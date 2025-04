Precisely

Abeille Assurances setzt auf Location Intelligence und Datenanreicherung von Precisely, um Klimarisiken zu managen und das Kundenerlebnis zu verbessern

Führender französischer Versicherer nutzt räumliche Analysen und Standortdaten, um Schadenprozesse zu verbessern und eine sichere Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen zu ermöglichen

Precisely, einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, gab heute bekannt, dass Abeille Assurances, ein führender Versicherungsanbieter in Frankreich, eine leistungsstarke Kombination aus seinen Lösungen für Location Intelligence und Datenanreicherung, einschließlich Precisely Spectrum Spatial, Precisely Spectrum Geocoding und hochgradig kuratierten Adress- und Immobiliendatensätzen, einsetzt, um die Risikominderung zu verbessern, das Underwriting zu optimieren und die Kundenerfahrung zu steigern.

Die Bedeutung von Location Intelligence und Datenanreicherung für die Versicherungsbranche hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Dieser Bedarf wurde durch die zunehmenden Auswirkungen extremer Wetterereignisse aufgrund des Klimawandels vorangetrieben - wobei raumbezogene und datengesteuerte Erkenntnisse eine entscheidende Rolle bei der Vorhersage und Minderung von Risiken für Gebäude, Infrastruktur, Ökosysteme und die menschliche Gesundheit spielen. Nach Angaben der Europäischen Umweltagentur haben extreme Wetterereignisse in den letzten vier Jahrzehnten wirtschaftliche Schäden in Höhe von mehr als einer halben Billion Euro verursacht. Insbesondere die Überschwemmungsrisiken nehmen in Frankreich und ganz Europa zu, wo unbeständige Wettermuster große Bevölkerungsgruppen und wichtige Infrastrukturen bedrohen.

„Da sich die klimabedingten Risiken ständig weiterentwickeln, ist es unerlässlich geworden, unsere Daten mit räumlichen Informationen anzureichern - nicht nur zur Prävention, sondern auch für ein effektives Risikomanagement", sagt Rosine Gergaud, Geomatics Project Manager und Leiterin des GeoAnalytics-Teams bei Abeille Assurances. „Um den Zugang zu genauen, automatisierten geografischen Informationen zu gewährleisten, wurde das GeoAnalytics-Team gegründet, um räumliche Analysen für alle Einheiten unseres Unternehmens zu entwickeln. Ich bin sehr stolz darauf, seit so vielen Jahren an diesem Projekt beteiligt zu sein und positive Ergebnisse für die Teams von Abeille Assurances zu sehen."

Verbesserung des Klimarisikomanagements durch fortschrittliche Geodatenlösungen

Das GeoAnalytics-Team, mit dem bereits eine jahrzehntelange Partnerschaft besteht, vertraute auf die Expertise von Precisely im Bereich der räumlichen Analyse und Datenanreicherung. Durch den Einsatz von Spectrum Spatial neben der bestehenden Spectrum Global Geocoding-Implementierung kann das Team seine Funktionen Climate Exposure und Underwriting unterstützen. Dies ermöglicht dem Team, Versicherungsnehmer und nahegelegene Risiken dynamisch und präzise zu visualisieren und hochpräzise Risikobewertungen zu liefern.

„Spectrum Spatial erfüllte alle unsere verschiedenen Anforderungen, um unsere Risiken besser zu überwachen und in den Griff zu bekommen", sagte Delphine Jeanneau-Bernard, Projektmanagerin für Risikomanagement und Leiterin der Abteilung für Schadensrisiken und Klimarisiken bei Abeille Assurances. „Der große Vorteil ist die Flexibilität, die das Gegenteil der Blackbox-Tools ist, die wir vom Markt her kennen. Wir waren in der Lage, es sehr schnell zu implementieren, unsere eigenen Karten und Daten zu integrieren und ein benutzerdefiniertes Modul zu entwickeln, das von unseren Underwriting-Teams sehnsüchtig erwartet wurde."

Mit den neuen Funktionen hat das GeoAnalytics-Team seine Reichweite erweitert und neue Anwendungsfälle in allen Abteilungen ermöglicht. Zum Beispiel können die Schadenteams jetzt das gesamte Partnernetzwerk von Abeille Assurances, wie zugelassene Werkstätten und Dienstleister, visualisieren, was den Antragstellern hilft, schnellere und effizientere Unterstützung zu erhalten. Dank dieser erweiterten Funktionalität konnte sich das GeoAnalytics-Team auf die Entwicklung neuer Projekte und Webdienste konzentrieren und gleichzeitig die effiziente Verwaltung des Tools aufrechterhalten. Darüber hinaus stellen automatisierte Aktualisierungen und optimierte Prozesse sicher, dass die Benutzer unabhängig voneinander auf wichtige geografische Informationen zugreifen können, was eine sichere Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen ermöglicht.

Nutzung hochgradig kuratierter Standortdaten für noch größere Genauigkeit

Darüber hinaus hat Abeille Assurances vor kurzem Base Immeubles von Precisely erworben, umfassende Daten mit 24 Millionen Adressen, 50 Millionen Gebäuden und 94 Millionen Paketen in Frankreich und seinen Überseegebieten. Diese Daten liefern präzise Adress- und Grundstücksinformationen sowie Details auf Gebäudeebene, wie beispielsweise Baujahr und Grundstücksattribute und unterstützen das Team in allen Phasen des Kundenlebenszyklus, vom Underwriting bis zum Schadenmanagement.

„Angesichts der zunehmenden Häufigkeit und Schwere extremer Wetterereignisse müssen die Versicherer präzise Standortinformationen nutzen, um Risiken genau zu bewerten und ihre Versicherungsnehmer zu schützen. Abeille Assurances ist ein Paradebeispiel dafür, wie fortschrittliche Geodatenanalysen und -daten zu einem intelligenteren Underwriting beitragen, das Schadenmanagement verbessern und die Kundenerfahrung steigern können", sagt Clarence Hempfield, Senior Vice President - Location Intelligence bei Precisely. „Wir sind stolz darauf, ihre kontinuierliche Innovation mit unseren Location Intelligence- und Datenanreicherungslösungen zu unterstützen und der Partner der Wahl für führende Versicherungsunternehmen auf der ganzen Welt zu sein."

Erfahren Sie hier mehr darüber, wie Precisely und Abeille Assurances zusammenarbeiten - und warum acht der zehn führenden Versicherungsunternehmen der Welt Precisely für Location Intelligence und Datenanreicherung vertrauen.

Über Abeille Assurances

Abeille Assurances ist ein großes französisches Versicherungsunternehmen mit 4.200 Mitarbeitenden und fast 170 Jahren Erfahrung, das mehr als 3,1 Millionen Kunden eine breite Palette an Versicherungs-, Schutz-, Spar- und Vorsorgeprodukten und -dienstleistungen anbietet. Abeille Assurances bietet seine Produkte über ein auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittenes Multikanal-Konzept an: ein Vertriebsnetz, das ganz Frankreich abdeckt (fast 1.000 Ausschließlichkeitsvertreter, 1.800 Makler, 110 Berater von Albéa Patrimoine), ein spezielles Beratungsunternehmen für die Vermögensverwaltung (Union Financière de France mit etwa 20 Standorten in Frankreich und 550 Beratern) und den Vertrieb über den Direktkanal, insbesondere unter der Marke Eurofil, mit mehr als 230 Telefonberatern. Abeille Assurances ist außerdem langjähriger Partner von AFER, Frankreichs führender Sparvereinigung (mit über 748.000 Mitgliedern und einem verwalteten Vermögen von 55 Milliarden Euro). Erfahren Sie mehr unter www.abeille-assurances.fr.

Über Precisely

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 93 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.

