Neues Distributionszentrum "multicube osthessen" stellt sich mit umfassendem Nachhaltigkeitskonzept vor

Vor rund einem Jahr wurde der Betrieb im neuen Distributionszentrum "multicube osthessen" von Nestlé Deutschland und Logistikpartner pfenning logistics aufgenommen. Heute luden die Unternehmen zu einem Rundgang in Mecklar bei Bad Hersfeld ein, um einen Blick hinter die Kulissen des hochmodernen Logistikzentrums zu werfen und sein umfassendes Nachhaltigkeitskonzept zu erkunden.

Moderne, nachhaltige Logistik in der Praxis

Bis 2050 will Nestlé die Grüne Null erreichen - rund 3,5 Mio. Tonnen CO2e sollen hierzu weltweit allein im Bereich Transport und Logistik eingespart werden. Die Nachhaltigkeitsambitionen des Unternehmens spiegeln sich auch im neu gebauten Distributionszentrum "multicube osthessen" in Mecklar bei Bad Hersfeld wider. Von der Bauphase bis zum Betrieb, in allen Bereichen legen Nestlé Deutschland und ihr Logistikpartner pfenning logistics einen großen Wert auf die Nachhaltigkeit des Gebäudes. Beim Bau wurde beispielsweise auf den Einsatz ressourcenschonender Materialien sowie den geringen Eingriff in Flora und Fauna vor Ort geachtet. Zur Heizung der Büroflächen sowie zur Heizung und Kühlung der Hallenflächen werden 32 moderne Luft-Luft-Wärmepumpen verwendet, welche sich künftig über einen Strom-Mix aus nachhaltigen Stromquellen speisen und somit die Unabhängigkeit von Gas sichern. Eine Aufdach-Photovoltaikanlage mit knapp 24.000 Solarmodulen auf etwa 50.000 Quadratmetern Fläche wird künftig für die Produktion von grünem Strom sorgen und kann rund 5.000 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Sie fügt sich nahtlos in das innovative und nachhaltige Versorgungskonzept ein und leistet einen wichtigen Beitrag auf dem Weg zu einem emissionsarmen Logistikbetrieb.

