetes oder Endometriose lassen sich auf diese Weise gut vorbeugen.

"Es wird immer noch so getan, als sei Frauengesundheit ein Nischenthema. Dabei betrifft es die Hälfte der Bevölkerung", sagte Dr. Nicole Lauscher, Geschäftsführerin der Vita Health Media und Initiatorin der Nexxt Level Initiative. Gemeinsam mit Cornelia Wanke, Vorständin der Healthcare Frauen, moderierte sie die Veranstaltung. Das parlamentarische Frühstück ist der Auftakt zu einer größeren Event-Reihe. "Wir wollen dem Thema Wechseljahre mehr Raum geben und gemeinsam in die Politik tragen", sagte Cornelia Wanke, auch mit Blick auf anstehende Neuwahlen.

Zu Wort meldeten sich weitere spannende Teilnehmerinnen, darunter viele, die täglich mit dem Thema in Berührung kommen:

Dr. Nicole Mattern , Gynäkologin: " Mich macht es wütend, dass ich in meinem Praxisalltag nicht genügend Zeit habe, um Frauen zum Thema Wechseljahre richtig zu beraten."

, Gynäkologin: " Prof. Andrea Rumler , Wirtschaftswissenschaftlerin Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin: "Die Unternehmen müssen Unterstützungsprogramme für Frauen in den Wechseljahren entwickeln. Zumindest dann, wenn sie die Frauen am Arbeitsplatz halten wollen."

, Wirtschaftswissenschaftlerin Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin: Andrea Galle , Vorständin mkk-Versicherung: " Mir ist besonders wichtig, dass wir in eine konsequent geschlechtsspezifische Medizin kommen. Das ist nicht nur gut für Patientinnen und Patienten, sondern auch für die Wirtschaft."

, Vorständin mkk-Versicherung: " Susanne Liedtke , Ökotrophologin und Gründerin der Plattform nobodytoldme: "Ernährung ist der größte unterschätzte Hebel, um wechseljahresbedingte Beschwerden in den Griff zu bekommen."

, Ökotrophologin und Gründerin der Plattform nobodytoldme: Malou Windeler, wissenschaftlicher Mitarbeiterin Deutscher Bundestag, DIE GRÜNEN: "Wir setzen uns bei den Grünen für die Modernisierung der Lerninhalte ein, dass die Ärzt:innen später besser über Wechseljahre aufklären können."

Außerdem als Speaker:innen mit dabei waren:

Miriam Stein , Wechseljahres-Aktivistin, Bestseller-Autorin

, Wechseljahres-Aktivistin, Bestseller-Autorin Prof. Mandy Mangler , Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Vivanetes Klinikum Berlin

, Chefärztin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Vivanetes Klinikum Berlin Julia Rotherbl , Chefredakteurin Apotheken Umschau

, Chefredakteurin Diana Helfrich , Apothekerin und Host des Podcasts „MENO AN MICH.“

, Apothekerin und Host des Podcasts „MENO AN MICH.“ Sevilay Huesman-Koecke , KPMG

, KPMG Dr. Ute Brambrink, Pressesprecherin Vodafone

Über Vita Health Media GmbH

Die Vita Health Media GmbH, ein Joint Venture der LOOPING GROUP und der Isartal Health Media (Wort & Bild Verlagsgruppe), vereint das Beste aus zwei Welten. Sie verbindet Fachwissen und hochwertigen medizinjournalistischen Content mit datenbasierter, strategischer Marketingkompetenz und Digitalexpertise. Wir kommunizieren das Thema Gesundheit in all seinen Aspekten - psychisch, körperlich, sozial, ökologisch - über alle Kanäle und in allen Formaten und machen es so für alle Zielgruppen erlebbar.

www.nexxtlevel.blog

