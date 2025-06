Modern Meadow

Modern Meadow geht Entwicklungspartnerschaft mit Mercedes-Benz ein: Leder-Alternative für CONCEPT AMG GT XX Technologieprogramm

Nutley, N.J. (ots/PRNewswire)

Der Einsatz der Biotech-Lederalternative LABFIBER von Mercedes-Benz im CONCEPT AMG GT XX ist ein Novum im Automobilsektor und basiert auf dem INNOVERA™ von Modern Meadow.

Modern Meadow, ein führendes Unternehmen im Bereich Bio-Design, gab heute bekannt, dass es eine Entwicklungspartnerschaft mit der Mercedes-Benz AG eingegangen ist. In diesem Zusammenhang hat Mercedes-Benz die INNOVERA™ von Modern Meadow genutzt, um eine Bio-Design-Leder-Alternative für sein Technologieprogramm CONCEPT AMG GT XX zu entwickeln. Ziel der Entwicklungspartnerschaft ist es, dieses innovative Material zur Serienreife weiterzuentwickeln und neue Maßstäbe im Fahrzeuginnenraum zu setzen. Die aus INNOVERA™ hergestellte Lederalternative besteht aus einer Kombination von chemisch recycelten AMG GT3-Rennwagenreifen, pflanzlichen Proteinen und Biopolymeren. Das Recyclingverfahren wird nach dem Massenbilanzansatz durchgeführt. Da das Material wichtige Eigenschaften der Kollagene von Leder nachbildet, bietet es ein Maß an Designfreiheit, das dem von herkömmlichem Leder entspricht, und kann mit verschiedenen Oberflächen wie Nubuk, Vollnarbe oder Wildleder sowie in verschiedenen Farben und Haptiken hergestellt werden.

„Wir von Modern Meadow definieren mit INNOVERA™, unserem transformativen Material der nächsten Generation, das Schönheit, Leistung und Nachhaltigkeit in ein perfektes Gleichgewicht bringt, die Möglichkeiten der automobilen Innenausstattung neu", so David Williamson, PhD, CEO. „In unserer Entwicklungspartnerschaft mit Mercedes-Benz haben wir INNOVERA™ eingesetzt, um eine neue Luxuslederalternative zu schaffen, ohne dabei auf Ästhetik, Vielseitigkeit und Textur zu verzichten. Es sieht so gut aus und fühlt sich so gut an, wie es funktioniert."

INNOVERA™ von Modern Meadow hat einen Anteil von mehr als 80 % an erneuerbarem Kohlenstoff und ist völlig tierfrei. INNOVERA™ erfordert keine besonderen Konservierungs- oder Lagerungsbedingungen, was die Komplexität und die Kosten reduziert, und lässt sich an jeden Standardherstellungsprozess anpassen. Die kommerziellen Produktionskapazitäten von Modern Meadow machen INNOVERA™ für Kunden leicht verfügbar und vereinfachen die Lieferkette in der Möbel-, Automobil-, Mode-, Schuh- und Zubehörindustrie.

Im CONCEPT AMG GT XX bildet ein Altreifen die Grundlage für rund vier Quadratmeter des neuen, biologisch gestalteten Materials. Die schwarzen Sitzpolster der Schalensitze sind mit der Variante in Nappa-Optik bezogen. Das innovative Material unterstreicht den Performance-Charakter des CONCEPT AMG GT XX. Dank des Bio-Designs ist die Lederalternative atmungsaktiv und wasserdicht und zudem leichter als herkömmliche Materialien. Seine maximale Zugfestigkeit ist außerdem doppelt so hoch wie die herkömmlicher Materialien, was es sehr robust und leistungsfähig macht. Mit diesen einzigartigen Eigenschaften repräsentiert das Material die neue Dimension der Leistung, für die das Technologieprogramm im Fahrzeuginnenraum steht. Die Bio-Design-Technologie von Modern Meadow, die bei der Herstellung dieser Lederalternative zum Einsatz kam, umfasste recycelte Rennreifen, die im harten Wettbewerb auf AMG GT3-Kundenrennwagen verwendet wurden.

Über Modern Meadow & INNOVERA™ INNOVERA™ ist ein neuartiges Material, das aus pflanzlichen Proteinen, Biopolymeren und recyceltem Kautschuk hergestellt wird und zu mehr als 80 % aus erneuerbarem Kohlenstoff besteht. INNOVERA™ ist vollkommen tierfrei und wurde so entwickelt, dass es das Aussehen und die Haptik des in Leder enthaltenen Kollagens nachahmt. INNOVERA™ wurde von der Bio-Design-Firma Modern Meadow (Nutley, New Jersey, USA) entwickelt und definiert die Möglichkeiten in den Bereichen Automobil, Schuhe, Möbel und Modeaccessoires neu, indem es Hochleistungsprodukte mit geringeren Umweltauswirkungen schafft. Vielseitig, funktional, sofort skalierbar und an jeden Prozess anpassbar, fließt INNOVERA™ nahtlos in die Kreativität ein: ein Material, das perfekt mit dem Erbe der Gerbereien und Marken harmoniert, ohne Kompromisse bei Qualität und Leistung einzugehen. Für weitere Informationen besuchen Sie innovera-world.com oder folgen Sie dem Unternehmen auf Instagram und LinkedIn.

Modern Meadow Medienkontakt Jordan Vines

+1 (540) 629-3137

jvines@spectrumscience.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2011096/MODERN_MEADOW_LOGO_BLACK_PNG_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/modern-meadow-geht-entwicklungspartnerschaft-mit-mercedes-benz-ein-leder-alternative-fur-concept-amg-gt-xx-technologieprogramm-302491099.html

Original-Content von: Modern Meadow, übermittelt durch news aktuell