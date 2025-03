Precisely

Precisely führt Geo-Adressierung und Datenanreicherung auf dem Snowflake Marketplace ein

Burlington, Mass., 12. März 2025 (ots/PRNewswire)

Snowflake Native Apps von Precisely bieten Snowflake AI Data Cloud-Kunden einzigartige Location Intelligence-Funktionen und zusätzliche kuratierte Datensätze

Precisely, der weltweit führende Anbieter von Datenintegrität, gab heute die Verfügbarkeit mehrerer neuer Innovationen in den Bereichen Location Intelligence und Datenanreicherung über Snowflake Marketplace bekannt. Mit den neuesten Versionen können gemeinsame Kunden nun leistungsstarke Lösungen für Geo-Adressierung und Datenanreicherung nativ in ihren Snowflake-Umgebungen nutzen. Durch die Bereitstellung präziser, verifizierter und geokodierter Adressen, die für die Anreicherung bereit sind, können Unternehmen die kostspieligen Ineffizienzen von Adressdaten schlechter Qualität beseitigen. Darüber hinaus bieten verbesserte standortbezogene Einblicke ein tieferes Verständnis von Zielgruppen und Risikoniveaus, was eine sicherere, datengesteuerte Entscheidungsfindung ermöglicht.

Einführung von Geo-Adressierung und Data Graph Snowflake Native Apps

Kunden können Geo-Adressierungsaufgaben und -Anreicherung nativ innerhalb der Snowflake AI Data Cloud durchführen - das reduziert die Komplexität, minimiert die Kosten und macht den Wechsel zu mehreren Anbietern überflüssig.

Die neuen Snowflake Native Apps von Precisely basieren auf dem Snowflake Native App Framework und bieten eine nahtlose Benutzererfahrung:

Precisely Geo-Adressierung für Snowflake : bietet leistungsstarke Funktionen zum Überprüfen, Standardisieren, Bereinigen und Geokodieren von Adressen mit Präzision. Es beinhaltet zuverlässige Autovervollständigungsfunktionen, Adressverifizierung bis hinunter auf Apartment- oder Suite-Ebene und vereinfacht die Datenanreicherung durch die Möglichkeit, Datensätze über die PreciselyID genau zu verbinden.

: bietet leistungsstarke Funktionen zum Überprüfen, Standardisieren, Bereinigen und Geokodieren von Adressen mit Präzision. Es beinhaltet zuverlässige Autovervollständigungsfunktionen, Adressverifizierung bis hinunter auf Apartment- oder Suite-Ebene und vereinfacht die Datenanreicherung durch die Möglichkeit, Datensätze über die PreciselyID genau zu verbinden. Precisely Data Graph für Snowflake: bietet einfachen Zugriff auf das umfassende Precisely-Datenportfolio, einschließlich Adressen, Immobilien, Unternehmen, Naturgefahren, Grenzen, Demografie und mehr. Es bietet flexible Abfragemöglichkeiten, robuste Datenanreicherung und verbesserte Datenerkennung - alles über eine einzige API.

„Snowflake Native Apps ermöglichen es Kunden, schneller mehr aus ihren Daten herauszuholen, indem sie mit nur wenigen Klicks Anwendungen entdecken und installieren, die nativ in der AI Data Cloud laufen", sagt Fawad Qureshi, Global Field CTO bei Snowflake. „Precisely ist mit seiner umfassenden Expertise in den Bereichen Location Intelligence und Datenanreicherung ein hervorragender Partner, um Kunden dabei zu helfen, diese Möglichkeiten direkt in ihren Snowflake-Umgebungen zu nutzen."

Erheblich erweitertes Snowflake Marketplace-Datenangebot

Precisely hat auch die Anzahl der kuratierten, unternehmenstauglichen Datensätze erhöht, die über den Snowflake Marketplace verfügbar sind. Diese Datensätze ermöglichen es Branchen wie dem Einzelhandel, der Versicherungswirtschaft und dem Immobiliensektor, verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen und bessere Ergebnisse in einer noch größeren Bandbreite von wichtigen Geschäftsanwendungen zu erzielen.

Zu den neu hinzugefügten Datensätzen gehören:

Precisely Risk Data : Eine umfassende Sammlung von Datensätzen, die einen beispiellosen Einblick in Risikofaktoren bieten, einschließlich Waldbrand- und Immobilienbrandrisiko, Überschwemmungs- und Küstenrisiken und Erdbebenneigung, sowie Daten zur Analyse von Kriminalitätsrisiko und Sicherheit.

: Eine umfassende Sammlung von Datensätzen, die einen beispiellosen Einblick in Risikofaktoren bieten, einschließlich Waldbrand- und Immobilienbrandrisiko, Überschwemmungs- und Küstenrisiken und Erdbebenneigung, sowie Daten zur Analyse von Kriminalitätsrisiko und Sicherheit. Precisely Demographics: Detaillierte demografische Einblicke, die Unternehmen dabei helfen, Kundentypen, Präferenzen und Veränderungen in lokalen und globalen Bevölkerungstrends zu verstehen, die regelmäßig aktualisiert werden, um Genauigkeit und Aktualität zu gewährleisten.

Diese Erweiterungen ergänzen Preciselys bestehendes Portfolio an Datenprodukten, die über den Marktplatz verfügbar sind, einschließlich Adress- und Grundstücksattribute, Grenzen, Daten auf Straßenebene und Daten zu Points of Interest (POI).

Neuer MapInfo Pro Snowflake Connector

Darüber hinaus hat Precisely seinen neuen MapInfo Pro Snowflake Connector vorgestellt, mit dem Benutzer Snowflake-Tabellen in MapInfo Pro anzeigen und bearbeiten können. Der Connector ermöglicht es Datenteams und GIS-Analysten, fortschrittliche räumliche Analysen auf Snowflake-Tabellen durchzuführen, ohne komplexe, zeitaufwändige Prozesse einzuführen, Arbeitsabläufe zu rationalisieren und die Effizienz im Unternehmen zu steigern.

„Es besteht ein schnell wachsender Bedarf an vertrauenswürdigen standortbasierten Erkenntnissen und kontextbezogenen Daten - sei es, um zuverlässigere KI-Ergebnisse zu erzielen oder Klimarisiken und deren Auswirkungen auf Gemeinden zu bewerten", sagte Clarence Hempfield, SVP - Location Intelligence bei Precisely. „Wir sind stolz darauf, an der Spitze der Innovation im Bereich Location Intelligence und Datenanreicherung zu stehen, und durch die weitere Zusammenarbeit mit Snowflake stellen wir sicher, dass Unternehmen nahtlos auf diese Erkenntnisse zugreifen können, ohne ihre Daten verschieben zu müssen - und so ein neues Maß an Effizienz, Genauigkeit und Innovation freisetzen können."

Erfahren Sie mehr über die Partnerschaft von Precisely mit Snowflake oder besuchen Sie den Snowflake Marketplace.

Über Precisely

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 93 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.

