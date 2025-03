Precisely

Precisely führt Data Link ein und ermöglicht die nahtlose Integration von Datensätzen führender Datenanbieter

Burlington, Mass., 5. März 2025 (ots/PRNewswire)

Data-Link-Partner, darunter die Overture Maps Foundation, GeoX Analytics und Regrid, verknüpfen Daten vorab, um den Zugriff, die Integration und die fortlaufende Verwaltung von Standortdatensätzen zu optimieren

Precisely, der weltweit führende Anbieter von Datenintegrität, kündigte heute Data Link an, ein bahnbrechendes Partnerprogramm, das die Integration des Datenportfolios von Precisely mit Daten von vertrauenswürdigen Anbietern über vorab verknüpfte Datensätze optimieren soll. Zu den ersten Partnern gehören Precisely, GeoX Analytics, die Overture Maps Foundation und Regrid. Weitere Partner werden in Kürze hinzukommen.

Das neue Data Link-Programm verwandelt den traditionell komplexen und zeitaufwändigen Prozess der Kartierung unterschiedlicher Datensätze von Drittanbietern in ein nahtloses Kundenerlebnis. Unternehmen müssen nicht mehr Daten von mehreren Anbietern zusammenfügen, sich durch komplexe Integrationen navigieren oder Dutzende von nicht verbundenen Datensätzen auswerten. Data Link ermöglicht Unternehmen:

Die Vereinfachung der Datensatzintegration: Zugriff auf ergänzende Datensätze führender Anbieter, die über eindeutige Identifikationssysteme vorab verknüpft sind, wodurch der Zeit- und Arbeitsaufwand für die Beschaffung, Integration, Prüfung und Validierung von Daten reduziert wird.

Zugriff auf ergänzende Datensätze führender Anbieter, die über eindeutige Identifikationssysteme vorab verknüpft sind, wodurch der Zeit- und Arbeitsaufwand für die Beschaffung, Integration, Prüfung und Validierung von Daten reduziert wird. Die Steigerung der Kosteneffizienz: Reduzierung von Kosten, Komplexität und Aufwand im Zusammenhang mit der Verwaltung von Datensätzen mehrerer Anbieter, die sich in Format, Inhalt und ID-Standards unterscheiden.

Reduzierung von Kosten, Komplexität und Aufwand im Zusammenhang mit der Verwaltung von Datensätzen mehrerer Anbieter, die sich in Format, Inhalt und ID-Standards unterscheiden. Die Beschleunigung der Wertschöpfung: Schnellere Geschäftsergebnisse durch drastisches Reduzieren der Zeit, die Datenexperten für die Beschaffung, Integration und Abstimmung unterschiedlicher erworbener Datensätze benötigen, und Nutzung für kritische Anwendungsfälle.

Unternehmen verlassen sich zunehmend auf externe Datensätze, um ihre Daten für Analysen, Automatisierung, künstliche Intelligenz und betriebliche Anwendungsfälle anzureichern. Die meisten Unternehmen haben jedoch Schwierigkeiten mit der Komplexität, dem Zeit- und Ressourcenbedarf bei der Integration externer Daten – Herausforderungen, die sich durch die Verwaltung von Daten mehrerer Anbieter noch verschärfen. Die Einführung von Data Link trägt zur Lösung dieser Herausforderung bei, indem es Zugang zu einem Ökosystem ergänzender Datensätze bietet, die über die eindeutigen Kennungen von Precisely und seinen Partnern verknüpft sind. Kunden können die Precisely Data Graph API nutzen oder Tabellen verknüpfen, um auf Daten von Data Link-Partnern zuzugreifen, wodurch der Zeit- und Ressourcenaufwand für die Erkundung, Einbindung und Integration neuer Datensätze minimiert wird.

„Die Overture Maps Foundation unterstützt aktuelle und zukünftige Kartenprodukte durch die Erstellung zuverlässiger, benutzerfreundlicher und interoperabler offener Kartendaten. Als beitragendes Mitglied unserer Stiftung stellt Precisely wichtige Standortinformationen und Fachwissen zur Datenanreicherung bereit, um die Interoperabilität zwischen Datensätzen zu vereinfachen. Data Link ist die neueste Innovation, die diese Mission ermöglicht", sagte Marc Prioleau, Executive Director der Overture Maps Foundation. "Wir freuen uns darauf, weiterhin mit Precisely zusammenzuarbeiten, um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten, bei denen grundlegende, hochwertige Kartierungsdaten und ein globaler Katalog zugehöriger Daten für alle frei zugänglich sind."

Die von den Data Link-Partnern verfügbaren Datensätze wurden auf ihre Aktualität, Genauigkeit und ordnungsgemäße Struktur überprüft. Das Data Link-Netzwerk umfasst derzeit die folgenden Anbieter, weitere Partnerschaften sind in Kürze geplant:

Precisely : Anbieter von fachkundig kuratierten, aktuellen Geschäfts-, Standort- und Verbraucherdaten, die mehr als 400 Datensätze mit über 9.000 Attributen umfassen.

: Anbieter von fachkundig kuratierten, aktuellen Geschäfts-, Standort- und Verbraucherdaten, die mehr als 400 Datensätze mit über 9.000 Attributen umfassen. Overture Maps Foundation: Eine kollaborative Open-Data-Initiative unter der Leitung von Softwareentwicklern, Datenexperten, Kartografen und Produktmanagern von Dutzenden von Partnern der Overture Maps Foundation, darunter die Mitbegründer Amazon Web Services (AWS), Meta, Microsoft und TomTom.

Eine kollaborative Open-Data-Initiative unter der Leitung von Softwareentwicklern, Datenexperten, Kartografen und Produktmanagern von Dutzenden von Partnern der Overture Maps Foundation, darunter die Mitbegründer Amazon Web Services (AWS), Meta, Microsoft und TomTom. GeoX Analytics : Anbieter von Immobilien-Intelligence-Daten für die Versicherungsbranche, die auf KI und Luftbildern basieren.

: Anbieter von Immobilien-Intelligence-Daten für die Versicherungsbranche, die auf KI und Luftbildern basieren. Regrid: Anbieter der umfassendsten und zugänglichsten Daten zu Grundstücken und Standortkontexten, um die Leistungsfähigkeit der Datenintelligenz für eine intelligentere Entscheidungsfindung zu nutzen. Regrid wird PreciselyID nun in seinem Grundstücksdatensatz bereitstellen.

„Vertrauenswürdige Daten waren noch nie so wichtig für den Erfolg heutiger Unternehmen", sagte Dan Adams, Executive Vice President und General Manager of Data Enrichment bei Precisely. „Mit der Ankündigung unserer Data-Link-Partnerschaften können Kunden nun auf ein einheitliches Datenökosystem der vertrauenswürdigsten Anbieter der Branche zugreifen, das Unternehmen in die Lage versetzt, Innovationen in großem Maßstab durch intelligentere, sicherere Entscheidungen voranzutreiben. Wir freuen uns darauf, das Partnernetzwerk zu erweitern und weiterhin einzigartige Lösungen zu liefern, die den sich entwickelnden Datenanforderungen unserer Kunden gerecht werden."

Über Precisely

Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Datenintegrität stellt Precisely sicher, dass Ihre Daten genau, konsistent und kontextbezogen sind. Unser Portfolio, einschließlich der Precisely Data Integrity Suite, hilft Ihnen, Daten zu integrieren, die Datenqualität zu verbessern, die Datennutzung zu regeln, Standortdaten zu geokodieren und zu analysieren sowie mit ergänzenden Datensätzen anzureichern, um sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen. Über 12.000 Unternehmen in mehr als 100 Ländern, darunter 93 der Fortune 100, vertrauen auf Software, Daten und Strategiedienstleistungen von Precisely, um KI-, Automatisierungs- und Analyseinitiativen voranzutreiben. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.

