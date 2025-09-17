Modern Meadow

Winterausstellung von Modern Meadow zeigt Sitz auf INNOVERA™-Basis aus Mercedes-Benz Entwicklungspartnerschaft

Die Verwendung von INNOVERA™ für Schuh-, Lifestyle- und Innendesigns wird ebenfalls vorgestellt, und das Unternehmen wird seinen Online-Shop für den Kauf von Materialplatten eröffnen.

Modern Meadow, ein führendes Unternehmen im Bereich Bio-Design, gab heute bekannt, dass es auf der Lineapelle Winter 26/27, einer internationalen Messe, die vom 23. bis 25. September in Rho-Mailand, Italien, stattfindet, als Aussteller vertreten sein wird, wo es verschiedene Muster seines transformativen Materials der nächsten Generation, INNOVERA™, präsentieren wird. Durch die Entwicklungspartnerschaft mit Mercedes-Benz setzt Modern Meadow neue Maßstäbe im Fahrzeuginnenraum und zeigt einen exklusiven schwarzen Schalensitz aus einem Mercedes-Benz Automobil, der mit INNOVERA™ gefertigt ist. Zu den weiteren Ausstellungsstücken gehören eine maßgeschneiderte Weste für Männer, die sich in eine Tasche verwandeln lässt, die von dem Hongkonger Designer Karmuel Young entworfen wurde, sowie Stühle für die Inneneinrichtung, die aus INNOVERA™ gefertigt wurden. In Halle 4, D1-3, E2 können die Besucher außerdem hängende INNOVERA™-Paneele in verschiedenen Texturen, Farben, Haptiken und Oberflächen anfassen, fühlen und riechen, sowie neue Modelle von Taschen, Beuteln und Schuhen.

„Modern Meadow baut Partnerschaften wie diese im Automobil-, Lifestyle- und Innenausstattungssegment auf, um zu zeigen, dass INNOVERA™ so konzipiert ist, dass es sich wunderbar an jede kreative und funktionale Vision in verschiedenen Branchen und Räumen anpassen lässt", so CEO David Williamson, PhD. „Für Gerbereien, Marken und Designer bietet dieses vielseitige Material unendliche Ausdrucksmöglichkeiten durch einen nachhaltigen und innovativen Ansatz."

INNOVERA™ ist völlig frei von tierischen Bestandteilen und wird aus pflanzlichen Proteinen, Biopolymeren und recyceltem Gummi hergestellt, was zu mehr als 80 % aus erneuerbarem Kohlenstoff besteht. Es hat das Aussehen und die Haptik von Kollagen, wie es in herkömmlichem Leder vorkommt, und ist dennoch leicht und doppelt so stark. Es kann an jeden Herstellungs- und Gerbereiprozess angepasst und in Farbe, Griff und Flor individuell gestaltet werden, je nachdem, wie es verwendet werden soll. Es erfordert keine besonderen Konservierungs- oder Lagerungsbedingungen, was die Komplexität und die Kosten reduziert. Die kommerziellen Produktionskapazitäten von Modern Meadow machen INNOVERA™ für die Kunden sofort verfügbar und vereinfachen mögliche Probleme in der Lieferkette.

„Als nachhaltig orientierte Gerberei hilft uns unsere Partnerschaft mit Modern Meadow zu wachsen, da sich INNOVERA™ leicht in unsere bestehende Lederlieferkette einfügt", sagte Frank Fiedler, Geschäftsführer von Heller-Leder und Helcor-Leder-Tec. „Mit INNOVERA™ sind wir gut für die Zukunft und neue Märkte aufgestellt."

„Auf Lineapelle wird Modern Meadow auch seinen Online-Shop vorstellen, um sicherzustellen, dass Unternehmen, die hochwertige, nachhaltige Produkte auf den Markt bringen wollen, Muster kaufen und INNOVERA™ aus erster Hand in ihren Büros erleben können", fügt Dr. Williamson hinzu. „Diese Paneele wurden in Zusammenarbeit mit unseren Partnergerbereien entwickelt und sind nicht nur für den Direktverkauf bestimmt, sondern stellen einen Ausgangspunkt dar. Sie sind dazu da, um das Engagement von Designern und Marken zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu geben, gemeinsam mit Gerbereien maßgeschneiderte Materialien zu entwickeln und neue Produkte zum Leben zu erwecken."

Besuchen Sie den Online-Shop unter shop.innovera-world.com. Zwischen dem 23. und 30. September können Kunden den Code INNOVERA20 verwenden, um 20 % auf ihre Musterkäufe zu sparen.

Über Modern Meadow & INNOVERA™ INNOVERA™ ist ein neuartiges Material, das aus pflanzlichen Proteinen, Biopolymeren und recyceltem Kautschuk hergestellt wird und zu mehr als 80 % aus erneuerbarem Kohlenstoff besteht. INNOVERA™ ist vollkommen tierfrei und wurde so entwickelt, dass es das Aussehen und die Haptik des in Leder enthaltenen Kollagens nachahmt. INNOVERA™ wurde von der Bio-Design-Firma Modern Meadow (Nutley, New Jersey, USA) entwickelt und definiert die Möglichkeiten in den Bereichen Automobil, Schuhe, Möbel und Modeaccessoires neu, indem es Hochleistungsprodukte mit geringeren Umweltauswirkungen schafft. Vielseitig, funktional, sofort skalierbar und an jeden Prozess anpassbar, fließt INNOVERA™ nahtlos in die Kreativität ein: ein Material, das perfekt mit dem Erbe der Gerbereien und Marken harmoniert, ohne Kompromisse bei Qualität und Leistung einzugehen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte innovera-world.com oder folgen Sie dem Unternehmen auf Instagram und LinkedIn.

